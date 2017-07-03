Голос регионов: что не слышит федеральный центр о цифровизации
Бесконечные попытки урегулировать сферу применения облачных технологий в органах госвласти, хроническое отставание нормативного регулирования, медленные темпы интеграции систем и пробелы в координации информатизации и импортозамещения. Все эти темы оказались в центре внимания региональных руководителей и других представителей ИТ-ведомств субъектов РФ на прошедшем в Санкт-Петербурге форуме «ИТ-диалог».
Импортозамещение начинается на базе технических элементов
Когда представители регионов собираются вместе — это всегда шанс услышать о насущных «земных» проблемах, которые приходится преодолевать руководителям на местах. В своих мнениях они еще и точнее формулируют перспективы федеральных стратегических планов. Например, министр информационных технологий и связи Челябинской области Александр Козлов отозвался об импортозамещении как о болезненном процессе, когда с мерседесов всех пересаживают на машины другого класса. Тем не менее, в Челябинской области утвержден план импортозамещения и определены его основные вехи. К 2020 г. в области стоит задача перевода на отечественное ПО как минимум 90% существующего арсенала решений.
В ближайшей перспективе министр назвал возможной замену так называемого софта рабочего стола чиновника. Это браузер Яндекс, офисный паке Libre Office, продукты для коммуникации Trueconf и Mind, Telegram, архиватор RAR и антивирус Касперского.
Министр обратил внимание на некоторые внешние факторы, препятствующие импортозамещению. Например, площадки госзакупок принимают файлы, созданные только в программах Microsoft. «Таким образом, этот продукт настолько пустил корни в различные платформы, что локальными заменами уже не обойтись», — посетовал Александр Козлов.
Поддержал коллегу в этом вопросе и заместитель председателя правительства Калининградской области Эдуард Батанов. По его мнению, импортозамещение начинается на базе технических элементов, производителей которых в России — единицы. Многие чипы поставляются из Казахстана. Производство определенных датчиков сейчас пытаются локализовать, но пока для этого сделано немногое. «В тех же системах безопасного города и весогабаритного контроля, используется спецификация итальянских и прочих иностранных производителей. ПО, конечно, российское, а вот датчики и оборудование — импортные. Поэтому, чтобы войти на этот рынок нам необходимо получить солидные объемы поставок. Россия сейчас в ВТО и ограничить импорт мы не можем, поэтому надо думать, как выйти на хорошие рыночные объемы», — заключил докладчик.
Все федеральные ведомства расходуют средства на создание глобальных интегрированных систем, использующих доступные, актуальные базы данных. Несмотря на это, как оказалось, невозможно осуществить сквозную экстерриториальную проверку транспортных средств, числящихся в угоне. Об этом, а также о проблемах передачи данных и интеграции рассказал председатель комитета по связи и информации Ленинградской области Андрей Шорников.
«В России до сих пор нет централизованной базы транспортных средств, числящихся в угоне. Регионы своими силами не смогут решить этот вопрос. Возможно, внедрение централизованного решения, в котором региональный сегмент был бы создан на федеральные субсидии, помогло бы справиться с этой задачей. Так же в регионах беда с разношерстностью электронных услуг. Есть проблемы с интеграцией. Работа через СМЭВ более или менее выстроена, а вот когда необходимо межрегиональное взаимодействие, то тут нет никаких стандартов», — рассказал чиновник.
В своем выступлении Андрей Шорников обратился к коллегам из Росстата и Минкомсвязи с предложением давать обратную связь по результатам проводимых в субъектах обследований, касающихся исполнения майских указов и других показателей информационного общества. «Рейтинг регионов мы узнаем по факту, при этом нам не дают никаких комментариев по этому поводу. Ведь в процессе мониторинга исследователи получали какие-то данные, входную информацию, которая могла бы быть нам полезна, позволила бы определить, на чем делать акцент. Нам было бы интересно понять примененную методику опроса. Мне кажется, было бы правильным поделиться с нами промежуточными результатами, хотя бы для того, чтобы мы не проводили такого же исследования повторно. Мы просим федеральные структуры вести с нами диалог», — подчеркнул председатель комитета.
