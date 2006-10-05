Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

IBM Webify Solutions

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


05.10.2006 IBM расширила линейку решений SOA 1
24.08.2006 IBM покупает конкурента Cisco и Symantec 1
10.08.2006 IBM приобретает компанию Webify 2

Публикаций - 4, упоминаний - 5

IBM Webify Solutions и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9699 4
IBM GBSC - IBM Global Business Solution Center - IBM Global Business Services 61 2
Cisco Systems 5372 2
IBM Global Services 130 2
HP Services - HPS 27 1
Infosys - Infosys Technologies Ltd - Infosys Systems - Infosys Consulting 131 1
HPE - Juniper Networks 460 1
IBM Business Innovation Services - PwCC - PwC Consulting 22 1
Capgemini Consulting 131 1
Unisys - Unify Square 118 1
IBM SWG - IBM Software Group - IBM Software Solutions Group 39 1
Deutsche Telekom IT Solutions RUS - T-Systems CIS - Т-Системс СиАйЭс 134 1
IBM Global Technology Services 40 1
CSC - Corporation 72 1
IBM ISS - IBM Internet Security Systems - ISS, ISSX 152 1
IBM - Bowstreet 5 1
IBM - MRO Software 9 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 1
Accenture plc 719 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 1
HP Inc. 5883 1
Oracle Corporation 7074 1
HP EDS - Electronic Data Systems 239 1
Fujitsu 2105 1
Deutsche Telekom 954 1
HP - Hewlett-Packard 3662 1
Jefferies Group - Jefferies & Co - Putnam Lovell Securities 82 1
РВК - Российская венчурная компания 571 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 3
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура - Интеграционная платформа 709 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 1
СХД - Ленточная библиотека - Tape library - LTO - Linear Tape-Open - стандарт записи на магнитную ленту - технология ленточных накопителей 520 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой - System Management Software 438 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 3
IBM Tivoli - Micromuse Netcool 316 2
IBM FileNet 140 1
Linux OS 11533 1
IBM Global Entrepreneur Program - Глобальный предприниматель 6 1
Ives Daniel - Айвз Дэниел 5 1
Kloeckner Kristof - Клокнер Кристоф 1 1
Mills Steve - Миллз Стив 10 1
Egbert Katherine - Эгберт Кэтрин 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
Индия - Bharat 5870 1
США - Техас 1048 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1403 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 1
Forrester Research 834 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще