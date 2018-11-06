Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за октябрь 2018 г.

На федеральном уровне изменения в законодательстве касаются, прежде всего, ряда правовых актов, посвященных созданию и развитию ГИИС «Электронный бюджет», функционированию системы маркировки товаров средствами идентификации и развитию внутреннего и въездного туризма в России, а также выделения субсидий на реализацию мероприятий в области информационной безопасности. На региональном уровне новые законодательные акты регламентируют создание и работу автоматизированных информационных систем, информационную политику регионов, цифровизацию отдельных ведомств и проведение госзакупок.

Федеральное законодательство

Постановление Правительства РФ от 4 октября 2018 г. N 1194 «Об утверждении Правил предоставления в 2018 году субсидий из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации автономной некоммерческой организацией «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий» мероприятий в рамках государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011 – 2020 годы)»

Центру компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий из федерального бюджета в 2018 г. выделяются субсидии. Регламентированы условия и порядок предоставления средств. Субсидии выделяются на реализацию мероприятий в области информационной безопасности. Определены затраты, финансируемые за счет субсидий. Общий размер выделяемых средств – p350 млн.

Распоряжение Правительства России от 18 октября 2018 г. N 2253-р

Министерство связи и массовых коммуникаций РФ переименовано в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Правительство РФ уточнило ряд актов, которые в т.ч. посвящены: созданию и развитию ГИИС «Электронный бюджет», функционированию системы маркировки товаров средствами идентификации, развитию внутреннего и въездного туризма в России.

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 1 октября 2018 г. N 141 «О внесении изменения в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата, заместителей руководителей территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, работников организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, и урегулированию конфликта интересов, утверждённое приказом Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 20 апреля 2015 г. N 31»

Роскомнадзор указал, какую информацию должны содержать мотивированные заключения, которые применяются в работе ведомственной комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.

Региональное законодательство

Постановление Правительства Москвы от 24 октября 2018 г. N 1292-ПП «Об автоматизированной информационной системе «Портал поставщиков»

АИС «Портал поставщиков» – информационная система, содержащая информацию и программно-технические средства, обеспечивающие автоматизацию закупок товаров, работ и услуг отдельными способами, в том числе закупок у единственного поставщика, закупок на сумму, не превышающую p500 тыс., а также заключения сделок между юрлицами, ИП и физлицами.

С помощью АИС осуществляется сбор, обработка и размещение в открытом доступе предложений поставщиков, включая публичные оферты, информацию о производимых товарах, выполняемых работах и оказываемых услугах; обеспечение проведения общественных обсуждений закупок; автоматизированное информационное взаимодействие с единой информационной системой в сфере закупок, Единой автоматизированной информационной системой торгов г. Москвы, другими информационными системами и т.д. В АИС не размещаются сведения, составляющие гостайну.

Приказ Комитета Республики Адыгея по регулированию контрактной системы в сфере закупок от 1 октября 2018 г. N 40 «Об утверждении Регламента использования автоматизированной информационной системы управления закупками Республики Адыгея «WEB-Торги-КС» (программного комплекса «WEB-Торги-КС») при взаимодействии Комитета Республики Адыгея по регулированию контрактной системы в сфере закупок – уполномоченного исполнительного органа государственной власти Республики Адыгея на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с исполнительными органами государственной власти Республики Адыгея, органом управления Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Республики Адыгея, государственными казенными учреждениями Республики Адыгея и государственными бюджетными учреждениями Республики Адыгея при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Республики Адыгея»

Ранее было установлено, что взаимодействие уполномоченного органа с исполнительными органами государственной власти Республики Адыгея, органом управления Территориальным фондом ОМС и госучреждениями (далее – заказчики) при осуществлении последними закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Республики Адыгея осуществляется посредством программного комплекса «WEB-Торги-КС». Заново урегулированы вопросы, связанные с использованием названного программного комплекса.

Утверждаемым приказом регламентом детально конкретизирована последовательность действий заказчиков при использовании программного комплекса «WEB-Торги-КС» при планировании закупок и в процессе их осуществления.

Принятый ранее по этому вопросу приказ объявлен утратившим силу.

Закон Республики Татарстан от 13 октября 2018 г. N 71-ЗРТ «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об информационных системах и информатизации Республики Татарстан»

Закон РТ об информационных системах и информатизации Республики Татарстан приведен в соответствие с федеральным законодательством. Уточнены положения, регламентирующие вопросы создания и эксплуатации государственных информационных систем. Данные положения дополнены нормами, предусматривающими их создание и модернизацию с использованием механизмов концессионных соглашений и государственно-частного партнерства.

