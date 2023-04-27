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5 элемент



27.04.2023 На ICT.Moscow собрано более 2,5 тыс. материалов ИТ-аналитики 1
26.04.2023 В России появился супердешевый сотовый оператор. Тарифы начинаются с 49 руб. в месяц 1
26.04.2023 «Ростелеком» потратит больше миллиарда, чтобы сделать бесплатным онлайн-кинотеатр Wink 1
25.04.2023 Polywell Computers расширяет линейку Android PC моделью X58-IN - экономичной системой с HDMI-IN 1
18.04.2023 В Москве строится завод телеком-«железа» 1
14.04.2023 Определены победители первого российского конкурса «Лучшие проекты по импортозамещению в сфере телекоммуникаций» 1
13.04.2023 Nexign представила решение Nexign IoT Connectivity Platform для развития IoT-бизнеса телеком-операторов 1
13.04.2023 Vivo V27 cерия уже в России 1
13.04.2023 Разработана «первая» отечественная базовая станция для сетей 5G 1
13.04.2023 В микросхемах Samsung найдено 18 «дыр», которые могут привести к автокатастрофам 1
11.04.2023 Nexign представляет линейку продуктов для монетизации и повышения эффективности сетей 5G SA 1
11.04.2023 Российской недели высоких технологий – 2023 1
07.04.2023 МТС ищет, где купить зарубежное оборудование 5G 1
04.04.2023 Импортозамещение 2023 1
28.03.2023 Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля 1
28.03.2023 Тенденции на рынке IaaS 1
24.03.2023 Intel вынужденно продает на Тайвань важный бизнес, на который засматривалась Apple 1
17.03.2023 Xiaomi привезла в Россию топовые смартфоны 13 и 13 Pro на замену iPhone 14 Pro. Цена. Видео 1
15.03.2023 Huawei возрождает свои суперпроцессоры Kirin вопреки воле США. Они будут мощнее чипов Apple и Qualcomm 1
15.03.2023 Tele2 «простил» 480 миллионов ушедшей из России Nokia 1
15.03.2023 Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля 1
09.03.2023 На создание в России нового индустриального ПО потратят 217 млрд рублей 1
06.03.2023 Выручка Delta Computers выросла в 2022 г. в 2,6 раза 1
03.03.2023 Oppo объявляет о старте продаж смартфона Reno8 T 5G в России 1
28.02.2023 Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля 1
20.02.2023 Цены на интернет в России могут вырасти из-за новых пошлин на иностранное оборудование 1
17.02.2023 «М.Видео-Эльдорадо» начинает продажи смартфона Honor X9a с экраном уровня флагманов и 12-дюймового планшета Honor Pad 8 1
16.02.2023 Максим Петухов, клиника академика Ройтберга: В Институте ядерной медицины мы добились симбиоза здравоохранения и ИТ 1
10.02.2023 Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля 1
CNews: ИТ-тренды 2022 1
09.02.2023 Базовые станции Nokia и Ericsson в России заменят индийскими и израильскими 1
08.02.2023 Смартфоны серии Realme 10 Pro поступили в продажу в России 1
06.02.2023 Nexign представила новое решение Nexign Billing and Charging Evolution для роуминговых расчетов между операторами 1
02.02.2023 На Дальнем Востоке запустили первый дата-центр уровня Tier III 1
01.02.2023 Positive Technologies помогла закрыть уязвимости в роутерах и других устройствах Zyxel 1
31.01.2023 Samsung Electronics объявляет финансовые результаты за IV квартал и за весь 2022 финансовый год 1
30.01.2023 Как в России потратят ₽84 млрд на производство оборудования 5G и 6G 1
30.01.2023 Операторов лишают поддержки «железа» Nokia, Ericsson и Huawei. Но выход найден 1
30.01.2023 Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля 1
24.01.2023 Сервер маршрутизации Nexign Diameter Routing Agent включен в реестр отечественного ПО 1

Публикаций - 1801, упоминаний - 1801

5 элемент упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Verme - Верме 14 2
7118 1
ant Technologies - АНТ Технолоджис - Муравьиная логистика 57 1
1С-ИжТиСи 6431 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1878 23
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 76 1
Техносила - СервисТрейд 241 1
Новард Эконика - Женская обувная сеть 20 1
Ralf Ringer - Ральф Рингер 14 1
EMMA Capital 6 1
Президент Российской Федерации 3778 65
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1443 46
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2458 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 212 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8246 68
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 3829 2
ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой 4 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79959 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26403 2
QKD - Quantum Key Distribution - Квантовое распределение ключей - Квантовая криптография-шифрование 63 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет 1931 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10362 1
Маркировка - Marking 823 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 2895 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12703 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 3822 1
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица 568 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 2048 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10206 1
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Аутентификация - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными 9328 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование рабочего времени - Time Management 744 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 2639 1
Xiaomi Poco X - Серия смартфонов 63 13
Superjob 299 2
Mantis Logistics Vision Suite WMS 53 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6649 1
ant Technologies LVS - Logistics Vision Suite 18 1
Шеходанов Дмитрий 7 2
Декалин Ростислав 1 1
Оксер Ольга 2 1
Гуцериев Михаил 111 1
Гуцериев Саид 12 1
Ляховец Дмитрий 2 1
Беларусь - Белоруссия 4396 3
Россия - РФ - Российская федерация 124858 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13272 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39825 1
Чехия - Чешская Республика 1279 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 1394 31
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4757 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20991 2
Национальный проект - Безопасные и качественные автомобильные дороги 50 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4334 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6200 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости 778 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1268 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация 6514 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
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