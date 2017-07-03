Голос регионов: что не слышит федеральный центр о цифровизации

Бесконечные попытки урегулировать сферу применения облачных технологий в органах госвласти, хроническое отставание нормативного регулирования, медленные темпы интеграции систем и пробелы в координации информатизации и импортозамещения. Все эти темы оказались в центре внимания региональных руководителей и других представителей ИТ-ведомств субъектов РФ на прошедшем в Санкт-Петербурге форуме «ИТ-диалог».

Импортозамещение начинается на базе технических элементов



Когда представители регионов собираются вместе — это всегда шанс услышать о насущных «земных» проблемах, которые приходится преодолевать руководителям на местах. В своих мнениях они еще и точнее формулируют перспективы федеральных стратегических планов. Например, министр информационных технологий и связи Челябинской области Александр Козлов отозвался об импортозамещении как о болезненном процессе, когда с мерседесов всех пересаживают на машины другого класса. Тем не менее, в Челябинской области утвержден план импортозамещения и определены его основные вехи. К 2020 г. в области стоит задача перевода на отечественное ПО как минимум 90% существующего арсенала решений.



В ближайшей перспективе министр назвал возможной замену так называемого софта рабочего стола чиновника. Это браузер Яндекс, офисный паке Libre Office, продукты для коммуникации Trueconf и Mind, Telegram, архиватор RAR и антивирус Касперского.



Александр Козлов, министр информатизации и связи Челябинской области: На сегодняшний день нормативные акты не позволяют региональному министру принять решение о переходе в облако

Министр обратил внимание на некоторые внешние факторы, препятствующие импортозамещению. Например, площадки госзакупок принимают файлы, созданные только в программах Microsoft. «Таким образом, этот продукт настолько пустил корни в различные платформы, что локальными заменами уже не обойтись», — посетовал Александр Козлов.

Поддержал коллегу в этом вопросе и заместитель председателя правительства Калининградской области Эдуард Батанов. По его мнению, импортозамещение начинается на базе технических элементов, производителей которых в России — единицы. Многие чипы поставляются из Казахстана. Производство определенных датчиков сейчас пытаются локализовать, но пока для этого сделано немногое. «В тех же системах безопасного города и весогабаритного контроля, используется спецификация итальянских и прочих иностранных производителей. ПО, конечно, российское, а вот датчики и оборудование — импортные. Поэтому, чтобы войти на этот рынок нам необходимо получить солидные объемы поставок. Россия сейчас в ВТО и ограничить импорт мы не можем, поэтому надо думать, как выйти на хорошие рыночные объемы», — заключил докладчик.



Эдуард Батанов, вице-губернатор Калиниградской области: У проекта программы «Цифровая экономика» прекрасное содержание, но по шкале времени ее надо увеличить

Все федеральные ведомства расходуют средства на создание глобальных интегрированных систем, использующих доступные, актуальные базы данных. Несмотря на это, как оказалось, невозможно осуществить сквозную экстерриториальную проверку транспортных средств, числящихся в угоне. Об этом, а также о проблемах передачи данных и интеграции рассказал председатель комитета по связи и информации Ленинградской области Андрей Шорников.



«В России до сих пор нет централизованной базы транспортных средств, числящихся в угоне. Регионы своими силами не смогут решить этот вопрос. Возможно, внедрение централизованного решения, в котором региональный сегмент был бы создан на федеральные субсидии, помогло бы справиться с этой задачей. Так же в регионах беда с разношерстностью электронных услуг. Есть проблемы с интеграцией. Работа через СМЭВ более или менее выстроена, а вот когда необходимо межрегиональное взаимодействие, то тут нет никаких стандартов», — рассказал чиновник.



Андрей Шорников, председатель комитета по связи и информации Ленинградской области: Работа в СМЭВ выстроена, а вот когда необходимо межрегиональное взаимодействие, то тут нет никаких стандартов

В своем выступлении Андрей Шорников обратился к коллегам из Росстата и Минкомсвязи с предложением давать обратную связь по результатам проводимых в субъектах обследований, касающихся исполнения майских указов и других показателей информационного общества. «Рейтинг регионов мы узнаем по факту, при этом нам не дают никаких комментариев по этому поводу. Ведь в процессе мониторинга исследователи получали какие-то данные, входную информацию, которая могла бы быть нам полезна, позволила бы определить, на чем делать акцент. Нам было бы интересно понять примененную методику опроса. Мне кажется, было бы правильным поделиться с нами промежуточными результатами, хотя бы для того, чтобы мы не проводили такого же исследования повторно. Мы просим федеральные структуры вести с нами диалог», — подчеркнул председатель комитета.



