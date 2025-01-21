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Apple France



21.01.2025 Против Apple открыто уголовное расследование из-за скупки «кровавых ископаемых» 1
21.10.2019 Apple назначила нового директора по продажам в России 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Apple France и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc - Apple Russia - Эппл Рус 64 1
AT&T Inc 1679 1
Apple Inc 12103 1
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Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
Forbes - Форбс 817 1
Harvard University - HBS - Harvard Business School - Гарвардская школа бизнеса 22 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1514 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
Создано именных указателей - 166239.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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