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Индексная книга (каталог) CNews*
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SteelSeries Engine


18.03.2025 Microsoft все сломала. Из-за ее антивируса компьютеры могут буквально сгореть или лишить своего владельца сна 1
27.03.2020 Лучшие гарнитуры для работы за компьютером: выбор ZOOM 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

SteelSeries Engine и организации, системы, технологии, персоны:

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG 70 1
Jabra 76 1
Logitech 422 1
SteelSeries 29 1
Микрофон - Microphone 2528 1
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 764 1
Наушники - Headphones 4055 1
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1050 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1756 1
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1432 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17180 1
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Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2126 1
Наушники - Амбушюры - Embouchure 109 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3901 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24692 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24400 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25639 1
USB Type-A - USB-A 528 1
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Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1497 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10042 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14492 1
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1591 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24386 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16237 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31172 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12689 1
SteelSeries Arctis 4 1
Microsoft Windows 15778 1
Logitech Headset - Logitech Mobile Freedom Headset - Logitech Mobile Pro Headset - Logitech Wireless Bluetooth Headset - Logitech Wireless DECT Headset - Logitech USB Headset - Logitech Surround Sound Headset - Logitech Stereo Headset 9 1
Microsoft account - Microsoft UAC - Microsoft User Account Control - Microsoft Passport - .NET Passport - Windows Live ID 332 1
Jabra Evolve 4 1
Apple macOS 2081 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2092 1
Google Android 14117 1
Linux OS 10077 1
Германия - Федеративная Республика 12729 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18814 1
CNews - ZOOM.CNews 1849 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1347471, в очереди разбора - 763172.
Создано именных указателей - 171168.
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