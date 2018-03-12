 

Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур»

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20 марта 2018 г. CNews проведет конференцию «Информационная безопасность бизнеса и госструктур».

По данным Group-IB, в I полугодии 2017 г. в России и СНГ рынок киберпреступлений увеличился на 23% по сравнению со 2 полугодием 2016 г. с 3,84 млрд руб. до 4,7 млрд руб. Ежедневный объем ущерба от действий хакеров составляет 6,8 млн руб. Наибольший доход киберпреступникам приносят целевые атаки на банки. Второе место по прибыльности занимают хищения у физлиц с использованием Android-троянов. Популярным объектом нападений остаются веб-приложения, в особенности сайты государственных органов и интернет-магазины.

Очевидно, что сформировавшиеся на рынке киберпреступности тренды в ближайшие годы будут только развиваться. В ответ на это государство принимает все более жесткие меры по противодействию интернет-преступникам. Так, в конце 2016 года в России появилась новая доктрина информационной безопасности. В числе основных отличий от предыдущего варианта – усиление внимания к вопросам безопасности критической инфраструктуры. Еще одним важным пунктом документа является необходимость ликвидации зависимости от зарубежных ИТ-решений за счет создания и внедрения отечественных разработок.

  • Как развивался российский рынок ИБ в 2017 г.?
  • Какие наиболее громкие инциденты произошли на нем в 2017 г.?
  • Какие меры предпринимает государство для защиты критической инфраструктуры и обеспечения информационной безопасности?
  • Как организациям обезопасить свои информационные ресурсы от хакеров?
  • Насколько безопасны мобильные приложения и облака?
  • Кто должен позаботиться о безопасности интернета вещей?
  • Как заставить пользователей быть «на чеку»?
  • Какие новые угрозы ждут бизнес и государственные организации в 2018 г.?
  • Готов ли рынок ИБ к их отражению?
  • Как будет развиваться российский рынок ИБ в 2018 г.?

    • Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 20 марта 2018 г.

    Среди докладчиков и участников дискуссии:
    Yakov Dolmatsky, Head of ICS Cyber Security Department, Israel Ministry of Environmental Protection;
    Александр Горбатько, заместитель руководителя ДИТ Москвы;
    Григорий Остапенко, первый заместитель руководителя, департамент связи и массовых коммуникаций Воронежской области;
    Дмитрий Устюжанин, руководитель управления ИБ департамента информационных технологий ГК «Мегаполис»;
    Сергей Демидов, директор по информационной безопасности, Московская биржа;
    Лев Палей, начальник отдела обеспечения защиты информации, СО ЕЭС;
    Дмитрий Гадарь, директор департамента информационной безопасности, банк «Открытие»;
    Юлия Хлысталова, директор департамента разработки и внедрения информационных технологий, «Эстет»;
    Алексей Свириденко, начальник управления информационной безопасности, Интерпрогрессбанк;
    Александр Юфаркин, руководитель ОИБ, авиакомпания «Эйрбриджкарго»;
    Владимир Кулинич, начальник отдела информационной безопасности, Нэклис-Банк.

    Приглашены для выступления:
    Людмила Бокова, заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству;
    Алексей Соколов, заместитель министра связи и массовых коммуникаций России;
    Антонина Приезжева, заместитель руководителя, Роскомнадзор;
    Юрий Контемиров, начальник Управления по защите прав субъектов персональных данных Роскомнадзора;
    Виталий Лютиков, заместитель директора ФСТЭК России;
    Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления, Сбербанк;
    Сергей Лебедь, руководитель службы кибербезопасности, Сбербанк;
    Артем Сычев, заместитель начальника главного управления безопасности и защиты информации, Банк России;
    Анатолий Дюбанов, руководитель Департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области;
    Олег Соколов, министр информатизации и связи Республики Мордовия;
    Александр Козлов, министр информационных технологий и связи Челябинской области;
    Сергей Данилов, начальник управления ИБ, госкорпорация «Росатом»;
    Александр Громов, заместитель начальника отдела Систем мониторинга безопасности, «Газпром нефть»;
    Денис Ковалев, начальник отдела информационной безопасности, «Гражданские самолеты Сухого».

    CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка: поставщиков решений по информационной безопасности, а также представителей отделов ИТ и ИБ из различных секторов бизнеса и госструктур.

    Мероприятие будет активно освещаться на ресурсах РБК и CNews, будут приглашены тематические СМИ и ведущие бизнес-издания.

    Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.
    Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
    * - в случае подтверждения от CNews Conferences

    Чтобы подать заявку на участие в мероприятии, заполните, пожалуйста, анкету:

    По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–363–11–11 доб. 1326, e-mail: events@cnews.ru, Четвернин Алексей.

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