Каким российским регионам и в какие даты власти отключат аналоговое ТВ. График

Минкомсвязи опубликовало график отключения в регионах аналогового вещания федеральных телеканалов. Полностью процесс отключения каналов завершится к июню 2019 г. Переходный период обойдется государству в 30 млрд руб.

Россия прощается с аналоговым телевещанием

Правительственная комиссия по телерадиовещанию утвердила график отключения аналогового телевещания федеральных телеканалов в России. График опубликован Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Ранее правительство решило с начала 2019 г. проводить поэтапное отключение аналогового вещания федеральных каналов в России. Один российский регион уже полностью отказался от аналогового вещания и перешел на цифровой сигнал: это Тверская область.

Дальнейшее отключение аналогового ТВ будет проводиться в три этапа. Часть регионов отключат от аналогового вещания федеральных каналов 11 февраля 2019 г., еще часть 15 апреля, оставшиеся 3 июня. После наступления этих дат телезрители в соответствующих регионах будут видеть на экране информационное сообщение о переходе с аналогового телевидения на цифровое.

Из опубликованного Минкомсвязи плана-графика следует, что на первом этапе от аналогового вещания федеральных каналов будет отключено всего семь регионов, включая Чечню. На втором этапе от аналогового вещания федеральных каналов будет отключено еще 20 регионов, включая Москву и область.

К июню 2019 г. в России будет полностью отключено аналоговое вещание федеральных телеканалов

Наконец, на третьем этапе от аналогового вещания федеральных каналов будут отключены оставшиеся 57 регионов, включая Санкт-Петербург, Ленинградскую область, Республику Крым и Севастополь.

Пока речь идет только об отключении аналогового вещания федеральных каналов, входящих в первый и второй мультиплексы цифрового эфирного ТВ. Региональные каналы продолжат вещание в аналоговом формате.

Государство потратит 30 млрд руб. на последние месяцы аналогового вещания

Замминистра связи Алексей Волин говорит, что продление аналогового вещания федеральных каналов до середины 2019 г. обойдется государственному бюджету в 30 млрд руб. Это сумма субсидий на вещание в городах с числом жителей менее 100 тыс. человек.

В то же время в инфраструктуру цифрового эфирного телевещания, которое должно заменить аналоговое вещание, государство вложило 80 млрд руб. Сейчас, по данным Волина, лишь 10% домохозяйств не способны принимать сигнал цифрового ТВ.

Региональные каналы остаются в аналоговом сигнале

Исполнительный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ) Александр Широких считает правильным, что аналоговое вещание будет отключаться поэтапно. «В то же время неожиданно, что отключаться будут каналы обоих мультиплексов и сразу по всей стране, - говорит Широких. - Ранее планировалось отключать только каналы первого мультиплекса, и только в городах с числом жителей менее 100 тыс».

«Для региональных телеканалов предложенный график скорее хуже, чем первоначальная парадигма, - продолжает исполнительный директор НАТ. - Телезритель вряд ли будет оставаться в аналоге только ради региональных каналов». У региональных телеканалов разрешения на использование частот, выданные Роскомнадзором, заканчиваются 19 августа 2019 г. НАТ будет наставать на их продлении.

Как Россия переходила на цифровое ТВ

Напомним, в 2009 г. в России была утверждена Федеральная целевая программа (ФЦП) развития телерадиовещания до 2015 г. (впоследствии срок ее действия продлили до 2018 г.). Она предполагала переход ТВ-вещания на цифровой сигнал. Планировалось, что по всей стране будут развернуты три мультиплекса (пакета) цифровых каналов, а в крупных городах дополнительно - четвертый и пятый мультиплексы, а также высокой четкости (HDTV) и мобильное ТВ.

