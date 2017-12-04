CNews Forum: Строим цифровое будущее вместе

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Тема информационной безопасности за последний год стала одной из ключевых для российских властей, обсуждается все – от защиты отдельных предприятий до ведомств, отраслей и государства в целом. Особый упор в этом делается на применение отечественных инновационных разработок. Заметная их часть рождается благодаря поддержке ИТ-кластера инновационного центра «Сколково», и о них рассказал вице-президент кластера Константин Паршин. По его словам, «Мы сейчас видим успехи наших компаний не только в России, но и за рубежом: на Западе, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в странах БРИКС. Они имеют очень большой потенциал работы на экспорт, и инвесторам стоит очень внимательно присмотреться к отечественным разработчикам решений для информационной защиты. Это растущий рынок, мир ждет передовые технологии, и наши компании находятся на самых передовых рубежах».

Рабочее место современного человека становится все более сложным и оторванным от аппаратной платформы: все, от рядовых сотрудников до топ-менеджеров, должны иметь возможность участвовать в бизнес-процессе с любого устройства, используя различные каналы связи. Одним из признанных способов организации рабочих процессов в таких условиях стали унифицированные коммуникации, о которых рассказал Сергей Размахаев, генеральный директор Unify в России и СНГ. «Сегодня сервисы, из которых состоят универсальные коммуникации, проходят трансформацию. На них влияют такие факторы, как цифровое преобразование бизнеса и создание новых рабочих мест, развитие интеграционных возможностей с корпоративными информационными системами, внедрение командных чатов, когнитивные вычисления, решения М2М и блокчейн. Продолжат свое развитие облака, хотя крупным корпорациям не столь интересны общедоступные облачные сервисы, как собственный облачный ресурс, позволяющий оперативно трансформировать бизнес-модель для нужд компании».



















1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Константин Паршин, «Сколково»: Мир ждет передовые технологии, и наши компании находятся на самых передовых рубежах

Сегодня основным вектором развития Software AG являются решения для цифровой трансформации. Кристоф Штрнадль, технический директор Software AG Центральной и Восточной Европы, особое внимание уделяет интернету вещей, который окажет реальное влияние на реальный мир – это будут миллионы машин. «Для управления ими, для внедрения интернета вещей понадобятся уже не отдельные программные решения, а платформа, созданная совместными усилиями вендоров и заказчиков, которая будет представлять собой комплекс технологий и инструментов для управления цифровой трансформацией и внедрения новых бизнес-моделей», – убежден спикер.

IBM постоянно подтверждает свое реноме инновационной корпорации, одно из направлений ее деятельности – облачные сервисы. «Сегодня изменился подход бизнеса к облакам: если раньше смотрели в основном на экономию, то сейчас ключевую роль играет скорость, – говорит Андрей Филатов, генеральный директор IBM в России и СНГ. – Если нужно что-то быстро изменить, запустить, то облака позволяют это сделать намного легче, чем при традиционных технологиях. В будущем первоочередное значение будет придаваться возможностям трансформации бизнеса с помощью облаков. Но не все компании смогут «дожить» до желаемого эффекта, потому что конкуренты, стартовавшие раньше, получат бизнес-преимущество – мы видим такие примеры. Очень важно вовремя стартовать, чтобы «спастись» и использовать новые возможности». До сих пор 82% ИТ-бюджетов компаний направлены на локальную инфраструктуру, но через два года мы ожидаем сокращения этого объема до 50% и лавинообразного спроса на облачные технологии.

Четыре элемента успеха

Источник: IBM, 2017

Недавно в России ВШЭ провела опрос компаний на тему «Какие из перечисленных технологических направлений окажут влияние на бизнес компании через 5 лет». В первую пятерку ответов вошли технологии виртуализации, интернет вещей, мобильные технологии, цифровое проектирование и социальные сети – более 50% респондентов считают, что они окажут существенное влияние на бизнес. Алексей Нестеров, директор по ERP-решениям «1С», считает, что этот опрос отражает мнения пользователей систем его компании, и, следовательно, «1С» как вендор будет развиваться в этих направлениях: «У нас нет выбора — мы будем идти со скоростью мирового рынка или даже чуть быстрее, чтобы наши решения были конкурентоспособны».

