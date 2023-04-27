Индексная книга CNews*
5 элемент
Публикаций - 1801, упоминаний - 1801
5 элемент упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Verme - Верме 14 2
|1С 7118 1
|ant Technologies - АНТ Технолоджис - Муравьиная логистика 57 1
|1С-ИжТиСи 6431 1
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1878 23
|Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 76 1
|Техносила - СервисТрейд 241 1
|Новард Эконика - Женская обувная сеть 20 1
|Ralf Ringer - Ральф Рингер 14 1
|EMMA Capital 6 1
|Xiaomi Poco X - Серия смартфонов 63 13
|Superjob 299 2
|Mantis Logistics Vision Suite WMS 53 1
|1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6649 1
|ant Technologies LVS - Logistics Vision Suite 18 1
|Шеходанов Дмитрий 7 2
|Декалин Ростислав 1 1
|Оксер Ольга 2 1
|Гуцериев Михаил 111 1
|Гуцериев Саид 12 1
|Ляховец Дмитрий 2 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1229271, в очереди разбора - 867378.
Создано именных указателей - 116036.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1229271, в очереди разбора - 867378.
Создано именных указателей - 116036.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.