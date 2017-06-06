Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за май 2017 г.

Основные изменения в федеральном законодательстве коснулись стратегии развития информационного общества в стране и плана перехода на использование отечественных геоинформационных технологий. Региональное законодательство претерпело изменения в законах об электронной карте в ряде областей.

Федеральное законодательство

Федеральный закон от 1 мая 2017 г. N 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Урегулирована деятельность аудиовизуальных интернет-сервисов, ориентированных на российского потребителя. Это сервисы, монетизирующие свои услуги за счет просмотра рекламы, направленной на привлечение внимания потребителей, находящихся на территории России, либо предоставляющие видеоконтент отечественному потребителю по подписке (за плату), доступ к которым ежедневно в течение месяца составляет более 100 тыс. находящихся на территории России пользователей. Предусмотрено ведение реестра таких сервисов.

Введено ограничение иностранного участия (иностранного контроля) над организаторами аудиовизуальных сервисов. При этом предусмотрены 2 исключения.

Первое касается организаторов сервисов, являющихся хозобществами, имеющими стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности, осуществляющими деятельность, указанную в Законе о порядке осуществления иностранных инвестиций в хозобщества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности, и (или) лиц, входящих с ними в одну группу.

Второе касается организаторов сервисов, предоставляющих доступ преимущественно к аудиовизуальной продукции, размещаемой пользователями-физлицами. Новые требования не распространяются на сервисы, предоставляющие доступ исключительно к пользовательскому контенту, сетевые издания, а также на поисковые системы.



Закон вступает в силу с 01.07.2017.

Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. N 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы»



Утверждена стратегия развития информационного общества в России на 2017-2030 гг. Определены цели, задачи и меры по реализации внутренней и внешней политики в сфере применения информационных и коммуникационных технологий. Отмечается, что электронные СМИ, информационные системы, социальные сети стали частью повседневной жизни россиян. Пользователями российского сегмента сети интернет в 2016 г. стали более 80 млн человек.

Целью стратегии является создание условий для формирования в России общества знаний. Среди приоритетов – формирование информационного пространства с учетом потребностей в получении качественных и достоверных сведений; создание и применение российских информационных и коммуникационных технологий, обеспечение их конкурентоспособности на международном уровне. Необходимо обеспечивать национальные интересы в области цифровой экономики.

На международном уровне необходимо создать новые механизмы партнерства, призванные выработать систему доверия в интернете, гарантирующую конфиденциальность и личную безопасность пользователей и исключающую анонимность, безответственность пользователей и безнаказанность правонарушителей. Следует обеспечить экспорт российских информационных и коммуникационных технологий, регулировать импорт иностранных технологий, создать условия для технологического преимущества бизнес-моделей российских организаций в глобальной цифровой экономике.

Приводится приоритетный сценарий развития информационного общества в России. Правительство РФ должно утвердить показатели и этапы реализации стратегии. Прежняя стратегия развития информационного общества, утвержденная в 2008 г., признана утратившей силу.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Распоряжение Президента РФ от 18 мая 2017 г. N 163-рп «Об утверждении плана перехода на использование отечественных геоинформационных технологий»



Утвержден План перехода на использование отечественных геоинформационных технологий. План охватывает период с IV квартала 2017 г. по III квартал 2018 г. В частности, в 2017 г. планируется установить требования к программным средствам геоинформационных систем, используемых в органах государственной власти и органах местного самоуправления, и требования к разработчикам таких программных средств. Регионам рекомендуется до 01.10.2018 разработать и утвердить региональные планы перехода на использование отечественных геоинформационных технологий, предусмотрев их реализацию до 31.12.2020.

Постановление Правительства РФ от 18 мая 2017 г. N 590 «О формировании, ведении и об актуализации государственного информационного ресурса «Справочник профессий».

Регламентирован порядок формирования, ведения и актуализации государственного информационного ресурса «Справочник профессий». Ресурс формируется на основе информации о востребованных на рынке труда, перспективных и новых профессиях, утвержденных федеральных государственных образовательных стандартах, а также на основе официальной статистической информации. Определены сроки и порядок предоставления указанных сведений.

Для получения данных о востребованных на рынке труда, перспективных и новых профессиях предусмотрено проведение ежегодных опросов заинтересованных организаций. Также с ними будут обсуждаться предложения о внесении изменений в ресурс.

Координация работы по формированию, ведению и актуализации ресурса возложена на Минтруд России. Непосредственно выполнением указанных работ будет заниматься Всероссийский научно-исследовательский институт труда. Определен перечень содержащейся в ресурсе информации. Она должна находиться в открытом доступе.

Постановление Правительства РФ от 18 мая 2017 г. N 596 «О внесении изменений в приложение к Положению о лицензировании деятельности по разработке, производству, распространению шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнению работ, оказанию услуг в области шифрования информации, техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)»

Сокращен перечень лицензируемых видов деятельности. Из него исключены монтаж, установка (инсталляция), наладка и передача шифровальных (криптографических) средств защиты фискальных данных, разработанных для применения в составе ККТ и сертифицированных ФСБ России.

Дело в том, что затраты одного центра техобслуживания ККТ на содержание специалистов, имеющих необходимую для получения требуемой лицензии квалификацию, составляли в среднем p1 млн в год. Эти затраты включались в стоимость технического обслуживания ККТ, что приводило к избыточным расходам бизнеса.

Постановление Правительства РФ от 17 мая 2017 г. N 575 «О внесении изменений в пункт 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети интернет и обновления информации об образовательной организации»

Образовательные организации размещают на своих официальных сайтах информацию о реализуемых образовательных программах, о материально-техническом обеспечении, о наличии общежития, интерната и пр. Установлено, что на сайтах должны указываться в том числе условия получения образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 мая 2017 г. N 932 «О внесении изменений в приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 марта 2015 г. N 365 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

Составлен новый перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение Техрегламента о безопасности зданий и сооружений. Список увеличился с 283 до 345 документов. Прежний перечень признан утратившим силу.

Информационное сообщение Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 5 мая 2017 г. N 240/11/2168 «О разработанной ФСТЭК России примерной программе профессиональной переподготовки «Информационная безопасность. Техническая защита конфиденциальной информации»

ФСТЭК России разработана и утверждена примерная программа профпереподготовки «Информационная безопасность. Техническая защита конфиденциальной информации». В соответствии Положением о лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации программа нужна образовательным организациям при разработке программ профпереподготовки для соискателей лицензии (лицензиатам) на осуществление указанной деятельности. В примерной программе определены оптимальные срок обучения, состав, содержание учебных дисциплин, а также планируемые результаты обучения. На сайте Службы размещен порядок обеспечения программой.

Региональное законодательство

Закон Брянской области от 2 мая 2017 г. N 25-З «О порядке утверждения перечней информации о деятельности государственных органов Брянской области, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети интернет»

Перечень информации о деятельности Брянской областной Думы, размещаемой в сети интернет, утверждается постановлением Брянской областной Думы. Перечень информации о деятельности Правительства Брянской области, размещаемой в сети интернет, утверждается постановлением Правительства Брянской области. Перечни информации о деятельности исполнительных органов государственной власти Брянской области, размещаемой в сети интернет, утверждаются этими исполнительными органами государственной власти Брянской области. Перечни информации о деятельности иных государственных органов Брянской области, образованных в соответствии с Уставом Брянской области, утверждаются этими государственными органами Брянской области.

Закон вступает в силу после его официального опубликования.

Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 15 мая 2017 г. N 426-П «Об утверждении Порядка размещения в информационно-телекоммуникационной сети интернет информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате директора, его заместителей и главного бухгалтера Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ямало-Ненецкого автономного округа и представления указанными лицами данной информации»

Установлены правила размещения в информационно-телекоммуникационной сети интернет информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате директора, его заместителей и главного бухгалтера Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ямало-Ненецкого автономного округа и представления указанными лицами данной информации.

Директор, его заместители и главный бухгалтер ТФОМС Ямало-Ненецкого автономного округа не позднее 30 апреля г., следующего за отчетным годом, представляют информацию в отдел правового, кадрового и организационного обеспечения Фонда. В составе размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети интернет информации указывается полное наименование Фонда, наименования занимаемых должностей, а также фамилия, имя, отчество лица, в отношении которого размещается информация.

Размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети интернет на официальном сайте обеспечивается отделом правового, кадрового и организационного обеспечения Фонда не позднее 15 мая г., следующего за отчетным годом. В случае если обнаружено, что в представленной информации не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, Фонд вправе уточнить информацию не позднее 31 мая г., следующего за отчетным годом.

Приказ Комитета по строительству Ленинградской области от 5 мая 2017 г. N 09 «Об утверждении Порядка размещения информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров государственных учреждений Ленинградской области, подведомственных комитету по строительству Ленинградской области, в информационно-телекоммуникационной сети интернет на официальном сайте комитета по строительству Ленинградской области»

Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров государственных учреждений Ленобласти, подведомственных комитету по строительству, подлежит размещению в интернете на официальном сайте Комитета. Срок - не позднее 15 мая г., следующего за отчетным. До 20 апреля учреждения должны предоставить необходимые сведения финансовому отделу Комитета. Оговариваются требования к составу.

Приказ вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 г.

Областной закон Ростовской области от 16 мая 2017 г. N 1046-ЗС «О признании утратившим силу Областного закона «О некоторых вопросах организации выпуска, выдачи и обслуживания универсальных электронных карт в Ростовской области»

На федеральном уровне было принято решение об исключении с 1 января 2017 г. из оборота универсальных электронных карт. В связи с указанным утратившим силу объявляется областной закон «О некоторых вопросах организации выпуска, выдачи и обслуживания универсальных электронных карт в Ростовской области».

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Закон Рязанской области от 12 мая 2017 г. N 30-ОЗ «О внесении изменений в статью 5 Закона Рязанской области «О разграничении полномочий органов государственной власти Рязанской области в сфере организации предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Рязанской области» и признании утратившим силу Закона Рязанской области «О порядке проведения конкурса по отбору банка, обеспечивающего предоставление услуг в рамках электронного банковского приложения универсальной электронной карты» (принят постановлением Рязанской областной Думы от 27 апреля 2017 г.)

Внесенным изменением признаны утратившими силу следующие полномочия правительства Рязанской области в сфере организации предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Рязанской области: определение случаев, при которых универсальная электронная карта является документом, удостоверяющим право гражданина на получение государственных услуг, а также иных услуг; определение перечня региональных и муниципальных электронных приложений, обеспечивающих авторизованный доступ к получению государственных, муниципальных и иных услуг; определение порядка получения государственных услуг и услуг иных организаций с использованием региональных электронных приложений; определение уполномоченной организации в целях выпуска, выдачи и обслуживания универсальных электронных карт; определение порядка доставки универсальных электронных карт и пр.

Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Закон Ивановской области от 3 мая 2017 г. N 29-ОЗ «О признании утратившим силу Закона Ивановской области «Об универсальной электронной карте в Ивановской области» (принят Ивановской областной Думой 27 апреля 2017 г.)

Согласно документу, необходимость признания Закона «Об универсальной электронной карте в Ивановской области» утратившим силу обусловлена требованием федерального законодательства, исключающим положения, регламентирующие порядок организации деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт при предоставлении государственных и муниципальных услуг.

Закон вступает в силу после его официального опубликования.

Постановление Губернатора Ханты-Мансийского АО - Югры от 19 мая 2017 г. N 60 «О правилах обмена электронными документами при организации информационного взаимодействия»

Приняты правила информационного взаимодействия при обмене электронными документами, за исключением обмена электронными документами посредством региональной системы межведомственного электронного взаимодействия. Установлены участники информационного взаимодействия: исполнительные органы госвласти автономного округа, госорганы, сформированные губернатором автономного округа, органы местного самоуправления, госучреждения и иные организации.

Электронные документы создаются в ходе деятельности участников информационного взаимодействия с использованием систем электронного документооборота. Обмен электронными документами между участниками информационного взаимодействия осуществляется посредством транспортной шины. Определены процедуры, которые выполняются при обмене документами.

