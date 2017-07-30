Акадо: Облака и решения NetApp принесут нам рост выручки в 40%

Один из лидеров телеком-рынка Москвы и Московской области в течение последнего года использует облачные технологии. Вкупе с решениями NetApp они должны серьезно увеличить прибыли компании. Более того, в «Акадо» засматриваются на сегмент системной интеграции. О том, как компания собирается конкурировать основными игроками и этого рынка, CNews рассказал директор по технологиям «Акадо Телеком» Дмитрий Медведев.

«Телеком-компании заходят в сегмент системных интеграторов»

CNews: Дмитрий, насколько серьезную роль ИТ сейчас играют в телеком-индустрии и в развитии компаний из этого сегмента?

Дмитрий Медведев: Это достаточно важная составляющая. Телеком-операторы сейчас переживают некий переломный момент. Стандартные для этого рынка услуги — создание каналов связи, предоставление услуг интернета, сопутствующие сервисы — это все сами собой разумеющиеся вещи. Но если мы посмотрим на крупнейших игроков на рынке, то увидим, что они начали охотно работать в сфере различных дополнительных услуг. То есть, помимо самих каналов связи и передачи электронов по этим каналам, появились сервисы облачных технологий, целый комплекс услуг по информатизации помещений и целых зданий (от кабельных сетей до видеонаблюдения и систем безопасности) и так далее. Фактически, компании из нашего сегмента уже не просто телеком-операторы, а полноценные инженерные сервисы.

CNews: И немного даже системные интеграторы.

Дмитрий Медведев: В каком-то смысле — да. Поэтому рынок телеком-операторов не «схлопывается», а наоборот — расширяется. Телеком-компании действительно заходят в сегмент системной интеграции. Они, во-первых, привносят туда некоторые свои компетенции, а во-вторых — начинают захватывать достаточно стандартные сегменты для собственной системной интеграции. Это, например, комплексные телеком-проекты, вроде построения сети. Но не только с точки зрения кабеля: речь еще и об обеспечении ее активным оборудованием, соединении офисов и так далее. С дальнейшим обслуживанием по «сервисной модели». Казалось бы, банальные вещи, но, с другой стороны, когда этот набор услуг идет от оператора, который обладает значительной компетенцией и своими каналами связи, мы получаем достаточно серьезный и качественный сервис для клиентов из сегмента enterprise. Для нас это, в первую очередь, средний и крупный уровень.

ИТ как составляющая в телеком-компаниях, если говорить немного укрупненно, делится на две части. Первая — внутреннее корпоративное ИТ, то есть обеспечение информационных систем, которые работают на компанию. Вторая — и это то, что сейчас активно развивается в «Акадо» — ИТ, которое смотрит в сторону клиента. Тут предоставление и облачных услуг, и сервисных услуг в части инженерного состава, и консалтинговые проекты, связанные с телекомом.

Дмитрий Медведев: Телеком-операторы сейчас переживают некий переломный момент

CNews: Для понимания масштабов: каковы сейчас позиции «Акадо Телеком» на рынке?

Дмитрий Медведев: Во-первых, мы предоставляем услуги высокоскоростного интернета: на сети HFC со скоростью 150 Мбит/сек, на сети Ethernet — 100 Мбит/сек. Во-вторых, нашим клиентам доступны аналоговое и цифровое кабельное телевидение, в том числе, в формате HD. Речь идет более, чем о 200 цифровых каналов разной тематики. Третье направление — цифровая телефония. Таким образом, в зоне действия сети около 3 млн домохозяйств Москвы и области. Фактически, компания «Комкор», торговой маркой которой и является «Акадо Телеком», представляет полный спектр телекоммуникационных услуг в сегментах b2c, b2b, b2g и b2o.

Для корпоративных клиентов у нас есть пакет услуг по передаче данных, построению корпоративных сетей VPN, обеспечению информационной безопасности, защиты от DDoS-атак, а также услуги на базе облачных технологий собственного центра обработки данных.

CNews: Какие у него характеристики?

