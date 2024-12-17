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Аэродром Пушистый (Корсаков) ИАТА: нет – ИКАО: UHSJ – Внутр. код: УХСЙ / UHSJ



17.12.2024 МТС оцифровала старинное дачное село на берегу залива Анива 1
26.09.2024 МТС прокачала сеть в центральной части Южно-Сахалинска 1
13.09.2024 МТС расширила LTE-сеть в «этнографической столице» Сахалина 1
08.08.2024 МТС «оцифровала» село Арги-Паги в предгорье Восточно-Сахалинских гор 1
24.07.2024 На дачных участках и аэродроме «Пушистый» полетел 4G «МегаФона» 1
15.07.2024 МТС обеспечит цифровой комфорт гостей фестиваля «Крылья Сахалина» 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Аэродром Пушистый (Корсаков) и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 5
МегаФон 8805 1
РЖД ДФО ДВЖД - Дальневосточная железная дорога 14 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 4
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 66 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7621 4
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2646 4
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3851 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3389 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6554 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3722 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10136 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 1
Голосовые сообщения - Voice messages 287 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 1
Хост ГК - МедВедь - Медведь.Телемед - РМИС Медицинская система 59 1
РЖД Ласточка - ЭС1, ЭС1П, ЭС2Г, ЭС2ГП - семейство пассажирских электропоездов на основе платформы Siemens Desiro 34 1
Чекмарев Шамиль 13 5
Иваницкая Юлия 24 1
Снегирев Александр 9 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 876 6
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 324 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
Беларусь - Белоруссия 5664 1
Япония 13282 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Корсаковский район - Корсаковский городской округ 9 1
Россия - СФО - Красноярский край - Эвенкийский район - Эвенкия - Тура 62 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 1
Египет - Арабская Республика 1004 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 2
Дача - дачники 815 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1688 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1204 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5095 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 1
СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 121 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 1
Крылья Сахалина - фестиваль 2 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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