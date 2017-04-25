Как стать цифровым ритейлером и не разориться

Ритейл остается одной из самых технологичных отраслей экономики. В числе наиболее заметных трендов последнего времени развитие онлайн-продаж и рост числа трансграничных контрактов, увеличение количества мобильных пользователей как внутри торговых предприятий, так и среди их клиентов, все более высокие требования покупателей к качеству обслуживания и появление технологий дополненной реальности в сфере торговли. О том, как развиваются технологии в ритейле, говорили участники организованной CNews Conferences конференции «ИКТ в ритейле: курс на клиентский сервис» .

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Технологии в ритейле могут развиваться на базе облаков, уверен Николай Пащенко, менеджер проектов Oracle СНГ. Компания предлагает своим заказчикам полный спектр облачных сервисов – SaaS, PaaS, IaaS. При этом все они построены на той же технологической основе, что и уже известные on-premise решения, что позволяет в случае необходимости быстро мигрировать из облака на собственную инфраструктуру. Кроме того, в портфеле вендора есть ряд уникальных сервисов, таких как Exadata, возможность развернуть контейнеры в облаке или перенести собственный виртуальный ЦОД в облако Oracle.

Интересными кейсами в сфере использования облачных сервисов ритейл-компаниями поделился с участниками конференции Алексей Извеков, руководитель группы развития международного бизнеса IBS DataFort. Так, одна из крупных компаний в сфере медиа и электронной торговли украшениями, одеждой и товарами для дома воспользовалась возможностью создания с нуля гибкой и масштабируемой инфраструктуры для E-commerce проекта. Это позволило обеспечить высокое качество услуг связи для обслуживания клиентов на территории РФ, переход на гибкую OPEX модель, позволяющую планировать затраты с учетом специфики бизнеса без технологических рисков, связанных с покупкой оборудования, и гарантированный SLA для минимизации влияния возможных сбоев на канал продаж. Еще один пример – крупный косметический ритейлер с развитым он-лайн бизнесом, который путем аренды инфраструктуры обеспечил трехкратное увеличение мощности в пиковые периоды распродаж всего за +15% от месячного счета. А крупный автодилер смог организовать централизованный архив данных, объем которого может оперативно менять как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. При этом гарантии качества по доступности, времени реакции и производительности остаются неизменными.

Решения Citrix служат посредником между внешними и внутренними пользователями ИТ-ресурсов торговой сети, говорит Сергей Халяпин, главный инженер представительства Сitrix в России и странах СНГ. Распространение онлайн-торговли и мобильности, использование облачных решений и появление интернета вещей расширяет периметр обеспечения безопасности компаний – сегодня надо контролировать не только внешний доступ к ИКТ-инфраструктуре, но и использование данных сотрудниками и приложениями. Кроме того, появление все новых финансовых сервисов, широкое использование мультимедиа для привлечения новых клиентов приводит к росту требований к ИКТ-инфраструктуре ритейлера. Технологии Citrix позволяют объединить программное обеспечение, данные и сервисы на любых устройствах.

Не забывая про традиционный шопинг

Омниканальность в ритейле – это не только развитие онлайн-взаимодействия между продавцом и покупателем, считает Борис Агатов, генеральный директор компании Project Line. Как бы то ни было, но 90% продаж торговых сетей происходит через традиционные офлайн-каналы. И именно в традиционных магазинах должны развиваться омниканальные решения. Например, идентификация клиента может происходить путем распознавания лиц камерами видеонаблюдения или идентификации носимых гаджетов. Понять поведение покупателя помогут RFID метки, 3D позиционирование товара, компьютерное зрение и видеоаналитика. Таким образом можно определить самые популярные витрины, разместить там рекламную информацию или определить непопулярные зоны. Интерактивные примерочные кабины, зеркала, столы, полки, стенды и витрины привлекают внимание покупателей и помогают сделать им индивидуальное предложение. И, конечно, продавцы и кассиры магазина должны работать с самыми современными гаджетами и использовать их для активного взаимодействия с клиентом.















1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Александр Гальперин, Fashion Retail Group: Заказчик в ритейле хочет только одного – повышения конверсии

Тему цифровизации традиционного ритейла продолжил в своем выступлении Александр Спиридонов, менеджер розничных информационных систем Adidas. По его мнению, использование современных устройств помогает предложить клиентам не только новый опыт, но и расширенный ассортимент продукции, и высокое качество обслуживания. Кроме того, гаджеты являются наиболее привычным интерфейсом взаимодействия для поколения Z. Бизнес также не остается внакладе, получая взамен рост продаж, повышение качества операционных процессов магазина и удовлетворенности сотрудников магазина своей работой. Кроме того, таким образом у ритейлера появляется новый массив данных для аналитики.