Дмитрий Медведев: Вторую очередь дата-центра компании мы запустили в феврале 2016 года. Он имеет сертификат соответствия уровню надежности Tier III в категории Design от международной организации Uptime Institute. Кстати, в рамках прошлогодней модернизации к ЦОДу подвели дополнительную электрическую мощность в объеме 2,5 мВт. Суммарная же мощность превышает 5,5 мВт.

«Клиент более защищен, когда использует наши каналы связи, наше облако и наш ЦОД»

CNews: Вы упомянули о росте популярности в телекоме облачных технологий. В «Акадо» их тоже используют?

Дмитрий Медведев: Да, мы пришли к этому в прошлом году. В течение 2016 года сформировали облачную инфраструктуру, которую можно предоставлять клиентам. У нас, кстати, достаточно грамотные специалисты, благодаря чему мы зашли на рынок с серьезными конкурентными преимуществами. Мы предлагаем услугу облачных технологий различным компаниям, в том числе — действующим клиентам и компаниям, входящим в группу «Ренова». Целевой сегмент — средний и крупный бизнес, хотя мы готовы работать и с клиентами из сегмента SOHO (Small office/home office — малый офис/домашний офис, — прим.ред). В этом случае речь идет о полном цикле телеком-услуг: от телефонного аппарата и номера, интернета и канала передачи данных до доступа к нашему облачному хранилищу и получения защищенного соединения, а также хранения данных. Мы считаем, что даем более защищенный доступ для наших клиентов, чем представленные на рынке ключевые игроки. Клиенты попадают по нашим каналам связи в наше облако, в наш собственный ЦОД, а значит, и безопасность получается достаточно высокая.

CNews: Речь о публичном облаке?

Дмитрий Медведев: Вообще, у нас есть три основных решения, которые мы предлагаем клиентам. Первое — да, публичное облако. Это стандартная услуга, которая сейчас предлагается практически всеми нашими конкурентами и в Москве, и в России. И было бы странно, если бы мы остались в стороне.

Второе решение — гибридное облако, которое востребовано корпоративными клиентами. Как это работает: у клиента есть своя платформа виртуализации, такое маленькое облачко. Какую-то часть сервисов они выводят в публичное облако к нам в виртуальный дата-центр. Это отдельная виртуальная среда, которой может управлять как клиент, так и наши специалисты. Но в то же время клиент получает некую вариативность в хранении данных или использовании мощностей для своих нужд.

Пример — архивы, которые занимают достаточно много места и однажды все равно становятся затратными для хранения. Если клиент выводит их в публичное облако, то мы готовы достаточно оперативно выделять достаточно большие объемы дискового пространства — как одноразово, так и под растущие потребности. Другой пример: условные тестировщики ПО, которым, скажем, в понедельник нужно 20 ядер процессоров, во вторник — 30, а потом всю неделю они ничего не используют. Такая модель потребления своих мощностей означает крайне низкую утилизацию собственных ресурсов. И тут привлекательным вариантом становимся мы или наши конкуренты: пользователи получают возможность достаточно гибко использовать и наращивать требуемые ресурсы.

И третье решение: мы размещаем в нашем ЦОДе те частные облака, которые строят наши клиенты сами для себя. В самом создании мы участия не принимаем, разве что с позиции консалтинга или нашего опыта работы.

CNews: Под все эти цели используется одна облачная платформа?

Дмитрий Медведев: Нет, разные. У нас есть гиперконвергентная платформа, которую мы развиваем уже на протяжении года. Она играет важную роль в нашей стратегии для массового сегмента.

Кроме того, мы используем систему виртуализации VMware. Она очень востребована среди российских потребителей. 99 из 100 запросов — это VMware. Клиент хочет — клиент получит необходимое решение.

И, наконец, у нас есть отдельное решение для госорганов — отечественная платформа виртуализации «Горизонт-ВС» инновационного центра «Баррикады». Она прошла все необходимые согласования и сертификации, а потому мы можем ее предоставлять в части решений по созданию виртуальных сред для различных учреждений и государственных органов, которые очень щепетильно и чувствительно относятся к своей информации. Вплоть до силовых структур.