В вопросе централизации ИТ-управления руководитель выделил разные подходы в расстановке приоритетов региональными и местными властями. По его словам, нормативная база позволяет независимо планировать программы информатизации. Руководители соответствующих отраслевых ведомств самостоятельно определяют, какие проекты им внедрять. Органы местного самоуправления в пределах своих территорий нередко реализуют разные геоинформационные системы. На это расходуются ведомственные и территориальные бюджеты. Когда приходит время выполнять федеральную задачу и проводить интеграцию, то выясняется, что бюджетов уже нет и требуется дополнительное финансирование. Подобная практика способствует разрастанию локальных баз данных, поскольку каждый стремится обладать своей собственной информацией.
В связи с этим, в течение последних 4 лет в Ленинградской области происходила централизация ИТ-управления. Теперь комитет по связи и информатизации согласует и технические задания на разработку и внедрение автоматизированных систем, и другие вопросы, касающиеся информатизации.
Для «гособлака» пока нет попутного ветра
В ходе дискуссии региональные руководители назвали несколько принципиальных проблем, которые, к слову, уже давно адресуются в федеральный центр. Впрочем, какой-либо внятной юридической позиции по ним до сих пор нет.
Также пока в России нет четкого плана по использованию облачных технологий в органах власти. Некогда расписанный проект создания «гособлака» провалился, а альтернативы не появилось.
Отвечая на вопрос об интересе к облачным технологиям, Александр Козлов заметил, что для госорганов этот вопрос — один из наиболее злободневных: «На сегодняшний день мы вкладываем большие средства в строительство собственных ЦОДов, а также в их поддержку. Сначала ты инвестируешь в железо, а потом операционные затраты перехлестывают твои капитальные вложения. Экономику этого вопроса можно просчитать, но существует две нерешенные проблемы. Первая — это непрерывность процессов в госорганах, вторая — защита персональных данных. На сегодняшний день нормативные акты не позволяют региональному министру принять самостоятельное решение о переходе в облако. 44 ФЗ не гарантирует осуществление закупки в конкретный срок. Даже если это долгосрочный контракт на 2-3 года. Соответственно, мы не можем гарантировать непрерывный сервис и оплату. С персональными данными еще сложнее. Если мы их отдаем в облачный ЦОД, то необходимо взять согласие у граждан на обработку этих данных в дата центре. А если потом будет принято решение перейти в другой ЦОД, то это согласие необходимо спрашивать еще раз».
Обратный пример привел министр информатизации и связи Мордовии Олег Соколов: «У каждого региона свои особенности, поэтому должен быть федеральный центр по принятию решений и координации. Мы в Мордовии вынуждены развиваться самостоятельно. У нас нет альтернативы облачным вычислениям. Мы построили ЦОД с участием федеральных средств. Это единственный в России ЦОД, соответствующий уровню Tier IV, и все наши АИС уже работают в нем».
Если рассмотреть два этих мнения, то политика централизации вычислительных ресурсов в каких- то субъектах найдет поддержку, а где-то, где уже вложены средства в развитие своих дата-центров, могут возникнуть оговорки.
«У нас нет НПА для широкого использования облачных решений. Одобрить передачу данных на сторону, я, как вице-губернатор, не могу. У разработанного проекта программы «Цифровая экономика» прекрасное содержание, но по шкале времени ее надо сдвинуть вправо. Реализация упрется в отсутствие нормативки и финансовых возможностей. У меня нет сомнений, что в указанные сроки мы программу не реализуем», — дополнил коллег Эдуард Батанов.
Говоря о затронутой теме финансовых возможностей, министр информационных технологий и связи Кировской области Александр Зорин предложил уже неоднократно звучавший на разных круглых столах вариант с внедрением типовых решений. Суть идеи заключается в том, чтобы удачное решение приобреталось единожды. В последующем его тиражировать на многочисленных пользователей как базовую цифровую платформу.
В Кировской области в связи с этим разрабатывается доктрина региональной информатизации, в которой будут описаны условия, обеспечивающие централизацию ресурсов и исключение дублирования расходов. «Решения, приобретаемые в рамках централизованного пакета, будут доступны всем органам власти, подведомственным организациям и муниципалитетам. Только так можно обеспечить синхронное развитие все органов местного самоуправления», — подчеркнул министр.