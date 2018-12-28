Windows 10 впервые разрешают запускать на «хромбуках»

В Сети появились информация о том, что уже в январе Google представит решение для ноутбуков Chromebook, позволяющее при старте выбирать между Chrome OS и Windows 10. Две ОС одновременно загрузить по-прежнему нельзя.

Альтернатива альтернативной ОС

Google разрабатывает систему загрузки нескольких операционных систем для ноутбуков класса Chromebook, которая, помимо специально разработанной для этих целей Chrome OS, также позволит выбирать для запуска привычную ОС Microsoft Windows 10.

Официальных заявлений от Google по поводу возможности запуска Windows 10 на хромбуках пока не было, однако анонс такой возможности ожидается уже в первых числах января 2019 г., в рамках выставки CES в Лас-Вегасе, сообщил портал ZDNet.

Возможность выбора Windows 10 из списка доступных для запуска операционных систем будет доступна далеко не для всех гаджетов класса Chromebook: по предварительным данным, для этих целей подойдут только системы на базе процессоров Intel с определенным минимумом емкости операционной памяти и встроенного накопителя.

Как это работает

О проекте Dual Boot на базе мультизагрузочной опции в оболочке Campfire для ноутбуков Google Pixelbook (проект по созданию ноутбуков Google Eve с предустановленной ОС Chrome OS, дактилоскопическим датчиком и поддержкой Google Assistant), разрабатываемой командой Chromium, впервые стало известно еще в июле 2018 г., однако только сейчас появились первые подробности об особенностях его реализации.

Планшетный режим работы хромбука Google Pixelbook

Функциональность Dual Boot, позволяющего выбрать при загрузке Windows 10, отличается от того, что разработчики Google предлагают для запуска Linux на ноутбуках класса Chromebook. В случае с Linux происходит запуск двух операционных систем, и пользователь может переключаться между ними в процессе работы. В случае Dual Boot пользователю после включения устройства придется выбрать для загрузки какую-то одну ОС, но не обе одновременно.

Хромбук производства компании HP

Запуск Dual Boot с возможностью выбора Windows 10 возможен только на хромбуках высокой производительности: помимо процессора Intel, такой ноутбук также должен быть оснащен оперативной памятью емкостью как минимум 4 ГБ, а также быстрым твердотельным накопителем (SSD) емкостью не менее 64 ГБ.

Зачем Windows на ноутбуках Chromebook

Изначальная идея производства Chromebook заключалась в выпуске массовых портативных систем со сравнительно невысокой производительностью, но при этом с максимально низкой доступной ценой. Именно для этих целей также разрабатывается операционная система Chrome OS, обеспечивающая приемлемую производительности при потреблении значительно меньшего количества системных ресурсов, нежели Windows.

Хромбук производства компании Dell

Сейчас «хромбук» уже не является синонимом дешевого ноутбука: так, одна из самых скоростных на рынке систем класса Chromebook – Google Pixelbook с 4-ядерным процессором Intel Core i7-7Y75 с тактовой частотой 1,3 ГГц, SSD емкостью 512 ГБ и оперативной памятью 16 ГБ, предлагается в розницу по цене порядка $1400.

Для пользователей не самых быстрых Chromebook, нуждающихся в традиционных офисных и бытовых Windows-приложениях, в настоящее время уже существует ряд приемлемых решений. Так, например, все наиболее популярные офисные приложения Microsoft (Word, Excel, PowerPoint, Mail, Calendar, OneDrive и Sway) доступны в подписном облачном сервисе Office 365.

Еще одно решение проблемы – приложение Chrome Remote Desktop, с помощью которого пользователь системы класса Chromebook может получить удаленный доступ к своему настольному ПК под Windows 10 и всем его программным ресурсам – при наличии достаточно быстрого интернет-соединения.

Наконец, ряд приложений для Windows уже можно запускать непосредственно на системе с Chrome OS или Android-гаджете с помощью кроссовер-решения CodeWeavers на базе ядра WINE. При этом для запуска Windows-приложений используется API Windows поверх Linux-ядра Chrome OS. Правда, это решение пока что находится в стадии бета-версии и работает далеко не со всеми приложениями.

Проект Dual Boot, в свою очередь, предлагает для хромбуков альтернативу Chrome OS в виде запуска обычной версии Windows 10 – хоть и не с рекордной скоростью, но с полноценной поддержкой всех приложений.