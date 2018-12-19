Власти обязали спутниковых операторов работать в глубинке бесплатно

Госдума одобрила законопроект о бесплатной спутниковой ретрансляции телеканалов для жителей глубинки

Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект о предоставлении жителям труднодоступных территорий бесплатной возможности просмотра федеральных телеканалов через спутник.

Соответствующий документ в виде поправок в Закон «О связи» был внесен в парламент рядом депутатов, включая вице-спикера Петра Толстого, Евгения Ревенко и главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонида Левина. В прошлом Толстой и Ревенко были ведущими федеральных телеканалов.

Законопроект запрещает операторам спутникового телевидения отказывать жителям населенных пунктов, лишенных возможности принимать сигнал цифрового эфирного ТВ, заключать на безвозмездной основе договора на просмотр и прослушивание обязательных общероссийских общедоступных теле- и радиоканалов и каналов, вещающих через цифровые мультиплексы на всей территории страны.

Какие каналы в глубинке можно будет смотреть бесплатно

Обязательными общедоступными каналами являются каналы, входящие в первый мультиплекс цифрового телевидения. Это 10 телеканалов: «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», «Россия К», «Матч ТВ», НТВ, «ТВ Центр», «Карусель», «Общественное российское телевидение» и «Пятый канал».

Операторы спутникового ТВ должны бесплатно показывать жителям труднодоступных территорий 20 федеральных каналов

В тот же мультиплекс входят радиостанции «Маяк», Юность» и «Радио России». В состав второго мультиплекса входит еще 10 телеканалов: «Рен ТВ», СТС, «ТВ-3», «Спас», ТНТ, «МузТВ», «Мир», «Звезда», «Пятница» и «Домашний».

Условия для бесплатного просмотра федеральных телеканалов в глубинке

Список населенных пунктов, в которых отсутствует сигнал цифрового эфирного телевидения, будет составлен Минкомсвязи и опубликован в интернете. С жителей таких территорий спутниковый оператор не будет вправе брать какую-либо плату за просмотр и прослушивание указаных телеканалов, за исключением разовой платы за предоставление доступа к сети.

Для заключения договора на обозначенных условиях со спутниковым оператором абонент должен проживать на соответствующей территории и иметь оборудование, необходимое для приема ТВ-сигнала. Кроме того, ни он, ни другие члены семьи, проживающие с ним вместе, не должны иметь аналогичных договоров с другими спутниковыми операторами.

Во втором чтении была одобрена поправка, согласно которой в случае смерти абонента или его переезда в другой регион члены его семьи, проживающие с ним вместе, имеют право бесплатно перезаключить соответствующий договор со спутниковым оператором.

При нарушении вышеупомянутых условиях спутниковый оператор вправе расторгнуть договор с абонентом в одностороннем порядке. Также спутниковые операторы будут вправе обмениваться друг с другом информацией о фактах заключения и расторжения договоров с абонентами на подобного рода условиях.

Цифровизация эфирного ТВ и отключение аналогового вещания

Необходимость принятия данного законопроекта вызвана цифровизацией эфирного телевещания. Федеральная целевая программа (ФЦП) развития теле-радиовещания была принята в 2009 г. сроком до 2015 г. Предполагалось, что к концу срока действия ФЦП на всей территории страны будет развернуто три мультиплекса цифрового телевидения, а в крупных городах - четвертый и пятый мультиплексы вместе с телевидением высокой четкости (HDTV) и мобильным ТВ.

При этом к концу срока действия ФЦП должно было быть прекращено эфирное аналоговое вещание. Состав первого мультиплекса был определен Президентом России в 2008 г. Состав второго мультиплекса был определен Роскомнадзором в ходе конкурса в 2014 г.

Вещание первого мультиплекса обеспечено практически на всей населенной территории страны. В то же время строительство второго мультиплекса было приостановлено в 2014 г., причем оператор эфирного вещания государственное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) отключило уже построенные передатчики в городах с числом населения менее 50 тыс. человек.

