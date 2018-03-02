Panasonic вырастил овощи, научил говорить колонки и оцифровал ритейл

В 2018 г. одному из крупнейших производителей электроники, японской компании Panasonic, исполнилось 100 лет. К юбилейному году компания подошла с двукратным ростом на российском рынке по отдельным категориям товаров, приобрела опыт выращивания овощей под собственным брендом и вторглась на территорию цифровизации бизнеса. Россия пока довольствуется телекоммуникационными продуктами и потребительской электроникой, но стоит присмотреться внимательней к отдельным инновациям компании, чтобы понять, какое оно, «цифровое завтра».

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Хиты продаж

Безусловным лидером продаж на европейском континенте, включая страны СНГ, стала фотокамера Lumix GH5, об этом сообщило руководство европейского отделения Panasonic на торжественной презентации посвященной 100-летию компании. Примечательно, что в России и на рынке СНГ эта модель также стала ключевой и утроила рост продаж фототехники по отношению к 2016 г. Помимо беззеркальных фотокамер флагманскими продуктами оказались кондиционеры, предметы персонального ухода (электронные бритвы, триммеры и т.д.), кухонная техника.

В 2017–18 гг. доля этих товаров в продажах Panasonic в Европе и странах СНГ составила 25% от всего торгового оборота европейского представительства. В 2020–21 гг. компания планирует выйти на 50% отметку по товарам-лидерам. Таким образом, состав флагманских продуктов будет, скорее всего, сохранен. Мировой рынок бытовой техники сейчас показывает не очень хорошую динамику, но в то же время российское торговое представительство компании отмечает, что прирост в России в процентном отношении оказался выше, чем по рынку в целом. Глава дивизиона потребительской электроники Panasonic Россия Сергей Кожевников сказал, что помимо успеха GH5, удвоение продаж произошло и по телевизорам, благодаря запущенной два года назад сборке телевизоров в Белоруссии. Это помогло расширить ассортимент, и войти в те ниши, где раньше производитель не присутствовал, в сегмент потребителей со средним доходом.



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К работе над новой линейкой OLED-телевизоров были приглашены специалисты из Голливуда. Их компетенции, опыт инженеров Panasonic, а также инновационный HCX-процессор помогли добиться такого качества изображения, при котором картинка на экране максимально реалистична и детализирована. Опыт данной коллаборации с Голливудом пользователь может оценить на примере новых моделей телевизоров FZ950 и FZ800.

Почему в России нет премиум продуктов Technics, говорящих колонок и будут ли овощи?

К сожалению, из-за особенностей, а где-то и незрелости российского рынка, производители электроники не спешат выводить на отечественный рынок некоторые решения. Так, к примеру, у нас в стране нет устойчивого потребительского спроса в сегменте мультирум, создающем в жилье удобное пространство управления мультимедийными устройствами. Так одно из изобретений Panasonic, умная говорящая колонка GA 10, вышедшая на европейский рынок в конце 2017 г., пока недоступна российским покупателям. Но со слов Сергея Кожевникова, ситуация изменится в самое ближайшее время. Отчасти задержка связана с тем, что управляется устройство, в том числе с помощью голосового помощника Google Assistant, а она, как известно не говорит пока по-русски. А вот отечественный аналог, Алиса из «Яндекса», еще проходит стадию совершенствования и взросления. Однако в российском офисе уверены, что это также вопрос времени.

Управляемое голосом мультимедийное устройство GA10, возможно скоро поступит в продажу в России. Готовься, Яндекс.Алиса!

Еще одна особенность российского рынка Hi-Fi техники – это реализация ее исключительно через дистрибьюторскую сеть. Hi-Fi салоны не разделяют риски поставок и принимают технику к себе на реализацию. В такой ситуации производитель не может прогнозировать и контролировать продажи и подстраивать под них выпуск продукции. В Европе нет такой проблемы, там удается продавать технику непосредственно в сети розничных салонов. По этой причине премиум-модели выпускаемые Technics, входящей в концерн Panasonic, пока недоступны отечественным любителям качественного звука.

Но к радости наших потребителей есть товары, которые не только отсутствуют в Европе и продаются в России, но еще и были спроектированы специально для России. Это представленная в прошлом году новая паро-конвекционная печь, ориентированная на здоровое питание. Собственная команда в Москве разрабатывала для нее рецептуру, тестировала печь с продуктами, продающимися в российских магазинах. В итоге паровая печь стала полноценной заменой микроволновке.

Настоящую хлеболюцию обещает Panasonic с новой хлебопечкой. Запекать разные виды экологически чистого хлеба с толстой хрустящей корочкой лучше всего прямо дома.

