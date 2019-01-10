Samsung выпустила ноутбук Notebook Flash по цене смартфона. Видео. Опрос

Пока производители мобильных компьютеров делают ставку дорогие модели, которые многим не по карману, Samsung удивила весь мир компактным и современным Windows-лэптопом Notebook Flash, сравнимым по стоимости с недорогими хромбуками на Chrome OS.

«Печатная машинка»

Компания Samsung провела на конференции CES 2019 официальный анонс нового дешевого мобильного компьютера Notebook Flash, выделяющегося на фоне многообразия игровых и профессиональных моделей. Это сугубо бюджетное решение на основе базовых процессоров Intel, у которого, тем не менее, есть ряд любопытных особенностей, присущих более дорогим лэптопам.

Фактически, Notebook Flash – это современная интерпретация печатной машинки – даже кнопки клавиатуры имеют соответствующее исполнение. Сама клавиатура островковая, а слегка уменьшенное расстояние между клавишами, с учетом их формы, должно способствовать более быстрому набору текста.

Дизайн

Стильная клавиатура – не единственная особенность внешности Samsung Notebook Flash. Здесь также можно увидеть тонкие в сравнении с другими недорогими ноутбуками рамки экрана, а сам корпус имеет особое покрытие, имитирующее ткань. На деле это, конечно, пластик, но со стороны такое решение напоминает мобильные устройства Microsoft серии Surface, наделенные покрытием из алькантары.

официальный рендер Samsung Notebook Flash

Необычная текстура поверхности корпуса Notebook Flash не будет собирать следы рук, а массивно крепление верхней крышки, заменившее собой распространенные в базовом сегменте рынка небольшие пластиковые кронштейны, повышает общую прочность конструкции.

Старт продаж и розничная стоимость

Samsung обещает продавать новые Notebook Flash по цене от $275 за минимальную конфигурацию, сообщает Cnet. Стоимость актуальна для рынка США, и пока неизвестно, собирается ли корейский вендор реализовывать свой новый бюджетный ноутбук в России.

Фото: Cnet Фото с премьеры Notebook Flash на CES 2019.

В Новом свете продажи лэптопа стартуют уже 15 января 2019 г. Приобрести его на первых порах будет возможно непосредственно в фирменных магазинах Samsung, а также на Amazon.

Аппаратные спецификации

В основу Samsung Notebook Flash легла аппаратная платформа Intel Gemini Lake. В данном конкретном случае она представлена двумя процессорами: Celeron N4000 в базовой конфигурации (2 ядра, частота до 2,6 ГГц, графика Intel UHD 600) и Pentium Silver N5000 в более дорогой версии, цена которой не сообщается. Этот процессор содержит уже четыре вычислительных ядра с тактовой частотой до 2,7 ГГц и встроенную видеокарту Intel UHD 605.

Несмотря на сравнительно невысокую стоимость, мобильный ПК по умолчанию поставляется с Full HD-экраном – HD-версий не будет. Диагональ дисплея составляет 13,3 дюйма, и в верхнюю его рамку встроена веб-камера с разрешением 720p.

В Notebook Flash интегрированы 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Стандарт оперативной памяти не уточняется, а в качестве накопителя применяется модуль eMMC. Дополнительно ноутбук оборудован гигабитным модулем Wi-Fi 802.11ac и аккумулятором на 10 часов автономной работы. Также на корпусе присутствует сканер отпечатков пальцев для дополнительной защиты от кражи информации, размещенный рядом с правым Shift и «замаскированным» под дополнительную кнопку клавиатуры.

Фото: Cnet сканер отпечатков пальцев в Samsung Notebook Flash

Все интерфейсные разъемы выведены на боковые торцы Notebook Flash. К ним относится вход под внешнюю акустику и наушники с микрофоном, слот под накопители microSD, два порта USB-C, по одному USB 3.0 и USB 2.0 и выход HDMI для подключения к монитору или телевизору.

Программное обеспечение

Все без исключения комплектации Samsung Notebook Flash поставляются с предустановленной ОС Microsoft Windows 10 Home. Это полноценная настольная операционная система – от использования Windows 10 S Mode с урезанным функционалом производитель отказался.

Конкуренция

Предложив ноутбук по цене китайского смартфона среднего класса, Samsung рассчитывала в первую очередь на конкуренцию с хромбуками (Chromebook) под управлением Google Chrome OS. Большинство моделей хромбуков базового уровня имеют схожую стоимость, но более ограниченный набор функций за счет специфики программной составляющей. Если лэптопы на Chrome OS ориентированы, по большей части, на образовательный сегмент, то у Samsung Notebook Flash целевой аудитории, как таковой, нет. На его стороне – универсальность Windows 10, позволяющая запускать самые разные программы без каких-либо проблем с совместимостью. Впрочем, уже в этом месяце Google может разрешить устанавливать на хромбуки операционную систему Microsoft, но не одновременно с Chrome OS, а вместо нее – пользоваться двумя системами на одном лэптопе владельцы хромбуков официально не смогут.

Ноутбуки Samsung на CES 2019

Вместе с оригинальным и доступным Notebook Flash Samsung привезла на CES 2019 и профессиональный мобильный ПК Notebook 9 Pro. Это «трансформер» с сенсорным Full HD-экраном, способным вращаться на 360 градусов и наделенным поддержкой фирменного стилуса Samsung S Pen. Ноутбук предложен в вариантах с экранами на 13,3 и 15,6 дюйма по диагонали, 8 или 16 ГБ оперативной памяти, процессором Intel Core i7-7500U, SSD-накопителем емкостью 256 ГБ и операционной системой Windows 10 Home.

Заметим, что за последние годы Samsung значительно сократила свое присутствие на мировом рынке ноутбуков: для пересчета моделей, анонсируемых ею в течение года, нередко хватает пальцев одной руки. Вместо этого компания сосредоточилась на смартфонах, планшетных компьютерах, телевизорах и бытовой технике.