Современные комплексные ИТ-проекты настолько сложны и многогранны, что одной из главных задач в них становится удержать проект в целом, чтобы он не развалился на части и дал ожидаемый результат. Численность проектных команд растет, и нужно искать способы сделать их самих гарантированно успешными. Этой задаче посвятил свой доклад Владимир Рахтеенко, генеральный директор компании Custis. «Я считаю, что именно гуманитарные, а не инженерные технологии дают гарантию успеха сложных проектов, – заявил он. – Автоматизация, технологии превратились в рутину и перестали быть вызовом. Настоящим вызовом сегодня стала способность выявить ключевые потребности бизнеса, спроектировать и внедрить организационные и технологические изменения. Это – ключевая ценность, за которую отвечает гуманитарный блок проекта. Я считаю, что все будущее ИТ-отрасли сосредоточено именно в этом гуманитарном блоке и его технологиях». В него, по словам Владимира Рахтеенко, входят бизнес-аналитики и продакт-менеджеры, проектировщики и архитекторы, организаторы и руководители проектов, и другие профессии.

Разработчики ИТ-продуктов сталкиваются с технологическими и рыночными изменениями, которые предъявляют новые требования к ним и вынуждают задуматься о путях своего развития. Директор по развитию бизнеса компании Cinimex Илья Фридман среди ключевых тенденций выделяет усложнение разработки, распространение машинного обучения и искусственного интеллекта, а также роботизацию. «Сейчас сложно представить себе продукты компаний без стоящего за ними серьезного ИТ-решения. Это могут быть огромные команды разработчиков или объединения маленьких, и чем дальше, тем сложнее им организовать коммуникацию. Это приводит к появлению новых подходов и технологий разработки – без CI/CD/DevOps уже невозможно представить себе такую работу. Многим компаниям нужны быстрые и многочисленные изменения в области сервисов, и сегодня, наконец, пришло время, когда получен необходимый опыт для осознанного внедрения технологий разработки с учетом особенностей ИТ-архитектуры».

Ден Шпрунг, вице-президент компании Infinidat в регионе ЕМЕА, напомнил, что рост объемов данных продолжается, увеличивается их критичность для бизнеса, и, значит, производителям СХД нужно реагировать на эти изменения: «Чем больше сервисов зависит от данных, тем сильнее растет их важность. Если в 2010 году выход из строя корпоративного хранилища не означал наступления фатальных последствий, то уже в 2020-е годы от него будут зависеть такие отрасли, как телемедицина, беспилотный транспорт, автоматизированное производство. И потеря доступа к сверхкритичным данным означает удар по нормальному течению жизни современного человека». На чем же хранить данные? Обычно СХД предлагает компромисс типа «выбери 2 из 3»: из стоимости хранения данных, производительности решения и надежности. И в этой связи Ден Шпрунг и его коллега Георгий Ли обратили внимание участников форума на резкое падение стоимости SSD и растущий интерес к ним у производителей СХД и их клиентов, в том числе благодаря высокой надежности построенных на них решений.

Производители ERP-систем внимательно отслеживают и реагируют на тренды, влияющие как на ИТ, так и на экономику в целом, поскольку от этого зависят их отношения с заказчиками. О таких трендах говорил Сергей Петров, член правления корпорации «Галактика». Глобальной тенденцией, действующей в России, он назвал цифровизацию и отметил, что это не просто слова – за ней стоят реальные цифры для экономики: потенциальный экономический эффект от цифровизации до 2025 года оценивается в 4,1–8,9 трлн руб. в ценах 2015 года, или 19–34% общего прироста ВВП. «Основные источники прироста ВВП от цифровизации – это оптимизация производственных и логистических операций, повышение эффективности труда, рост производительности оборудования и увеличение отдачи от НИОКР и разработки продуктов», – отметил докладчик.

Цифровизация в России

Источник: Галактика, 2017

С учетом этого корпорация и развивает свои продукты. Подтверждением их востребованности стало то, что прямо на сцене CNews Forum состоялось подписание между РЖД и «Галактикой» соглашения о сотрудничестве в области импортозамещения зарубежного ПО – документ подписали ИТ-директор РЖД Евгений Чаркин и член правления корпорации «Галактика» Антон Мальков. По словам Евгения Чаркина, ключевой задачей станет переход на современные отечественные ИТ-решения, которые позволят перевозчику управлять отношениями с компаниями-клиентами и пассажирами на базе цифровых платформ: «Мы хотим стать «цифровым хабом», обращаясь к которому, клиент получит комплексную услугу с меньшими усилиями и большей экономической эффективностью».

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