Глава дивизиона потребительской электроники Panasonic Россия напомнил еще об одном проекте, который уже обсуждался в прессе. Это выращивание овощей в автоматизированных теплицах с помощью технологий компании. У нас в стране бизнес-модель пока еще прорабатывается совместно со Сколково, а вот в Сингапуре и Японии овощи с логотипом Panasonic уже можно встретить в супермаркетах. «Всю цепочку поставки овощей до потребителя мы не сделаем. Это непрофильный для нас бизнес. Нам нужен сельскохозяйственный партнер для дистрибуции, который развил бы эту идею. Есть мысли открыть такой заводик по производству овощей где-нибудь в Норильске, куда сейчас овощи доставляет авиация», – говорит Сергей Кожевников.

Цифровой ритейл – лучшее из обоих миров

Среди решений Panasonicв B2B сегменте заметно выделяется комплекс по автоматизации, или как сейчас было бы правильно сказать, цифровизации ритейла. Известно, что в качестве эксперимента в мире начинают открываться оффлайн-магазины самообслуживания, в которых отсутствует персонал. Пока это экзотика, но у компании уже готов целый комплекс решений, которые разработчики готовы внедрить в массовую бизнес-модель. Причем, это не опытные концептуальные образцы, а демонстрационные прототипы, которые проходят пилотную апробацию.

Новые технологии определяют новые принципы покупки. В таких магазинах рядом с товаром расположены ценники на электронной бумаге. Они могут быть снабжены QR-кодом или NFC-меткой. С помощью мобильного приложения покупатель, прежде чем положить товар в тележку, сканирует данные. Товары попадают в электронную корзину и оплачиваются на платежном терминале. Мобильное приложение позволяет покупателю дистанционно ознакомиться с ассортиментом магазина. Система цифрового ритейла – это совокупность технических решений, состоящая из элементов бизнес-аналитики, видеонаблюдения, электронной маркировки и специального программного обеспечения.

«Умные полки» будущего с ценником из электронной бумаги.

Компонент бизнес-аналитики состоит из блоков предотвращения краж, сбора данных, аналитики, и распознавания лиц. В его основе лежит технология интеллектуального видеослежения. Камеры с широкой панорамой позволяют охватить всю территорию магазина. Это свойство также помогает использовать минимальное количество камер, за счет чего достигается и экономия на видеооборудовании. Технологии машинного обучения позволяют ранжировать получаемую информацию по разным категориям. Владелец магазина может видеть зоны, в которых происходит наибольшее скопление посетителей, оценивать демографический состав покупателей, их интересы, время активности и т.д. Система распознавания лиц поможет выявлять людей, внесенных в «черный список» для предотвращения противоправных действий.

Помимо изучения пользовательского опыта, сетевые видеорегистраторы следят за состоянием товаров на полках, определяя, какие позиции отсутствуют и в каком количестве. Таким образом, можно дистанционно производить управление складскими запасами и планировать ассортимент и количество товаров в конкретном магазине, в заданное время и т.п.

Электронная маркировка товара обеспечивает автоматизацию ценообразования, ознакомление покупателей и продвижение бренда на полке. По радиочастотному подключению электронные ценники интегрированы с программным обеспечением управления ценами, Jeegy S, в магазине или в облаке. Цены могут быть изменены в режиме реального времени, что дает розничному продавцу решающее преимущество. Электронный ценник SES-imagotag имеет платформу радиосвязи, инфраструктуру MultiCom (ESL, Wi-Fi, NFC, BLE), совместимую со всеми технологиями отображения (LCD, TFT, E-paper). Это устройство подходит для тех, кто ищет простое решение для управления электронными ценниками. Например, с его помощью можно идентифицировать клиентов и формировать индивидуальные целевые предложения, например, скидки постоянным покупателям.

Схема организации цифрового пространства в супермаркете

Для защиты такого магазина самообслуживания разработана интегрированная система безопасности Bravida, работающая через единую платформу поддержки. Преимущество системы, по словам производителей, заключается в простоте, с которой можно интегрировать различные функции: управление доступом, сигнализацию, системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации, стандартные интерфейсы, для подключения к внешним базам данных, что облегчает администрирование. Система поддерживается через Интернет, а не через блок управления. Программное обеспечение, разработанное для Windows, обеспечивает удобный и знакомый интерфейс с использованием графического представления. Для управления Bravida можно использовать неограниченное количество операторских станций.

Ну и в дополнение на фасаде подобного супермаркета можно установить прозрачное цифровое стекло, которое может мгновенно переключиться на рекламный дисплей, создавая так называемый вау-эффект для посетителей.

Все эти чудеса техники можно запустить как в полностью лишенном персонала магазине, так и с минимальным количеством сотрудников. В Panasonic уверены, что такое решение на стыке оффлайн-торговли и информационных технологий, безусловно, улучшает обслуживание потребителей, увеличивает их лояльность и совершенствует администрирование ритейла.

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