План-график отключения аналогового телевещания по регионам России

Этап Дата прекращения аналогового вещания обязательных общедоступных телеканалов (за исключением обязательных общедоступных телеканалов субъектов РФ) Федеральный округ Субъект Российской Федерации 1 0 03 декабря 2018 г. ЦФО Тверская область 2 I 11 февраля 2019 г. ДФО Магаданская область 3 I 11 февраля 2019 г ПФО Пензенская область 4 I 11 февраля 2019 г ЦФО Рязанская область 5 I 11 февраля 2019 г ЦФО Тульская область 6 I 11 февраля 2019 г ПФО Ульяновская область 7 I II февраля 2019 г СКФО Чеченская Республика 8 I II февраля 2019 г ЦФО Ярославская область 9 II 15 апреля 2019 г. ДФО Амурская область 10 II 15 апреля 2019 г. ЦФО Ивановская область 11 II 15 апреля 2019 г. СКФО Кабардино-Балкарская Республика 12 II 15 апреля 2019 г. СКФО Карачаево-Черкесская Республика 13 II 15 апреля 2019 г. СФО Кемеровская область 14 II 15 апреля 2019 г. ПФО Кировская область 15 II 15 апреля 2019 г. ЦФО Костромская область 16 II 15 апреля 2019 г. УФО Курганская область 17 II 15 апреля 2019 г. ЦФО Липецкая область 18 II 15 апреля 2019 г. ЦФО Москва 19 II 15 апреля 2019 г. ЦФО Московская область 20 II 15 апреля 2019 г. СЗФО Новгородская область 21 II 15 апреля 2019 г. ЮФО Республика Калмыкия 22 II 15 апреля 2019 г. ПФО Республика Мордовия 23 II 15 апреля 2019 г. ДФО Сахалинская область 24 II 15 апреля 2019 г. СКФО Ставропольский край 25 II 15 апреля 2019 г. УФО Тюменская область 26 II 15 апреля 2019 Г. ПФО Удмуртская Республика 27 II 15 апреля 2019 Г. ПФО Чувашская республика 28 II 15 апреля 2019 г. УФО Ямало-Ненецкий автономный округ 29 III 03 июня 2019 г. СФО Алтайский край 30 III 03 июня 2019 г. СЗФО Архангельская область 31 III 03 июня 2019 г. ЮФО Астраханская область 32 III 03 июня 2019 г. ЦФО Белгородская область 33 III 03 июня 2019 г. ЦФО Брянская область 34 III 03 июня 2019 г. ЦФО Владимирская область 35 III 03 июня 2019 г. ЮФО Волгоградская область 36 III 03 июня 2019 г. СЗФО Вологодская область 37 III 03 июня 2019 г. ЦФО Воронежская область 38 III 03 июня 2019 г. СЗФО г. Санкт-Петербург 39 III 03 июня 2019 г. ДФО Еврейская автономная область 40 III 03 июня 2019 г. ДФО Забайкальский край 41 III 03 июня 2019 г. СФО Иркутская область 42 III 03 июня 2019 г. СЗФО Калининградская область 43 III 03 июня 2019 г. ЦФО Калужская область 44 III 03 июня 2019 г. ДВФО Камчатский край 45 III 03 июня 2019 г. ЮФО Краснодарский край 46 III 03 июня 2019 г. СФО Красноярский край 47 III 03 июня 2019 г. ЦФО Курская область 48 III 03 июня 2019 г. СЗФО Ленинградская область 49 III 03 июня 2019 г. СЗФО Мурманская область 50 III 03 июня 2019 г. СЗФО Ненецкий автономный округ 51 III 03 июня 2019 г. ПФО Нижегородская область 52 III 03 июня 2019 г. СФО Новосибирская область 53 III 03 июня 2019 г. СФО Омская область 54 III 03 июня 2019 г. ПФО Оренбургская область 55 III 03 июня 2019 г. ЦФО Орловская область 56 III 03 июня 2019 г. ПФО Пермский край 57 III 03 июня 2019 г. ДФО Приморский край 58 III 03 июня 2019 г. СЗФО Псковская область 59 III 03 июня 2019 г. ЮФО Республика Адыгея 60 III 03 июня 2019 Г. СФО Республика Алтай 61 III 03 июня 2019 г. ПФО Республика Башкортостан 62 III 03 июня 2019 г. ДФО Республика Бурятия 63 III 03 июня 2019 г. СКФО Республика Дагестан 64 III 03 июня 2019 г. СКФО Республика Ингушетия 65 III 03 июня 2019 г. СЗФО Республика Карелия 66 III 03 июня 2019 г. СЗФО Республика Коми 63 III 03 июня 2019 г. ЮФО Республика Крым 64 III 03 июня 2019 г. ПФО Республика Марий Эл 66 III 03 июня 2019 г. ДФО Республика Саха (Якутия) 67 III 03 июня 2019 г. СКФО Республика Северная Осетия — Алания 68 III 03 июня 2019 г. ПФО Республика Татарстан 69 III 03 июня 2019 г. СФО Республика Тыва 70 III 03 июня 2019 г. СФО Республика Хакасия 71 III 03 июня 2019 г. ЮФО Ростовская область 72 III 03 июня 2019 г. ПФО Самарская область 73 III 03 июня 2019 г. ПФО Саратовская область 74 III 03 июня 2019 г. УФО Свердловская область 75 III 03 июня 2019 г. ЮФО Севастополь 76 III 03 июня 2019 г. ЦФО Смоленская область 78 III 03 июня 2019 г. ЦФО Тамбовская область 80 III 03 июня 2019 г. СФО Томская область 81 III 03 июня 2019 г. ДФО Хабаровский край 82 III 03 июня 2019 г. УФО Ханты-Мансийский автономный округ 84 III 03 июня 2019 г. УФО Челябинская область 85 III 03 июня 2019 г. ДФО Чукотский автономный округ

