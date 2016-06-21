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Arbyte Forte

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


21.06.2016 Настольные системы Arbyte Forte сертифицированы на совместимость с ОС Аstra Linux Special Edition 1
16.03.2016 ПО ALT Linux протестировали на оборудовании «Арбайт» 1
22.05.2003 Arbyte анонсировал новую модель настольной системы Arbyte Forte S4D2A 2

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Arbyte Forte и организации, системы, технологии, персоны:

Arbyte - Арбайт Компьютерз 120 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 2
Nvidia Corp 4002 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 1
Intel Corporation 12811 1
Крок - Croc 1964 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 1
Kaspi Bank 31 1
Tesla Motors 461 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1658 1
Кибербезопасность - АПМДЗ - аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 105 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 500 1
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 620 1
EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой - System Management Software 438 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2230 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3023 1
DDR - Double data rate 3083 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Управление заявками - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1215 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 2
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 364 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux СПТ - Альт Линукс СПТ 53 1
Intel G чипсет 25 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Максим АПМДЗ 3 1
Linux OS 11533 1
Microsoft Office 4170 1
Intel x86 - архитектура процессора 2151 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 1
Mozilla Firefox - браузер 1951 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 282 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 514 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
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