Кто есть кто на рынке операторов фискальных данных

Рынок операторов фискальных данных (ОФД) появился в России около 2 лет назад. Сегодня на нем представлено 18 компаний. CNews решил разобраться, кто есть кто.

Рынок операторов фискальных данных (ОФД) является, пожалуй, самым молодым в России. Начало его созданию положил подписанный 4 июля 2016 г. президентом 54-ФЗ, который дал старт массовому переходу розничных торговых предприятий от обычных кассовых аппаратов к онлайн-кассам. Новые кассы должны были в режиме реального времени отправлять данные о продажах в Федеральную налоговую службу (ФНС), но не напрямую, а через операторов фискальных данных.

В 2016 г. на рынке появились 5 ОФД, в 2017 г. их было уже 16, а на момент подготовки данной статьи ФНС России выдала разрешение на обработку фискальных данных уже 18 организациям.

Методика составления рейтинга

При подготовке рейтинга крупнейших ОФД аналитиками CNews было проведено анкетирование всех операторов фискальных данных, входящих в список ФНС России. Кроме того, для сбора данных использовались открытые источники, в том числе информация на сайтах самих ОФД, экспертные оценки представителей организаций, входящих в реестр экспертных организаций ФНС России. Также авторы исследования прозвонили все службы технической поддержки операторов с целью оценить, насколько удобно для пользователей организована их работа, готовы ли они предоставить всю необходимую информацию.

При формировании итогового показателя, определяющего место участников в рейтинге, учитывались следующие данные: масштаб бизнеса, гибкость тарифной линейки, возможности личного кабинета пользователя, удобство подачи отчетности, работа службы технической поддержки. Всем полученным данным были присвоены весовые коэффициенты.

Наиболее значимым (коэффициент 0,8) показателем является масштаб бизнеса, который рассчитывался на основании данных о числе подключенных в период с 01 февраля 2017 г. по 21 мая 2018 г. к услугам ОФД касс. Соответствующие данные были получены в результате анкетирования самих участников рейтинга, а также явились результатом экспертных оценок.

Крупнейшие ОФД

По оценкам CNews, около 24% рынка принадлежит компании «Платформа ОФД», на втором месте «Первый ОФД» (18,5%), на третьем «Такском» с показателем 17,4%. В категорию «Другие» вошли компании «ИнитПро», «Группа Элемент», «ЭнвижнГруп», «Вымпел-Коммуникации», «Мультикарта», «Дримкас», «Электронный экспресс» и «Корус Консалтинг СНГ» – их совокупная доля на рынке ОФД не превышает 0,5%.

Доля рынка по числу подключенных касс, %

Источник: CNews Analytics, 2018

Важным показателем работы ОФД, по мнению CNews, является число тарифных планов для клиентов (гибкость тарифной линейки). При оценке этого показателя учитывалась общедоступная информация, размещенная на сайте оператора или полученная от специалистов службы технической поддержки. Понятно, что большинство игроков рынка при непосредственном общении с клиентом предоставляет ему более широкий спектр возможностей, однако первое впечатление о компании складывается все-таки в ходе предварительного изучения открытой информации. Данному показателю при расчете итогового положения в рейтинге был присвоен весовой коэффициент 0,05.

Еще один параметр (весовой коэффициент 0,05) – возможности личного кабинета пользователя услуг ОФД. В ходе исследования оценивалась возможность получения в нем расширенной товарной аналитики для клиента (АВС-XYZ-анализ товаров), расширенного мониторинга работы кассовых аппаратов и фискальных накопителей, брендирования чеков и бесшовной регистрации кассы в ФНС через ЛК ОФД (через API, без перехода в ЛК ФНС).

Название ОФД Масштаб бизнеса Гибкость тарифной линейки Возможности личного кабинета Удобство подачи отчетности для клиентов Работа службы технической поддержки Итого Платформа ОФД 19,2 0,35 0,2 0,1 0,6 20,45 Первый ОФД 14,8 0,2 0,15 0,15 0,5 15,8 Такском 13,92 0,2 0,15 0,05 0,5 14,82 Ярус 10,4 0,2 0,2 0,1 0,55 11,45 Петер-Сервис Спецтехнологии 9,6 0,1 0,15 0,15 0,5 10,5 Тензор 4,16 0,3 0,15 0,05 0,55 5,21 СКБ Контур 2,88 0,25 0,1 0,1 0,6 3,93 Тандер 2,8 0,05 0,2 0,1 0,3 3,45 Калуга Астрал 1,44 0,2 0,15 0,1 0,55 2,44 Яндекс.ОФД 0,4 0,05 0 0 0 0,45

Источник: CNews Analytics, 2018

Четвертый параметр (весовой коэффициент 0,05), который учитывался при составлении рейтинга, – удобство подачи отчетности для клиентов, в том числе готовность ОФД взять на себя заботу о ее доставке и электронным путем, и силами курьеров или «Почты России».

И, наконец, пятый параметр (весовой коэффициент 0,05), который аналитики CNewsоценили в ходе непосредственного общения со службами технической поддержки, касается времени ожидания ответа на линии, доброжелательности оператора, а также его готовности ответить на три вопроса, касающихся грядущих изменений форматов фискальных документов и появления новых версий фискальных накопителей. Стоит отметить, что связаться с «горячей линией» большинства участников рейтинга не представляло труда – специалисты колл-центра отвечали на звонок в течение 1-2 мин и были очень вежливы. Однако на задаваемые вопросы большинство из них или не ответило вовсе, посоветовав поискать информацию на сайте ФНС России, или ответило после длительной консультации со специалистами внутри ОФД.

В случае, когда необходимая информация отсутствовала на сайте ОФД, а служба технической поддержки не отвечала более 5 мин, компания получала 0 баллов в соответствующей строке.