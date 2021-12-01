Приложения для чтения книг стали обязательными для предустановки на телефоны россиян

Список обязательных к предустановке отечественных программ пополнился приложением для чтения и прослушивания книг. Законодательные изменения вступят в силу с 1 марта 2022 г., а сама предустановка начнется с 2023 г. Ранее Минцифры также предлагало внести в рассматриваемый список онлайн-магазин, аудиоплеер и сервис видеоконференций. При этом, согласно опросу ESET, треть россиян будет удалять навязанные им российские приложения и заменять их иностранным софтом. Обойти закон смогут владельцы продукции Apple, которые при запуске нового устройства вправе сами выбирать список приложений к установке. Будущие владельцы Samsung такой возможности лишены.

Чтение обязательно

Правительство включило в список российских программ, обязательных для предустановки на гаджеты, приложения для чтения и прослушивания книг. Тематической постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

С 1 марта 2022 г. Минцифры проведет отбор бесплатных приложений для чтения и прослушивания аудиокниг, которые с 1 января 2023 г. будут предустановлены на гаджетах.

Решение о расширении перечня обязательного для предустановки ПО принято в целях создания равных конкурентных условий для российских разработчиков и западных игроков, говорится в сообщении Правительства. При этом у владельцев гаджетов останется право выбора, какой именно программой пользоваться.

Список обязательных программ

Закон об обязательной предустановке российских программ на продаваемые в нашей стране смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV вступил в силу в апреле 2021 г. Перечень конкретных приложений определяет Минцифры. Для предустановки отбираются наиболее популярные приложения с аудиторией не менее 500 тыс. пользователей (за исключением отдельных классов программ).

Российские приложения для чтения и прослушивания книг станут обязательными к предустановке

Первоначальный список программ, опубликованный сразу после новогодних праздников в январе 2021 г., состоял из 28 пунктов. В этом списке 16 приложений из перечня предназначались для смартфонов, 11 — для телевизоров и одно — для компьютеров и ноутбуков.

В августе 2021 г. список стал расширяться. В него было добавлено приложение OK Video для смарт-ТВ, позволяющее смотреть видеоролики из соцсети «Одноклассники» (принадлежит Mail.ru, переименованном в VK). Обязательными к предустановке также стали «Яндекс.браузер», мессенджер ICQ, почтовый клиент «Почта Mail.ru», приложения соцсетей «Вконтакте», платежная система MirPay, а также приложение «Госуслуги» и офисный пакет «Мой офис документы».

Действующее законодательство не запрещает пользователям удалять их, однако некоторые производители могут этому препятствовать.

Россиянам не нужен русский софт

Не смотря на обязательность предварительной установки, каждый третий россиянин будет сразу удалять предустановленное отечественное ПО и заменять его иностранными аналогами. Как сообщила CNews компания ESET, 28% населения страны считают русский софт некачественным, а 29% собираются удалить его из памяти устройства сразу после покупки.

Зачем интегрировали ИТ-системы ПФР и московских судов ИТ в госсекторе

Удалять ненужный пользователю софт смогут далеко не все. Так, компания Samsung в конце марта 2021 г. выпустила прошивку для мобильников, в которой появились неудаляемые приложения «Яндекса», притом эта прошивка предназначалась даже для мобильников, которые под действие закона вовсе не попадали.

При этом у владельцев iPhone и iPad после первого включения нового мобильного устройства, приобретенного в России, будет возможность выбрать приложения к обязательной установке. В процессе настройки пользователю будет показано диалоговое окно с предложением установить приложения из утвержденного правительством списка по умолчанию. В том числе, он сможет провести выборочную установку, поставив галочки напротив выбранных приложений.

История обязательной предустановки

Российские власти довольно давно вынашивали план по обязательной предустановке отечественных программ на продаваемую в стране иностранную технику. Соответствующее требование прописано в законе № 425-ФЗ, получившем подпись Президента России Владимира Путина еще 3 декабря 2019 г.

Предполагалось, что закон вступит в силу 1 июля 2020 г., но этого так и не случилось, к тому же на тот момент перечень приложений еще не был готов. Сроки начала работы закона были перенесены, помимо прочего, из-за пандемии коронавируса.

В дальнейшем такие переносы стали регулярными. Например, в начале декабря 2020 г. Госдума и Совет Федерации назначили дату начала обязательной предустановки российского ПО на 1 апреля 2021 г. В марте 2021 г. принятые Госдумой поправки к КоАП в очередной раз сдвинули сроки – теперь на 1 июля 2021 г. Других переносов не было.

Как сообщал CNews, продажа устройств без российского ПО карается штрафами. Они составляют от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб. для должностных лиц и от 50 тыс. руб. до 200 тыс. руб. – для юридических.