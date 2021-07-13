«Телфин» расширил список городов для подключения виртуальных мобильных номеров

Российский телеком-провайдер «Телфин» расширил список городов для подключения виртуальных мобильных номеров. В базе компании появились виртуальные мобильные номера Иркутска, Петрозаводска и Тюмени.

Среди городов, номера которых доступны к подключению в компании «Телфин», — Москва, Санкт-Петербург, Барнаул, Брянск, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Калининград, Калуга, Кемерово, Киров, Краснодар, Красноярск, Новосибирск, Омск, Оренбург, Орел, Пермь, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Томск, Тюмень и Челябинск. Стоимость подключения номера — от 300 руб. Абонентская плата — от 150 руб. в месяц.

«Чтобы увеличить количество подключений региональных мобильных номеров и расширить географию присутствия «Телфин» в Сибирском и Уральском федеральных округах, а также на Северо-Западе страны, мы продолжаем активно пополнять базу виртуальных мобильных номеров данных районов», — сказал Иван Павлов, руководитель проектов «Телфин».

Виртуальный мобильный номер «Телфин» по функциональности ничем не уступает виртуальным городским номерам. Они также являются многоканальными, не привязаны к адресу компании и местоположению абонента. Компания платит только за исходящие звонки, все входящие — бесплатные. Процесс подключения виртуального мобильного номера занимает чуть более 15 минут. Настраивать его могут как сами сотрудники компании, так и технические специалисты провайдера.

Мобильный номер легко подключается к виртуальной АТС, поэтому пользователям номера доступны такие коммуникационные сервисы, как голосовое приветствие и IVR, сценарии и очереди звонков, статистика и запись телефонных разговоров. Виртуальный мобильный также можно интегрировать с корпоративной CRM или любым другим бизнес-приложением через API или специальный коннектор. Дополнительно «Телфин» предлагает воспользоваться готовыми интеграциями с системами amoCRM, «Битрикс24», retailCRM, «Мегаплан» и Creatio.

«Иркутск, Петрозаводск и Тюмень были выбраны не случайно. Именно в этих городах за последний месяц мы наблюдаем значительное число подключений виртуальных сервисов, растет и число подключений городских номеров в данных городах. Компании активно используют виртуальные номера, чтобы увеличить мобильность сотрудников в связи с их удаленной работой. Многие организации выбирают виртуальные мобильные, чтобы оставаться на связи с клиентами и партнерами, даже когда ключевые сотрудники уходят в отпуск. Аналогичная ситуация и в нашей компании. Менеджеры по продажам «Телфин» готовы всегда решить срочные вопросы, так как их мобильные номера подключены к единой корпоративной АТС. И чтобы связаться со специалистом, достаточно набрать добавочный номер», — отметил Иван Павлов.

Виртуальный мобильный номер — это дополнительный канал для общения с клиентами, удобный сервис для прямого доступа к ключевым заказчикам и партнерам. С его помощью руководители отделов поддерживают связь с сотрудниками, удаленными от офиса. Виртуальные мобильные номера, по мнению специалистов компании «Телфин», являются более выгодным решением, чем городской или номер в коде 8800. По оценкам аналитиков компании, число подключений виртуальных мобильных номеров Телфин ежемесячно растет на 10%.