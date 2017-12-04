CNews Forum: Строим цифровое будущее вместе
Десятый, юбилейный CNews Forum принял около 1500 гостей из ИТ-компаний и их заказчиков, представителей органов власти. Они обсудили ключевые вопросы, волнующие сегодня отрасль. Лучшие ИТ-проекты года были удостоены награды CNews Awards.
Тема информационной безопасности за последний год стала одной из ключевых для российских властей, обсуждается все – от защиты отдельных предприятий до ведомств, отраслей и государства в целом. Особый упор в этом делается на применение отечественных инновационных разработок. Заметная их часть рождается благодаря поддержке ИТ-кластера инновационного центра «Сколково», и о них рассказал вице-президент кластера Константин Паршин. По его словам, «Мы сейчас видим успехи наших компаний не только в России, но и за рубежом: на Западе, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в странах БРИКС. Они имеют очень большой потенциал работы на экспорт, и инвесторам стоит очень внимательно присмотреться к отечественным разработчикам решений для информационной защиты. Это растущий рынок, мир ждет передовые технологии, и наши компании находятся на самых передовых рубежах».
Рабочее место современного человека становится все более сложным и оторванным от аппаратной платформы: все, от рядовых сотрудников до топ-менеджеров, должны иметь возможность участвовать в бизнес-процессе с любого устройства, используя различные каналы связи. Одним из признанных способов организации рабочих процессов в таких условиях стали унифицированные коммуникации, о которых рассказал Сергей Размахаев, генеральный директор Unify в России и СНГ. «Сегодня сервисы, из которых состоят универсальные коммуникации, проходят трансформацию. На них влияют такие факторы, как цифровое преобразование бизнеса и создание новых рабочих мест, развитие интеграционных возможностей с корпоративными информационными системами, внедрение командных чатов, когнитивные вычисления, решения М2М и блокчейн. Продолжат свое развитие облака, хотя крупным корпорациям не столь интересны общедоступные облачные сервисы, как собственный облачный ресурс, позволяющий оперативно трансформировать бизнес-модель для нужд компании».
Сегодня основным вектором развития Software AG являются решения для цифровой трансформации. Кристоф Штрнадль, технический директор Software AG Центральной и Восточной Европы, особое внимание уделяет интернету вещей, который окажет реальное влияние на реальный мир – это будут миллионы машин. «Для управления ими, для внедрения интернета вещей понадобятся уже не отдельные программные решения, а платформа, созданная совместными усилиями вендоров и заказчиков, которая будет представлять собой комплекс технологий и инструментов для управления цифровой трансформацией и внедрения новых бизнес-моделей», – убежден спикер.
IBM постоянно подтверждает свое реноме инновационной корпорации, одно из направлений ее деятельности – облачные сервисы. «Сегодня изменился подход бизнеса к облакам: если раньше смотрели в основном на экономию, то сейчас ключевую роль играет скорость, – говорит Андрей Филатов, генеральный директор IBM в России и СНГ. – Если нужно что-то быстро изменить, запустить, то облака позволяют это сделать намного легче, чем при традиционных технологиях. В будущем первоочередное значение будет придаваться возможностям трансформации бизнеса с помощью облаков. Но не все компании смогут «дожить» до желаемого эффекта, потому что конкуренты, стартовавшие раньше, получат бизнес-преимущество – мы видим такие примеры. Очень важно вовремя стартовать, чтобы «спастись» и использовать новые возможности». До сих пор 82% ИТ-бюджетов компаний направлены на локальную инфраструктуру, но через два года мы ожидаем сокращения этого объема до 50% и лавинообразного спроса на облачные технологии.
Четыре элемента успеха
Недавно в России ВШЭ провела опрос компаний на тему «Какие из перечисленных технологических направлений окажут влияние на бизнес компании через 5 лет». В первую пятерку ответов вошли технологии виртуализации, интернет вещей, мобильные технологии, цифровое проектирование и социальные сети – более 50% респондентов считают, что они окажут существенное влияние на бизнес. Алексей Нестеров, директор по ERP-решениям «1С», считает, что этот опрос отражает мнения пользователей систем его компании, и, следовательно, «1С» как вендор будет развиваться в этих направлениях: «У нас нет выбора — мы будем идти со скоростью мирового рынка или даже чуть быстрее, чтобы наши решения были конкурентоспособны».
