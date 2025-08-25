Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182480
ИКТ 14189
Организации 11020
Ведомства 1488
Ассоциации 1061
Технологии 3504
Системы 26163
Персоны 78416
География 2940
Статьи 1553
Пресса 1246
ИАА 716
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2714
Мероприятия 869

Мизерник Дмитрий


УПОМИНАНИЯ


25.08.2025 Российские ИТ-гиганты через суд требуют десятки миллионов у «дочки» бежавшей из страны нежелательной организации 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Мизерник Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Syntellect - Синтеллект 87 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 325 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 394 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 644 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3280 1
Oracle Corporation 6801 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 319 1
ФОРС - Центр разработки 661 1
OpenText - Micro Focus 112 1
OpenText 212 1
Метрополис ТРК 57 1
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 118 1
Судебная власть - Judicial power 2368 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5097 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 331 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2088 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1834 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12502 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 748 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2198 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10863 1
Работа с претензиями - Претензионная работа - Роботизация претензионной работы 368 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13094 1
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 110 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 402 1
FreePik 1276 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1170 1
Косаков Вячеслав 1 1
Лактионова Алина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 152816 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44927 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13478 1
Канада 4952 1
Украина 7727 1
Нидерланды 3586 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7214 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1539 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 224 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1238 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53828 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 6970 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8147 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3525 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2631 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3138 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 587 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9688 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6512 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7707 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 255 1
Forbes - Форбс 887 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1074 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1382429, в очереди разбора - 734827.
Создано именных указателей - 182480.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Как собрать игровой ПК для школьника в 2025 году: советы ZOOM

eSIM против обычной SIM-карты: что лучше?

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: