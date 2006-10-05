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IBM Webify Solutions
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|05.10.2006
|IBM расширила линейку решений SOA 1
|24.08.2006
|IBM покупает конкурента Cisco и Symantec 1
|10.08.2006
|IBM приобретает компанию Webify 2
Публикаций - 4, упоминаний - 5
IBM Webify Solutions и организации, системы, технологии, персоны:
|Jefferies Group - Jefferies & Co - Putnam Lovell Securities 82 1
|РВК - Российская венчурная компания 571 1
|HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 3
|IBM Tivoli - Micromuse Netcool 316 2
|IBM FileNet 140 1
|Linux OS 11533 1
|IBM Global Entrepreneur Program - Глобальный предприниматель 6 1
|Ives Daniel - Айвз Дэниел 5 1
|Kloeckner Kristof - Клокнер Кристоф 1 1
|Mills Steve - Миллз Стив 10 1
|Egbert Katherine - Эгберт Кэтрин 7 1
|Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
|Индия - Bharat 5870 1
|США - Техас 1048 1
|Forrester Research 834 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.