Современные комплексные ИТ-проекты настолько сложны и многогранны, что одной из главных задач в них становится удержать проект в целом, чтобы он не развалился на части и дал ожидаемый результат. Численность проектных команд растет, и нужно искать способы сделать их самих гарантированно успешными. Этой задаче посвятил свой доклад Владимир Рахтеенко, генеральный директор компании Custis. «Я считаю, что именно гуманитарные, а не инженерные технологии дают гарантию успеха сложных проектов, – заявил он. – Автоматизация, технологии превратились в рутину и перестали быть вызовом. Настоящим вызовом сегодня стала способность выявить ключевые потребности бизнеса, спроектировать и внедрить организационные и технологические изменения. Это – ключевая ценность, за которую отвечает гуманитарный блок проекта. Я считаю, что все будущее ИТ-отрасли сосредоточено именно в этом гуманитарном блоке и его технологиях». В него, по словам Владимира Рахтеенко, входят бизнес-аналитики и продакт-менеджеры, проектировщики и архитекторы, организаторы и руководители проектов, и другие профессии.
Разработчики ИТ-продуктов сталкиваются с технологическими и рыночными изменениями, которые предъявляют новые требования к ним и вынуждают задуматься о путях своего развития. Директор по развитию бизнеса компании Cinimex Илья Фридман среди ключевых тенденций выделяет усложнение разработки, распространение машинного обучения и искусственного интеллекта, а также роботизацию. «Сейчас сложно представить себе продукты компаний без стоящего за ними серьезного ИТ-решения. Это могут быть огромные команды разработчиков или объединения маленьких, и чем дальше, тем сложнее им организовать коммуникацию. Это приводит к появлению новых подходов и технологий разработки – без CI/CD/DevOps уже невозможно представить себе такую работу. Многим компаниям нужны быстрые и многочисленные изменения в области сервисов, и сегодня, наконец, пришло время, когда получен необходимый опыт для осознанного внедрения технологий разработки с учетом особенностей ИТ-архитектуры».
Ден Шпрунг, вице-президент компании Infinidat в регионе ЕМЕА, напомнил, что рост объемов данных продолжается, увеличивается их критичность для бизнеса, и, значит, производителям СХД нужно реагировать на эти изменения: «Чем больше сервисов зависит от данных, тем сильнее растет их важность. Если в 2010 году выход из строя корпоративного хранилища не означал наступления фатальных последствий, то уже в 2020-е годы от него будут зависеть такие отрасли, как телемедицина, беспилотный транспорт, автоматизированное производство. И потеря доступа к сверхкритичным данным означает удар по нормальному течению жизни современного человека». На чем же хранить данные? Обычно СХД предлагает компромисс типа «выбери 2 из 3»: из стоимости хранения данных, производительности решения и надежности. И в этой связи Ден Шпрунг и его коллега Георгий Ли обратили внимание участников форума на резкое падение стоимости SSD и растущий интерес к ним у производителей СХД и их клиентов, в том числе благодаря высокой надежности построенных на них решений.
Производители ERP-систем внимательно отслеживают и реагируют на тренды, влияющие как на ИТ, так и на экономику в целом, поскольку от этого зависят их отношения с заказчиками. О таких трендах говорил Сергей Петров, член правления корпорации «Галактика». Глобальной тенденцией, действующей в России, он назвал цифровизацию и отметил, что это не просто слова – за ней стоят реальные цифры для экономики: потенциальный экономический эффект от цифровизации до 2025 года оценивается в 4,1–8,9 трлн руб. в ценах 2015 года, или 19–34% общего прироста ВВП. «Основные источники прироста ВВП от цифровизации – это оптимизация производственных и логистических операций, повышение эффективности труда, рост производительности оборудования и увеличение отдачи от НИОКР и разработки продуктов», – отметил докладчик.
