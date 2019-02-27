Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта

12 марта 2019 г. в Москве CNews проведет конференцию «Импортозамещение 2019».

C 1 января 2016 г. при закупке ПО государственные ведомства должны в первую очередь рассматривать решения, которые внесены в Реестр отечественного ПО. Эту дату можно считать началом объявленного в России курса на импортозамещение в сфере ИТ. Сегодня в Реестре отечественного ПО находится уже около 5000 программных продуктов.

В апреле 2018 г. Минкомсвязи отчиталось о том, что доля российского ПО в закупках федеральных ведомств с января 2016 г. увеличилась с 20% до 65%, а в сегменте офисного ПО достигла 85%. Однако эти данные вызвали большие сомнения со стороны участников рынка. Большинство из них утверждали, что реального импортозамещения в федеральных органах власти не происходит, скорее, наоборот – ведомства ищут возможность под предлогом отсутствия в Реестре аналогов, продолжить закупку иностранных решений, а госкомпании и вовсе игнорируют Реестр. По оценкам экспертов, на сегодняшний день реальный уровень импортозамещения сильно зависит от конкретного сегмента. Так, среди антивирусов он составляет около 95%, СУБД – не более 5-7%, офисного ПО – не более 35%.

Не заработал и разработанный Минкомсвязи план гарантированных закупок российской гражданской микроэлектронной продукции на 2016-2018 гг. По данным CNews, «мониторинг сайта госзакупок и закрытая позиция заинтересованных ведомств позволяют сделать вывод, что по линии публичных процедур план был лишь частично исполнен в отношении закупок микропроцессоров «Эльбрус» и «Байкал» и полностью провален в отношении приобретения микросхем «Микрона», «Ангстрема» и др.

Некоторые вопросы конференции:

Как развивается процесс импортозамещения в сфере ИТ?

Какие события можно отнести к разряду достижений импортозамещения?

Какие инициативы оказались провальными?

Какую поддержку оказывает импортозамещению государство?

Какие меры поддержки необходимы разработчикам отечественных ИТ-продуктов?

Как убедить заказчиков в преимуществах отечественных решений?

В каких направлениях российские продукты могут быть конкурентоспособны?

В каких направлениях западные вендоры имеют неоспоримые преимущества?

Надо ли России полностью избавляться от иностранных ИТ-решений?

Станет ли «Цифровая экономика» стимулом для развития импортозамещения в России?

Среди докладчиков и участников:

Олег Симаков, заместитель руководителя, ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России;

Роман Калина, заместитель руководителя, ФГБУ ИАЦ Судебного департамента;

Михаил Носов, директор по информационным технологиям, «Вертолеты России»;

Иван Израйлев, руководитель центра компетенций по импортозамещению, «Ланит-Урал»;

Геннадий Копаев, руководитель направления по работе с органами государственной власти, компания «КСК технологии»;

Илья Зайчиков, Product Owner СЭД «Тезис»;

Никита Емельянов, коммерческий директор, «Агат РТ»;

Василий Тарасевич, менеджер по инновациям, X5 Retail Group;

Владислав Баренбойм, руководитель направления по внедрению ИТ-сервисов, «Швабе»;

Павел Артамохов, заместитель директора по ИТ, ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России;

Олег Мозин, заместитель начальника управления, Федеральное казначейство;

Ильяс Мухамадеев, руководитель группы ИТ, «Альянстрансатом»;

Георгий Иванов, директор департамента сопровождения ИТ, Национальный расчетный депозитарий;

Игорь Балашов, руководитель управления ИТ, ФГБУ ГИВЦ Минкультуры России;

Антон Исаев, начальник отдела информационных ресурсов и технологий, Администрация города Твери;

Дмитрий Емелин, начальник управления технического сопровождения, Промсвязьбанк;

Владимир Определёнов, заместитель директора ГМИИ им. А.С.Пушкина по цифровому развитию;

Евгений Ступин, директор по ИТ, УАЗ.

Приглашены для выступления:

Алексей Соколов, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России;

Татьяна Матвеева, начальник УИТ, ФНС России;

Андрей Приданкин, заместитель руководителя, Росреестр;

Александра Осипова, руководитель управления ИТ, Росимущество;

Алексей Чукарин, заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы;

Анатолий Дюбанов, руководитель департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий, Администрация Новосибирской области;

Михаил Корягин, заместитель начальника управления информационных систем, Федеральное агентство лесного хозяйства;

Вячеслав Галактионов, директор по информационным технологиям, «Атомредметзолото»;

Олег Кудрявцев, заместитель генерального директора, «Мосгортур»;

Константин Макаренко, начальник управления технического развития, МИТиС Челябинской области;

Сергей Гоцуцов, первый заместитель директора, МИЦ ПФР;

Игорь Зыков, заместитель директора Департамента информационных технологий, «Гражданские самолеты Сухого»;

Владислав Масенков, директор по развитию ИТ, «Объединенная вагонная компания».

Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 18000 руб.

Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету:

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефону: +7–495–363–11–11 доб. 1326, e-mail:events@cnews.ru, Алексей Четвернин.