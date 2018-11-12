В России поменяли «главных по отечественному ПО». Кого убрали? Кого добавили?

Состоялась давно ожидаемая ИТ-сообществом плановая смена части состава Экспертного совета по российскому ПО при Минкомсвязи. CNews сравнил старые и новые списки.

Смена состава

Экспертный совет по российскому ПО при Минкомсвязи, который проводит оценку заявок правообладателей софта на включение их продуктов в Реестр отечественного программного обеспечения, частично сменил свой состав. Напомним, собранные в этом реестре программы с 1 января 2016 г. имеют приоритет для использования госорганами — именно этому софту чиновники должны отдавать предпочтение при осуществлении соответствующих госзакупок.

Утверждение нового состава произошло 8 ноября 2018 г. По данным CNews, именно в этот день вошедшие в него члены получили рассылку с приглашением на очное заседание Совета, которое состоялось 12 ноября.

Одним из итогов собрания экспертов в обновленном составе, по информации CNews, стало принятие решения об ужесточении правил включения софта в Реестр — сразу по нескольким признакам.

Отметим, что по регламенту работы Совета, представители отрасли в нем не могут занимать свои посты более двух лет подряд. Поэтому состав Совета должен обновляться регулярно — раз в год. Однако, с момента прошлой смены состава 1 февраля 2017 г. в этот раз прошел 21 месяц.

Минкомсвязи утвердило состав нового Экспертного совета по отечественному ПО





Примечательно, что в составе Совета добавились члены по представлениям Евразийской экономической комиссии, Госдумы и Совета Федерации, чего раньше не было. При этом проект приказа Минкомсвязи, предусматривающего возможность вхождения в Совет таких членов, был размещен на официальном сайте regulation.gov.ru лишь 8 ноября 2018 г., и его общественное обсуждение завершится 22 ноября.

Состав Совета: кто остался, кто ушел, кто пришел

Новый состав Совета был опубликован на сайте Минкомсвязи 12 ноября 2018 г. Состав старого при этом не был сохранен, однако в распоряжении CNews осталась его копия, позволяющая сравнить его разные версии.

На посту председателя Совета министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков сменил бывшего главу Минкомсвязи Николая Никифорова. Заместителем председателя остался замминистра Алексей Соколов.

По представлению федеральных госорганов в Совет вошли замдиректора департамента развития высоких технологий — начальник отдела регионального развития Минкомсвязи, ответственный секретарь Совета (без права голоса) Анна Давыдова. В качестве секретаря коллегиального органа и она сменила предыдущего замдиректора упомянутого департамента Салавата Мигранова. При этом Давыдова и раньше входила в Совет, но тогда она занимала должность замначальника управления регулирования связи и ИТ ФАС.

Также по представлению федеральных госорганов в Совет вошли замдиректора департамента цифровых технологий Минпромторга Иван Кузьменко, замначальника отдела департамента ИТ в сфере управления государственными и муниципальными финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса Минфина Павел Новиков (он сменил свою начальницу в этом министерстве Елену Чернякову), замначальника главного управления развития ИКТ Минобороны Владимир Курочкин (он сменил своего шефа в этом министерстве Максима Беца).

В этой категории Совет также покинули начальник управления ИТ в ФНС Татьяна Матвеева и замдиректора административного департамента Минпромторга Сергей Пущаков.

По представлению Евразийской экономической комиссии в Совет вошел ее директор департамента ИТ Хажак Караян. По представлению Госдумы — член ее комитета по информационной политике, ИТ и связи Максим Кудрявцев. По представлению Совета Федерации — его первый зампредседателя комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова. Предшественников у них по вышеупомянутым причинам не было.

По представлению российских организаций, осуществляющих инновационную деятельность и (или) поддержку такой деятельности в Совет вошли директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух, вице-президент, исполнительный директор кластера ИТ фонда «Сколково» Константин Паршин, директор Экспертного цента электронного государства Павел Хилов. Отметим, что Массух и раньше входил в Совет, но по представлению ассоциаций разработчиков ПО.

В вышерассмотренной категории Совет покинули вице-президент «Индиго кэпитал партнерс» Эльдар Джураев, академик Международной общественной академии связи Сергей Мамлин и глава центра компетенций «ИТ+суверенитет» Анна Мещерякова.

По представлению ассоциаций разработчиков ПО в Совет вошли председатель совета директоров «Электронных офисных систем» (ЭОС) Владимир Баласанян, директор департамента ПО «Открытых технологий» Павел Болотин, председатель совета директоров «НТЦ Протей» Борис Гольдштейн, гендиректор «Центра речевых технологий» Дмитрий Дырмовский, гендиректор «Инфовотч» Наталья Касперская, исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин, управляющий директор «Диасофт платформы» Николай Макаревич, гендиректор БФТ IBS Александр Моносов, директор «1С» Борис Нуралиев, управляющий директор «Росплатформы» Владимир Рубанов, гендиректор «Ртсофта» Ольга Синенко.

В данном составе ветеранами выступают Касперская, Баласянян, Гольдштейн, Дырмовский и Нуралиев. В этой категории покинули Совет экс-управляющий директор «Диасофт платформы» Константин Варов, экс-исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Евгения Василенко, замгендиректора конструкторского бюро «Панорама» Альберт Демиденко и директор по развитию бизнеса «Элкомсофта» Александр Каталов.