В вопросе централизации ИТ-управления руководитель выделил разные подходы в расстановке приоритетов региональными и местными властями. По его словам, нормативная база позволяет независимо планировать программы информатизации. Руководители соответствующих отраслевых ведомств самостоятельно определяют, какие проекты им внедрять. Органы местного самоуправления в пределах своих территорий нередко реализуют разные геоинформационные системы. На это расходуются ведомственные и территориальные бюджеты. Когда приходит время выполнять федеральную задачу и проводить интеграцию, то выясняется, что бюджетов уже нет и требуется дополнительное финансирование. Подобная практика способствует разрастанию локальных баз данных, поскольку каждый стремится обладать своей собственной информацией.



В связи с этим, в течение последних 4 лет в Ленинградской области происходила централизация ИТ-управления. Теперь комитет по связи и информатизации согласует и технические задания на разработку и внедрение автоматизированных систем, и другие вопросы, касающиеся информатизации.



Для «гособлака» пока нет попутного ветра



В ходе дискуссии региональные руководители назвали несколько принципиальных проблем, которые, к слову, уже давно адресуются в федеральный центр. Впрочем, какой-либо внятной юридической позиции по ним до сих пор нет.



Также пока в России нет четкого плана по использованию облачных технологий в органах власти. Некогда расписанный проект создания «гособлака» провалился, а альтернативы не появилось.



Отвечая на вопрос об интересе к облачным технологиям, Александр Козлов заметил, что для госорганов этот вопрос — один из наиболее злободневных: «На сегодняшний день мы вкладываем большие средства в строительство собственных ЦОДов, а также в их поддержку. Сначала ты инвестируешь в железо, а потом операционные затраты перехлестывают твои капитальные вложения. Экономику этого вопроса можно просчитать, но существует две нерешенные проблемы. Первая — это непрерывность процессов в госорганах, вторая — защита персональных данных. На сегодняшний день нормативные акты не позволяют региональному министру принять самостоятельное решение о переходе в облако. 44 ФЗ не гарантирует осуществление закупки в конкретный срок. Даже если это долгосрочный контракт на 2-3 года. Соответственно, мы не можем гарантировать непрерывный сервис и оплату. С персональными данными еще сложнее. Если мы их отдаем в облачный ЦОД, то необходимо взять согласие у граждан на обработку этих данных в дата центре. А если потом будет принято решение перейти в другой ЦОД, то это согласие необходимо спрашивать еще раз».



ИТ-диалог считается форумом, объединяющим особый круг экспертов и практиков. Посторонние сюда не попадают

Обратный пример привел министр информатизации и связи Мордовии Олег Соколов: «У каждого региона свои особенности, поэтому должен быть федеральный центр по принятию решений и координации. Мы в Мордовии вынуждены развиваться самостоятельно. У нас нет альтернативы облачным вычислениям. Мы построили ЦОД с участием федеральных средств. Это единственный в России ЦОД, соответствующий уровню Tier IV, и все наши АИС уже работают в нем».



Если рассмотреть два этих мнения, то политика централизации вычислительных ресурсов в каких- то субъектах найдет поддержку, а где-то, где уже вложены средства в развитие своих дата-центров, могут возникнуть оговорки.



«У нас нет НПА для широкого использования облачных решений. Одобрить передачу данных на сторону, я, как вице-губернатор, не могу. У разработанного проекта программы «Цифровая экономика» прекрасное содержание, но по шкале времени ее надо сдвинуть вправо. Реализация упрется в отсутствие нормативки и финансовых возможностей. У меня нет сомнений, что в указанные сроки мы программу не реализуем», — дополнил коллег Эдуард Батанов.



Говоря о затронутой теме финансовых возможностей, министр информационных технологий и связи Кировской области Александр Зорин предложил уже неоднократно звучавший на разных круглых столах вариант с внедрением типовых решений. Суть идеи заключается в том, чтобы удачное решение приобреталось единожды. В последующем его тиражировать на многочисленных пользователей как базовую цифровую платформу.



В Кировской области в связи с этим разрабатывается доктрина региональной информатизации, в которой будут описаны условия, обеспечивающие централизацию ресурсов и исключение дублирования расходов. «Решения, приобретаемые в рамках централизованного пакета, будут доступны всем органам власти, подведомственным организациям и муниципалитетам. Только так можно обеспечить синхронное развитие все органов местного самоуправления», — подчеркнул министр.