Цифровизация в России
С учетом этого корпорация и развивает свои продукты. Подтверждением их востребованности стало то, что прямо на сцене CNews Forum состоялось подписание между РЖД и «Галактикой» соглашения о сотрудничестве в области импортозамещения зарубежного ПО – документ подписали ИТ-директор РЖД Евгений Чаркин и член правления корпорации «Галактика» Антон Мальков. По словам Евгения Чаркина, ключевой задачей станет переход на современные отечественные ИТ-решения, которые позволят перевозчику управлять отношениями с компаниями-клиентами и пассажирами на базе цифровых платформ: «Мы хотим стать «цифровым хабом», обращаясь к которому, клиент получит комплексную услугу с меньшими усилиями и большей экономической эффективностью».
О роли телекоммуникаций в эпоху цифровой экономики участникам CNews Forum 2017 рассказал Сергей Размахаев, генеральный директор Unify в России и странах СНГ.
CNews: Какова роль телекоммуникационных решений в процессе цифровой трансформации бизнеса и экономики в целом?
Сергей Размахаев: Телекоммуникационные решения остаются основой для передачи информации в эру цифровой экономики. Они помогают людям общаться, обмениваться идеями и совместно работать над проектами. Телекоммуникации остаются краеугольным камнем, без которого цифровая революция никогда бы не произошла, ведь не было бы возможности наладить связь между участниками рынка.
Владимир Рахтеенко, генеральный директор группы компаний CUSTIS, рассказал участникам CNews Forum 2017 об изменениях общепринятого представления о работе ИТ-специалистов, а также представил список компетенций и ценностей, которые играют ключевую роль при реализации крупных проектов трансформации бизнеса.
CNews: Меняются ли требования заказчиков к ИТ-компаниям в текущей экономической ситуации? Какие вызовы в связи с этим стоят перед современной ИТ-индустрией?
Владимир Рахтеенко: Текущая стадия технологического развития практически не ограничивает бизнес в выборе ИТ-инструментария, а стандартная работа программистов все больше автоматизируется. Традиционная ИТ-разработка с ее рутинными задачами уходит в прошлое. Сегодня клиенты платят нам не за код, а за умение применить технологии в соответствии с бизнес-замыслом и контекстом конкретной организации.
Рынок систем хранения данных активно развивается. Спрос на системы смещается от конечных пользователей к провайдерам облачных услуг. О перспективах развития рынка рассказал Василий Кострюков, технический директор, Infinidat, Россия и СНГ.
CNews: Как изменился рынок систем хранения данных за последние годы?
Василий Кострюков: В последние годы резко увеличились потребности компаний в хранении и обработке больших объемов данных. Среди них как давно существующие, так и новые компании, которые были созданы на волне общей цифровизации экономики и государственных сервисов.
О том, как будет развиваться рынок ECM-систем в условиях цифровой экономики, участникам CNews Forum рассказал Василий Бабинцев, директор по маркетингу Directum.
CNews: Как вы понимаете процесс цифровой трансформации бизнеса?
Василий Бабинцев: Для начала стоит понять, что подразумевают под цифровым предприятием. Есть определение – это такая организация, которая использует ИТ в качестве конкурентного преимущества во всех сферах деятельности: производстве, управлении, маркетинге, продажах и взаимодействии с клиентами. Под конкурентным преимуществом понимают формирование новых активов предприятия в виде накопляемых данных, информации и знаний. Активов, которые могут в будущем принести компании экономическую выгоду, доходы.
О том, как успешно перейти к цифровой трансформации, участникам CNews Forum 2017 рассказал Алексей Конышков, заместитель генерального директора Atos в России.
CNews: Что такое цифровая трансформация, в вашем понимании?
Алексей Конышков: Цифровая трансформация – это шаг в будущее, который в перспективе окажет даже большее влияние на развитие бизнеса, чем Интернет. Чтобы побеждать в цифровой экономике, компании должны действовать здесь и сейчас, либо остаться далеко позади, задаваясь вопросом «Что же произошло?»
О том, какими будут новые продукты в цифровом будущем, и какова роль искусственного интеллекта в их создании, участникам CNews Forum рассказал Илья Фридман, директор по развитию бизнеса компании «Синимекс».
CNews: Как изменится процесс создания новых продуктов в цифровом будущем?
Илья Фридман: Продукты будут состоять из огромного количества модулей, большинство из которых будут представлять собой завершенные куски бизнес-функционала. Скорее всего, процесс создания новых продуктов станет еще более сложным как с точки зрения взаимодействия различных команд, так и с точки зрения построения сугубо технических процессов, таких как CI/CD.