Опытом работы с большими данными с участниками конференции поделился Сергей Спевак, советник президента компании «Снежная Королева» по вопросам ИТ. По его мнению, сегодня на рынке представлено очень мало решений, позволяющих обрабатывать необходимые массивы информации с хорошим качеством. Ритейлер должен хорошо представлять себе, какие результаты и на основании каких источников он хочет получить, а также какие технологии должны быть задействованы в этом процессе. В противном случае он рискует столкнуться с мошенниками, предлагающими абсолютно бесполезные для бизнеса решения.

И все-таки про онлайн

Тем не менее, рынок онлайн-торговли является одним из самых активно развивающихся в России – по итогам 2016 г. темпы его роста оцениваются в 24%, а к 2020 г. его объем может удвоиться. Работающие на нем компании уделяют особое внимание качеству и работоспособности своих интернет-сайтов. Оно и понятно – ведь каждая минута простоя ведет не только к прямым убыткам, но и к потере потенциальных клиентов.

Однако, лишь около 8% инцидентов, связанных с внешними угрозами, определяется мгновенно, на выявление остальных уходит значительное время. По словам Данилы Чежина, директора по продажам Variti, тенденциями 2016 г. стали снижение доли Ampification и Volumetric атак, рост числа атак на уровне приложений, в том числе низкочастотных, увеличение количества комбинированных атак и широкое использование злоумышленниками IoT-ботнетов. Предлагаемая компанией технология Active Bot Protection позволяет реализовать комплексную защиту от DDoS-атак без блокировки по IP и потери аудитории. Сервис способен эффективно предотвращать современные угрозы не только на сетевом и протокольном уровне, но и на уровне приложений, сохраняя при этом нетронутыми все бизнес-процессы и функции, а также фильтровать, когда это необходимо, даже единичные запросы ботов.

Открытая дискуссия

Завершилась конференция открытой дискуссией о зрелости технологий, которые сегодня готовы предложить ритейлу ИТ-компании. По мнению Николая Пащенко, такие технологии существуют, однако заказчики не всегда готовы их использовать по многим причинам. Выходом из этой ситуации и доступом к инновациям могли бы стать именно облачные технологии.

Заказчик не всегда понимает, что ему нужно, и задача как вендоров, так и интеграторов рассказывать ему об имеющихся возможностях, продолжает Сергей Халяпин. «Большинство заказчиков сегодня ведет себя подобно маленьким котятам, которым все интересно, они пытаются все попробовать. Так и представители бизнеса – они много слышали про облака, большие данные, аналитику и часто хватаются за первое попавшееся предложение, толком не разобравшись в том, что с этим делать», – согласен с ним Алексей Извеков.

По словам Сергей Спевака, подобная ситуация наблюдается не только при выборе технологий, но и в сфере ИТ-услуг. Аутсорсинг хорошо работает только тогда, когда речь идет о заправке картриджей или других простейших операциях. Во всех остальных случаях заказчик часто не может сформулировать, что он хочет получить. К сожалению, зачастую продавцы тоже не могут внятно объяснить, что они предлагают. «Мы работаем исключительно через пилоты – сначала смотрим, что мы можем получить, а затем принимаем решение о том, надо ли нам это», – уточняет Сергей Спевак.

«Заказчик в ритейле хочет только одного – повышения конверсии, – уверен Александр Гальперин, руководитель департамента ИТ Fashion Retail Group. – Когда к нему приходят вендоры и интеграторы, они должны показать, как их продукт будет способствовать ее росту». Александр Спиридонов согласен, что вендор не должен приходить к ритейлеру и рассказывать, как ему организовать свой бизнес – он обязан просто подтвердить эффективность решения, которое он предлагает.

По словам Бориса Агатова, ритейлеры очень аккуратно инвестируют в технологии. Только самые крупные из них могут позволить себе потратить существенные средства на решение, которое окупится через много лет – большинству необходимы недорогие, быстро окупаемые проекты. «Большинство существующих на рынке решений – универсальные, и их кастомизация стоит недешево. Нужны заточенные под конкретные отрасли недорогие продукты», – продолжает Александр Гальперин. По мнению Сергея Якушева, ИТ-директора меховой компании «Алеф», ритейл готов внедрять технологии лишь в том объеме, в котором они ему необходимы, избегая излишеств.

Презентации участников конференции

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