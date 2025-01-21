Apple France
|21.01.2025
|Против Apple открыто уголовное расследование из-за скупки «кровавых ископаемых» 1
|21.10.2019
|Apple назначила нового директора по продажам в России 1
Apple France и организации, системы, технологии, персоны:
|Apple Inc - Apple Russia - Эппл Рус 64 1
|AT&T Inc 1679 1
|Apple Inc 12103 1
|Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2218 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
|Forbes - Форбс 817 1
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