Работы по созданию третьего мультиплекса так и не были начаты. Это было связано с отказом от отключения аналогового ТВ: в 2014 г. правительство решило перенести решение этого вопроса на 2018 г. И вот недавно правительство все-таки решилось на отключение аналогового вещания: это произойдет в период с февраля по июль 2019 г.

В то же время, как указывают авторы законопроекта, сети цифрового эфирного ТВ охватывают территорию, на которой проживает 98,4% населения Россия. Для обеспечения цифровым эфирным ТВ оставшихся 1,6% населения потребуются затраты из федерального бюджета, превышающие весь объем затрат ФЦП. При этом на этих территориях живет менее 1 млн человек.

Для решения вопроса доступности для них телесигнала и было предложено задействовать возможности спутниковых операторов, которые покрывают всю территорию страны: «Национальная спутниковая компания» (торговая марка «Триколор ТВ»), «Орион Экспресс», «НТВ-Плюс» и МТС. Правительство данный законопроект поддержало. В то же время законопроект не обязывает операторов спутникового ТВ бесплатно транслировать общедоступные региональные телеканалы.

Как ранее ТВ-операторов пытались обязать бесплатно транслировать федеральные каналы.

Еще в 2008 г. при формировании первого мультиплекса цифрового эфирного телевидения в отношении каналов из его состава был введен принцип must carry: операторов всех видов ТВ-вещания обязали бесплатно транслировать данные каналы - как для абонентов, так и для самих каналов.

Операторы кабельного ТВ нашли способ выйти из данной ситуации: они стали взимать плату не за просмотр каналов, а за обслуживание абонентской линии. Спутниковые же операторы стали транслировать каналы первого мультиплекса бесплатно. Причем «Триколор ТВ» изначально позиционировал себя как оператор, предоставляющий доступ к просмотру базового пакета каналов без абонентской платы.

В 2015 г. принцип must carry был введен и в отношении каналов второго мультиплекса. В ответ спутниковые операторы нашли различные способы взимать плату с абонентов. Так, «Орион Экспресс» стал брать плату за техническую поддержку. А «Триколор ТВ» объявил, что бесплатный набор каналов будет доступен только для тех абонентов, которые оплатили оператору какой-либо пакет каналов.

Представитель «НТВ-Плюс» Алексей Прохоров поддерживает включение спутниковых операторов в ФЦП развития телерадиовещания. «Сегодня в России нет ни одного населенного пункта, где «НТВ-Плюс» не может обеспечить доступ к качественному цифровик телевидению , - говорит Прохоров. - По договоренности с властями ряда регионов мы приняли на себя обязательство гарантировать возможность бесплатного просмотра каналов первого и второго мультиплексов, а также предоставили жителям районов, не охваченных сетью цифрового эфирного вещания РТРС, комплекты приемного оборудования по сниженной стоимости».

Представители других спутниковых операторов (МТС, «Триколор ТВ» и «Орион-Экспресс») не смогли ответить на запросы CNews к моменту выхода этого материала.

Редактор отраслевого портала «Кабельщик» Яна Бельская считает, что предлагаемый законопроект надо было принимать минимум пять лет назад. «Соответствующий закон должен был появиться одновременно с ФЦП, сейчас же ФЦП развития телерадиовещания не учитывает ситуации на рынке и затрагивает интересы максимум 10% населения», - говорит Бельская.

После публикации гендиректор «Орион Экспресс» Кирилл Махновский заявил CNews, что для его компании принятие закона глобально ничего не изменит. «Еще до начала рассмотрения законопроекта региональные администрации, осознавая необходимость обеспечить всем гражданам доступ к бесплатному телевидению, стали привлекать спутниковых операторов для разработки технических решений в удаленных точках, где прокладка кабеля не представляется возможной, - заявил Махновский. - У нас есть типовое решение и инфраструктура, позволяющая быстро и качественно реализовывать подобные проекты. Подключение жителей удаленных регионов к нашему спутниковому телевидению в ряде регионов уже началось. В настоящее время у нас заключены соглашения с администрацией Хабаровского, Камчатского, Алтайского края, а также республикой Якутия. Всего в рамках программы планируется охватить более 130 тыс. домохозяйств в 693 населенных пунктах».