Источник CNews Analytics

Состав первого мультиплекса был определен указом Президента России. Сейчас в него входят 10 каналов: «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «5 канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное российское телевидение» и ТВЦ.

Их прием в цифровом формате обеспечивается практически на всей территории России. Изначально в отношении этих телеканалов законодательно был введен принцип must carry: операторы всех типов ТВ-вещания обязаны транслировать их бесплатно - как для абонентов, так и для самих каналов.

Кроме того, в 2009 г. государство решило субсидировать данным каналам эфирное вещание, как цифровое, так и аналоговое, во всех населенных пунктах с числом жителей менее 100 тыс. человек. Затем было решено направлять субсидии напрямую оператору эфирного ТВ - «Российской телевизионной и радиовещательной сети» (РТРС). Причем таким образом государство решило оплачивать вещание указанных каналов по всей территории страны: как в аналоговом, так и в цифровом формате.

Такой порядок продолжает действовать только до конца 2018 г. С 2019 г государство вновь будет предоставлять субсидии самим каналам лишь на вещание в цифровой и аналоговой среде в городах с числом жителей менее 100 тыс.

Как аналоговое вещание помешало второму и третьему мультиплексу цифрового ТВ

В 2012 г. Роскомнадзор провел конкурс на право вещания во втором мультиплексе цифрового телевидения. В настоящее время в него входят 10 каналов: «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ и «Муз ТВ». Ожидалось, что вещание на всю территории страны один канал второго мультиплекса будет платить РТРС 950 млн руб. в год.

ФЦП развития телевещания предполагала, что к 2015 г. в России будет отключено аналоговое ТВ-вещание. Это, в том числе, соответствует обязательствам, взятым на себя Россией в рамках международного договора «Женева-5».

Однако в 2014 г. отключение аналогового телевещания было решено перенести на 2018 г. в связи с отсутствием у значительной части населения приставок и телевизоров для приема цифрового ТВ.

В связи с этим у каналов, вошедших в состав второго мультиплекса, возникли финансовые трудности из-за необходимости оплачивать параллельное вещание как в аналоговом, так и в цифровом формате. Из-за этого в 2014 г. РТРС была вынуждена выключить уже построенные передатчики второго мультиплекса в городах с числом населения менее 50 тыс. человек.

Для поддержки каналов второго мультиплекса в 2015 г. законодатели расширили принцип must carry на каналы обоих мультиплексов. В то же время работы по созданию третьего мультиплекса так и не были начаты.

Между тем, региональные каналы должны войти как раз в третий мультиплекс. В связи с отказом от его создания в 2016 г. был принят так называемый закон «О 21 кнопке»: в каждом регионе Роскомнадзор выбрал по одному телеканалу, который бесплатно должен распространяться операторами кабельного телевидения.

В то же время с началом отключения аналогового вещания РТРС возобновила строительство второго мультиплекса цифрового ТВ, в том числе были расконсервированы передатчики, отключенные в 2014 г. В РТРС утверждают, что до конца 2018 г. сигнал второго мультиплекса будет распространяться практически на всей территории России.