В случае создания или модернизации государственной информационной системы на основании указанных соглашений функции оператора данной системы в пределах, в объемах и в сроки, которые предусмотрены соответствующим соглашением, осуществляются концессионером или частным партнером. Кроме того, операторов информационных систем обязали обеспечить возможность размещения информации в сети интернет в форме открытых данных в случаях и в порядке, установленных федеральными законами. Регулируются особенности эксплуатации государственных информационных систем без привлечения средств бюджета республики.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Закон Вологодской области от 4 октября 2018 г. N 4384-ОЗ «О внесении изменений в закон области «О реализации положений Федерального закона «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа»

Согласно внесенному изменению, к полномочиям органов исполнительной государственной власти Вологодской области в сфере применения контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов также отнесено доведение до сведения федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору за применением контрольно-кассовой техники, информации об организациях, реализующих полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по предоставлению за плату права пользования парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, а также парковками (парковочными местами), создаваемыми на земельных участках, которые находятся в собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований или государственная собственность на которые не разграничена, а также об изменении информации о таких организациях.

Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Постановление Правительства Новосибирской области от 2 октября 2018 г. N 430-п «О государственной информационной системе Новосибирской области «Электронный детский сад»

Государственная информационная система «Электронный детский сад» предназначается для предоставления в электронной форме услуги по приему заявлений и зачислению детей в детские сады. Помимо приема и учета заявлений в ГИС «Электронный детский сад» формируется и ведется единая электронная очередь заявлений на территории всей области, формируются и комплектуются группы дошкольных образовательных организаций; система обеспечивает интеграцию с федеральной информационной системой единой федеральной базы данных показателей ведения электронной очереди. Ответственным за организацию работы ГИС «Электронный детский сад» определено Министерство образования Новосибирской области.

Признано утратившим силу постановление Правительства Новосибирской области от 25.06.2014 N 244-п «О подсистемах «Электронный детский сад» и «Учет платных услуг» государственной информационной системы Новосибирской области «Межведомственная автоматизированная информационная система».

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 1 октября 2018 г. N 17 «О Совете по информационной безопасности при Главе Республики Саха (Якутия)»

Определены структура, основные задачи и порядок работы Совета по информационной безопасности при Главе Республики Саха (Якутия). Установлено, что основными направлениями работы Совета являются рассмотрение вопросов, связанных с защитой информации; координация и контроль выполнения работ по вопросам обеспечения системы защиты информации в органах государственного управления и предприятиях вне зависимости от форм собственности на территории Республики Саха (Якутия); проведение единой политики, организация и координация работ по информационной безопасности и безопасной информационной среде в Республике Саха (Якутия); выработка рекомендаций по повышению эффективности защиты информации, а также организация и обеспечение безопасности информационной среды.

Организационное и техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия). Указ вступает в силу со дня его подписания.

Постановление главы администрации Тамбовской области от 17 октября 2018 г. N 306 «Об утверждении Положения о департаменте общественных связей и информационной политики аппарата главы администрации области»

В составе администрации области создан департамент общественных связей и информационной политики аппарата главы администрации области. В его задачи входит обеспечение взаимодействия администрации области со СМИ, осуществление мер по реализации государственной молодежной политики на территории области, сохранение общественно-политической стабильности и т.д. В департаменте образуются: управление общественных связей, управление информационной политики. Деятельность департамента координирует и контролирует первый заместитель главы администрации области, руководитель аппарата главы администрации области.

Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 октября 2018 г. N 1067-П «О создании государственной информационной системы «Единая платформа официальных сайтов органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе»

В состав Единой платформы сайтов входят официальные сайты исполнительных органов государственной власти ЯНАО и подведомственных им государственных учреждений, иных государственных органов ЯНАО, модуль «Портал открытых данных», модуль «Централизованный портал», модуль «Корпоративный портал».

Определены: оператор Единой платформы сайтов – департамент информационных технологий и связи Ямало-Ненецкого автономного округа оператором Единой платформы сайтов; администратор – государственное казённое учреждение «Ресурсы Ямала»; участники Единой платформы сайтов – исполнительные органы государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа и подведомственные им государственные учреждения, использующие Единую платформу сайтов для размещения официальных сайтов и/или модулей, организациями.

Оператор Единой платформы сайтов: координирует вопросы размещения официальных сайтов и/или модулей организациями – участниками Единой платформы сайтов на Единой платформе сайтов; разрабатывает распорядительную документацию, устанавливающую правила размещения официальных сайтов и/или модулей, на Единой платформе сайтов.

Постановление администрации Костромской области от 15 октября 2018 г. N 417-а «О создании региональной государственной информационной системы обеспечения безопасности»

Региональная государственная информационная система обеспечения безопасности (РГИС ОБ) направлена на хранение, сбор и обработку видеоинформации о правонарушениях и ситуациях чрезвычайного характера. Оператором системы является «Центр обеспечения мероприятий гражданской обороны, защиты в чрезвычайных ситуациях и обработки вызовов «112».

