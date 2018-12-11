Уволившийся из «Росатома» критик иностранного ПО на АЭС нашел 100 млн руб. и создал ему замену

Бывший главный конструктор ключевого софта для российских атомных станций ПОРТАЛ, базирующегося на австрийском ядре, после ухода из «Росатома» устроился в компанию, которая вложила многомиллионные средства в разработку импортонезависимого аналога. Продукт готов. У него есть первые внедрения.

Альтернатива для ПОРТАЛа на АЭС

Как стало известно CNews, команда Вадима Подольного, экс-разработчика ключевого софта для российских АЭС — платформы ПОРТАЛ (ПО для распределенных технологических систем автоматизации лицензированное) — выпустила собственное решение, готовое его заменить.

ПОРТАЛ представляет собой софт для управления оборудованием энергоблоков атомных станций, отвечая за сбор, обработку и отображение информации об их состоянии и параметрах безопасности. Исторически выступая главным конструктором ПОРТАЛА, в АО «Русатом автоматизированные системы управления» (РАСУ, «дочка» «Росатома») Подольный еще в 2016 г. критиковал использование в этой платформе задействованного в ней с 2004 г. ядра австрийской компании Real Time Computersoftware GmbH (RTS). По сути ПОРТАЛ можно считать набором операторского прикладного ПО и интерфейсов на основе этого ядра.

Импортозамещать RTS тогда не стали. В июле 2016 г. Подольный покинул РАСУ, а в ноябре 2017 г. трудоустроился в статусе замгендиректора по системной интеграции и кибербезопасности на частный «Московский завод “Физприбор”». На инвестиции этого предприятия в размере 100 млн руб. в течение 2018 г. он с командой создал функциональный аналог ПОРТАЛа, отличающийся от оригинала полной импортонезависимостью и, по заверению разработчиков, «принципиально его превосходящий по характеристикам и базирующийся на современных облачных технологиях».

Новая платформа «Вершок» (WhereShock) задействует ядро реального времени также собственной разработки команды Подольного «Корешок» (CoreShock). Она позиционируется не только как софт для атомной отрасли, но и как ПО для разработки проектов АСУ ТП и индустриального интернета вещей в различных сферах: тепловой генерации, ГЭС, умных городах, нефтегазовом секторе. Ее зарубежными конкурентами Подольный называет решения Simatic WinCC немецкой Siemens и Scada американской Honeywell.

Первое публичное использование «Вершка» состоялось на Балаковской АЭС

На данный момент «Вершок» уже стал частью автоматизированной системы продувки-подпитки первого контура Балаковской АЭС — крупнейшей атомной станции в России по выработке электроэнергии. Кроме того, сейчас идет пилотирование «Вершка» в ЦОДах нескольких неназванных телеком-операторов, где он выступает как сервисная платформа индустриального интернета вещей.

Некоторые подробности

По заверению Подольного, новый продукт был создан его командой с нуля. Инвестиции «Физприбора» в размере 100 млн руб. пошли на зарплаты разработчиков, а также покупку компьютеров, серверов, телеком-оборудования и различной техники для тестирования.

В 2019 г. в «Физприборе» намерены вложить в проект «не меньшую сумму». Деньги потребуются на развитие платформы, внедрение поддержки новых протоколов, развитие систем безопасности, пилотирование, сертификацию и пр.

«Вершок» на видеостене для оператора на АЭС

Ядро решения написано на языках программирования «Си» и «Ассемблер». Для интерфейсов задействовались «Си», Python и Javascript.

«Особенностью платформы “Вершок” является ее изначальная направленность на распределенность (РСУ ТП), что продиктовано повышенными требованиями, предъявляемыми к безопасности и надежности на атомных электростанциях, — комментируют разработчики. — Этим требованиям отвечает сервис ядра, обеспечивающий синхронизацию данных РСУ ТП, образовывая мультимастер кластер из более чем 1000 узлов с нагрузкой на каждом из них до 10 млн изменений аналоговых/дискретных сигналов с обработкой в секунду».

В «Физприборе» уверены, что гибкость «Вершка» позволяет производить горизонтальное масштабирование системы, расширяя ее и подключая новые узлы. «Как сбор данных, так и их передача во внешние платформы производятся на основе платформонезависимого протокола OPC UA, — отмечают в организации. — Также поддерживаются другие протоколы передачи данных: MQTT, Modbus, Profibus, HART и пр. Это также позволяет проводить простую и быструю интеграцию с уже работающими системами.

Интерфейс системы, по словам разработчиков, доступен как в большинстве распространенных браузерах, так и в нативных приложениях для Linux, OSX, Windows. Ведется разработка приложений для мобильных ОС. В августе 2018 г. CNews писал, что в состав платформы вошла отечественная ОС «Альт», созданная компанией «Базальт СПО».

Несколько фактов о «Физприборе»

Ведущий свою историю с середины XX века «Физприбор» разрабатывает и производит аппаратно-программные средства промышленной автоматизации, в том числе для критической инфраструктуры. В ассортименте предприятия заявлены контроллеры низовой автоматики, которые работают на традиционной жесткой логике в современном исполнении. Также выпускаются аппаратно-программные логические контроллеры, комплексы распределенных систем управления и системы противоаварийной защиты.

Продукция завода используется на Балаковской, Калининской, Нововоронежской, Ростовской АЭС, на АЭС «Куданкулам» в Индии, АЭС «Бушер» в Иране, объектах традиционной энергетики, ОПК, нефтегазовой отрасли и других объектах, сообщает «Физприбор».

Как следует из базы ЕГРЮЛ, ООО «Московский завод “Физприбор”» зарегистрировано в Москве с 30 ноября 1992 г. В нем доля в 69% принадлежит Евгению Серчугову, заявленному также гендиректором организации, доля в 31% записана на Регину Серчугову.

В базе «Контур.фокус» за компанией числится 65 госконтрактов на общую сумму в 6 млрд руб. Среди заказчиков — различные структуры «Росатома».

По итогам 2017 г. выручка «Физприбора» составила 1,3 млрд руб. с годовым приростом в 22%, чистая прибыль — 153,1 млн руб.