«NetApp дал нам лучшую в отрасли многопоточность»

CNews: Недавно «Акадо» объявила о создании системы хранения данных для клиентов объемом до 1 петабайта. Какая ситуация в бизнесе или какие потребности клиентов подтолкнули вас к использованию решений NetApp?

Дмитрий Медведев: Количество запросов и прорабатываемых предложений для нашего клиента носит некую вариативность с точки зрения систем хранения. Кому-то нужны достаточно простые диски для хранения архивной информации. А кто-то занимается диджитал-проектами и онлайн-платежами — там нужны более быстрые диски и более быстрый ввод-вывод, который установлен на СХД. А иногда нужно предложить комбинированное решение для клиентов.

Мы рассматривали варианты сразу нескольких поставщиков. Решение NetApp — это осознанный выбор, который был сделан после тщательного изучения и тестирования предложений крупных игроков данного рынка.

CNews: Какие параметры учитывались в этом тестировании?

Дмитрий Медведев: Их было немало, но можно выделить несколько основных показателей. Первый — гарантированное время отклика при высокой нагрузке по всем протоколам доступа. Мы хотели иметь отклик менее 1 мс при нагрузке более 300K IOPS. Само собой, важно, чтобы при этом был доступен весь функционал. Во-вторых, мы тестировали весь заявленный функционал по файловым и блочным протоколам доступа. Еще один важный параметр — возможность проведения любых работ по обслуживанию самостоятельно, без влияния на гарантийные обязательства. По всем этим пунктам предложение мы сочли предложение NetApp более, чем устраивающим нас.

CNews: А какие именно разработки NetApp будут использованы?

Дмитрий Медведев: Используем модели AFF A300 и FAS 8200. Для них предусмотрена In-line дедупликация и компрессия, есть технологии, позволяющие свести к нулю риск потери данных при выходе из строя трех любых дисков. Кроме того, мы можем объединять несколько систем хранения данных в кластер, что позволяет видеть их как единую систему.

В целом же, мы получили лучшую в отрасли многопоточность, а также возможность удовлетворить разнообразные потребности клиентов единой системой, не прибегая при этом к различным решениям. И речь тут идет об очень широком спектре заказчиков: начиная с классических клиентов корпоративного сегмента, и заканчивая требовательными строителями облачных сервисов.

CNews: Когда началась модернизация и сколько времени она займет?

Дмитрий Медведев: Система уже внедрена в промышленную эксплуатацию, это случилось в середине июля, после внутренней опытно-промышленной эксплуатации. Запускали мы ее меньше месяца, причем, большую часть времени потратили, чтобы соединить ее с уже существующей инфраструктурой. Само внедрение происходило силами команды «Комкора», которая достаточно сильна в этом плане.

На самом деле, те люди, которые пришли заниматься облаками в «Акадо» —выходцы из серьезных проектов финансового рынка и из крупных банков, которые работали с цифровыми технологиями. Так что решения NetApp для них известны.

CNews: Но о результатах внедрения говорить рано?

Дмитрий Медведев: Вовсе нет! Уже даже в процессе внедрения мы смогли отработать ряд весьма успешных коммерческих предложений, и рассчитываем заключить по ним контракты в ближайшее время. Дело в том, что когда мы начинаем перечислять возможности системы хранения данных NetApp, мы получаем неплохое конкурентное преимущество в сравнении с остальными игроками. А с учетом того, что наши операционные расходы несколько ниже, чем в среднем по рынку, то это преимущество еще и растет.

CNews: Каких последствий для бизнеса вы ожидаете?

Дмитрий Медведев: Давайте так: от создания всей облачной инфраструктуры, и присутствия в ней решений NetApp в том числе, мы ждем увеличения выручки до 40% в годовом исчислении. Эта цель, судя по темпам, которые мы взяли к июлю, видится нам вполне выполнимой.