Закон Курской области от 15 мая 2017 г. N 18-ЗКО «О признании утратившим силу пункта 4 статьи 1 Закона Курской области «Об установлении полномочий государственного унитарного предприятия Курской области «Информационный Центр «Регион-Курск» по выполнению работ и оказанию услуг по обслуживанию информационных ресурсов Курской области»

Признан утратившим силу пункт, согласно которому «Информационный Центр «Регион-Курск» устанавливался единственным подрядчиком (исполнителем) работ (услуг) по развитию и поддержке инфраструктуры по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт и проекта «Универсальная электронная карта» на территории Курской области.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.

Постановление Правительства Самарской области от 12 мая 2017 г. N 308 «О государственной информационной системе Самарской области «Система учета актива Самарской области»

Система предназначена для обеспечения автоматизации мониторинга фактического состояния и развития системы общественных объединений на территории Самарской области. Пользователями Системы являются сотрудники Администрации Губернатора Самарской области и органов местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области. Лицам, не являющимся пользователями Системы, доступ к содержащейся в ней информации не предоставляется.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Постановление Правительства Вологодской области от 15 мая 2017 г. N 402 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию, модернизацию объектов агропромышленного комплекса и о внесении изменений в постановление Правительства области от 13 февраля 2017 г. N 156»

Определено, что юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг предоставляются субсидии на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию, модернизацию объектов агропромышленного комплекса. Указаны документы, направляемые в департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области.

Приведены критерии, которым должны соответствовать сельхозтоваропроизводители, а также основания для отказа в предоставлении субсидии. В случае нарушения сельхозтоваропроизводителем установленных условий предоставления субсидии полученные средства подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 календарных дней.

Постановление вступает в силу со дня его принятия. Действие абзацев второго, четвертого и пятого пункта 2 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 14 апреля 2017 г.

Постановление Администрации Липецкой области от 10 мая 2017 г. N 218 «Об утверждении Порядков предоставления субсидий в соответствии с подпрограммой «Развитие малого и среднего предпринимательства в Липецкой области на 2014 – 2020 годы» государственной программы Липецкой области «Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой области» на 2017 г.»

На территории Липецкой области осуществляется предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат: по уплате процентов за пользование кредитами, полученными в российских кредитных организациях, направленными на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг); по уплате процентов за пользование кредитами, полученными в российских кредитных организациях, и части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими лизинговыми компаниями, направленным на реализацию инвестиционных проектов по приоритетным видам деятельности; по уплате первого взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга) оборудования, устройств, механизмов, транспортных средств (за исключением легковых автомобилей), приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин, средств и технологий; по организации и (или) развитию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми; по технологическому присоединению к источнику электроснабжения энергопринимающих устройств и пр.

Указаны перечни документов, предоставляемых главному распорядителю средств областного бюджета в сфере развития малого и среднего бизнеса. Приведены основания для отказа в предоставлении субсидий. В случае выявления нарушений целей и (или) условий и порядка предоставления субсидий, не достижения показателей результативности осуществляется возврат полученных средств.

Постановление Правительства Воронежской области от 18 мая 2017 г. N 387 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета субъектам инновационной деятельности на поддержку системообразующих инновационных проектов на 2017 г.»

На территории Воронежской области осуществляется предоставление субсидий субъектам инновационной деятельности на поддержку системообразующих инновационных проектов.

Критериями отбора получателей субсидий являются: наличие у получателя субсидии на праве собственности, аренды или ином вещном праве нежилых помещений, необходимых для осуществления уставной деятельности; отсутствие задолженности по выплате заработной платы; наличие инновационного бизнес-плана развития инновационной компании и пр.

Указан перечень документов, направляемых в департамент экономического развития Воронежской области.

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: несоответствие представленных получателем субсидии документов определенным требованиям или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов; недостоверность представленной получателем субсидии информации; несоответствие получателя субсидии и системообразующего инновационного проекта определенным критериям; несоответствие получателя субсидии установленным требованиям; отсутствие лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

Субсидия предоставляется получателю субсидии в размере 30% от произведенных и подтвержденных расходов, но не более p15 млн на реализацию одного системообразующего инновационного проекта одному получателю субсидии. При выявлении нарушения условий получения субсидий полученные средства подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 календарных дней.

Мониторинг подготовлен специалистами компании «Гарант». С полными текстами документов можно ознакомиться в системе ГАРАНТ