РГИС ОБ создана с целью повышение общего уровня общественной безопасности населения региона. Она позволит оперативно предоставить территориальным органам федеральных органов исполнительной власти в сфере обеспечения правопорядка актуальную видеоинформацию о правонарушениях и ситуациях чрезвычайного характера. Задача системы: обеспечение контроля за ситуацией на улицах и других общественных местах, осуществление надзора за дорожно-транспортной обстановкой, своевременное предупреждение, выявление и реагирование на правонарушения и др.

Постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Постановление Правительства Архангельской области от 11 октября 2018 г. N 480-пп «О внесении изменений в Положение о министерстве связи и информационных технологий Архангельской области и в Положение об агентстве государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области»

Агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области наделено полномочием по организации взаимодействия участников системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

Министерство связи и информационных технологий Архангельской области наделено полномочиями по: координации создания, техническому сопровождению и развитию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и АПК «Безопасный город»; разработке проектов постановлений Правительства Архангельской области об установлении, изменении, прекращении существования охранной зоны линий и сооружений связи.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Постановление администрации Тамбовской области от 10 октября 2018 г. N 1022 «О внесении изменений в постановление администрации области от 21.10.2013 N 1181 «Об утверждении государственной программы Тамбовской области «Информационное общество (2014 – 2020 годы)»

Срок реализации государственной программы Тамбовской области «Информационное общество (2014 – 2020 годы)» продлен до 2024 г. Общий объем финансирования мероприятий государственной программы увеличен до p16 362 298,33 тыс. Ранее этот показатель составлял p8 877 706,78 тыс. Уточнены целевые индикаторы и показатели государственной программы.

Постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 12 октября 2018 г. N 2320 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Модернизация информационных технологий администрации муниципального образования «Город Саратов» на 2019 – 2020 годы»

Программа принята в целях повышения оперативности работы администрации муниципального образования «Город Саратов», обновления ее компьютерной, офисной техники и сетевого оборудования. Программные мероприятия планируется финансировать за счет средств местного бюджета.

Приказ Министерства образования Иркутской области от 2 октября 2018 г. N 111-мпр «О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области «Модернизация профессионального образования» на 2014 – 2020 годы»

Увеличен общий объем финансирования ведомственной целевой программы Иркутской области «Модернизация профессионального образования» на 2014 – 2020 годы с p22 512 227,5 тыс. до p22 554 840,1 тыс.

Постановление Совета министров Республики Крым от 12 октября 2018 г. N 507 «Об утверждении Порядка предоставления за счет средств бюджета Республики Крым субсидии на оказание государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации мероприятия по созданию и (или) обеспечению деятельности центров молодежного инновационного творчества Государственной программы Республики Крым «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2017 – 2020 годы»

В рамках государственной программы Республики Крым «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2017 – 2020 гг. отвечающим установленным требованиям субъектам малого и среднего предпринимательства, принявшим обязательства по созданию и (или) обеспечению деятельности Центра молодежного инновационного творчества (ЦМИТ), предоставляются бюджетные субсидии.

Для целей порядка под ЦМИТ понимается созданный для осуществления деятельности в сфере высоких технологий имущественный комплекс, состоящий из оборудования, позволяющего выполнять быстрое прототипирование, изготовление опытных образцов, единичной и мелкосерийной продукции.

Субсидия предоставляется на: приобретение высокотехнологичного оборудования (с комплектом запчастей и расходных материалов), электронно-вычислительной техники (оборудования для обработки информации), ПО, оборудования для проведения видеоконференций, периферийных устройств, копировально-множительного оборудования, обеспечение связи; проведение проектных работ по направлению студенческого технологического предпринимательства, в том числе с учетом стоимости оборудования в опорных вузах (при создании ЦМИТ на базе опорного вуза).

Потребуется пройти конкурсный отбор. Его проводит Минэкономразвития Крыма. Для участия необходимо представить документы согласно оговоренному перечню. Информацию о сроках их приема разместят на официальном сайте Министерства. Прописан порядок определения получателей субсидий, утверждены оценочные критерии, оговорены правила исчисления причитающихся сумм. С получателями субсидий заключаются соглашения о субсидировании. О расходовании потребуется отчитаться. Соблюдение получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления контролируется.

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 октября 2018 г. N 402 «О государственной программе Чувашской Республики «Цифровое общество Чувашии»

В 2019–2035 гг. на территории республики в три этапа будет реализована государственная программа «Цифровое общество Чувашии». Задачи госпрограммы будут решаться в рамках 5 подпрограмм: «Развитие информационных технологий», «Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность», «Массовые коммуникации», обеспечение реализации госпрограммы. Общий объем финансирования госпрограммы составляет p3 802 132,7 тыс.

Цели программы – создание условий для развития в Чувашской Республике информационного пространства с учетом потребностей общества в получении качественных и достоверных сведений на основе масштабного распространения информационно-телекоммуникационных технологий; создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для организаций и домохозяйств.

Постановление вступает в силу с 1 января 2019 г.