«Госуслуги 2.0» или какими будут электронные услуги через несколько лет

Электронные госуслуги уже сделали нашу жизнь удобнее. Однако до совершенства им еще далеко. Как будет развиваться электронное правительство, какие новые сервисы появятся в ближайшем будущем и что необходимо для этого сделать, в интервью CNews рассказали Сергей Стрелков, руководитель направления разработки программного обеспечения и Юрий Гилев, руководитель направления решений для электронного правительства компании «Крок».

CNews: Электронные госуслуги, которые еще недавно были для россиян чем-то фантастическим и несбыточным, сегодня воспринимаются практически как должное. Однако их качество частенько оставляет желать лучшего. Что, на ваш взгляд, необходимо усовершенствовать в первую очередь?

Сергей Стрелков: Организация Объединенных Наций регулярно составляет рейтинг развития электронного правительства в разных странах. В 2016 году Россия заняла в нем 34 место, и это очень неплохой показатель. Перевод услуг в электронный вид необходим государству для экономии финансовых средств и повышения уровня удовлетворенности граждан, в том числе путем сокращения времени, которое они вынуждены проводить в очередях. И граждане нашей страны уже ощутили, насколько быстрее и удобнее стало получать государственные услуги.

Однако над их качеством еще необходимо работать. Дело в том, что сегодня для получения многих услуг мы подаем в электронном виде только заявление. Дальнейшая работа часто ведется с бумажными документами. Например, можно подать электронное заявление для записи ребенка в школу или детский сад. Но спустя какое-то время все равно придется пойти и вручную заполнить бумаги.

Более того, было бы очень удобно получать все госуслуги через единое окно. Однако на деле существует федеральный портал госуслуг и локальные порталы, о существовании которых жители некоторых регионов даже не подозревают. Мало того, часть госуслуг предоставляется только через ведомственные порталы, например, через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы или Пенсионного фонда.

При этом для работы на ряде порталов необходимо заново проходить аутентификацию. Хотя получать все государственные сервисы централизованно при помощи аутентификации через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) значительно удобнее. Бывает и так, что гражданин пытается воспользоваться электронным сервисом, но он не работает как ожидается.

CNews: Как, на ваш взгляд, необходимо решать эти проблемы?

Сергей Стрелков: Решать эти проблемы надо централизованно. Сегодня делопроизводство в государственных ведомствах ведется в основном в бумажном виде. Даже полученные в электронном виде документы распечатываются и потом подшиваются в папку. Приятное исключение, которое стало возможным благодаря проекту КИС СОЮ (Комплексная информационная система судов общей юрисдикции Москвы), – это отправка судами электронного исполнительного листа в Управление Федеральной службы судебных приставов по Москве. Это стало возможным исключительно благодаря созданию соответствующей нормативной базы, дальше – дело техники. Однако на этом нельзя останавливаться.

Еще один важный вопрос – это открытые данные. Государством накоплено колоссальное количество информации, которой оно могло бы поделиться с обществом. С ее помощью можно создавать новые сервисы для граждан и бизнеса. Например, на сайте министерства внутренних дел Великобритании размещены разнообразные открытые данные, которые можно скачать или получить к ним доступ при помощи открытого API.

Повышению качества государственных сервисов мешает также отсутствие единой нормативно-справочной информации. Сегодня различные ведомственные системы используют разные справочники, а это значит, что организовать полноценное электронное взаимодействие между ними довольно сложно.

Сергей Стрелков: Граждане нашей страны уже ощутили, насколько быстрее и удобнее стало получать государственные услуги. Однако над их качеством еще необходимо работать.

Также необходимо продолжать развивать телеком-инфраструктуру в российских регионах – надо, чтобы как можно больше людей имело возможность воспользоваться электронными госуслугами. И одновременно заниматься их популяризацией – люди всех возрастов должны понять, что электронное взаимодействие с государством – это просто и удобно.

Юрий Гилев: Многие руководители, особенно в российских регионах, до сих пор работают только с бумажными документами, а информационные системы рассматривают в качестве вспомогательного инструмента. Этот подход в корне неверный. Пора переходить к реестровому способу управления информацией, когда мастер-данные находятся в цифровом виде, а бумажный документ является всего лишь их копией, если она так уж необходима.

В июле этого года была принята программа «Цифровая экономика». Одним из ее важнейших мероприятий является разработка нормативной базы, которая позволит перейти к полноценному оказанию услуг в электронном виде. При создании новых или модернизации уже имеющихся систем должны использоваться единые стандарты и форматы. Должна быть предусмотрена возможность получения доступа к данным с помощью API. И, наверное, самое главное – KPI чиновников должны зависеть от того, насколько качественно предоставляются госуслуги подразделениями, которыми они руководят.

CNews: Создана ли в органах власти инфраструктура, необходимая для того, чтобы они могли качественно предоставлять госуслуги?

Юрий Гилев: Сегодня уровень информатизации различных ведомств, органов власти регионального и муниципального уровня, существенно отличается, что очень тормозит развитие электронных государственных услуг. В то время как каждое ведомство сейчас по умолчанию должно иметь в составе своей ИТ-инфраструктуры все основные компоненты, необходимые для организации взаимодействия в рамках электронного правительства. Это, в частности, интеграция с системой межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), единым порталом госуслуг (ЕПГУ), единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА), ЕСНСИ (единой системой нормативно-справочной информации) и другими.

Юрий Гилев: Многие руководители, особенно в российских регионах, до сих пор работают только с бумажными документами, а информационные системы рассматривают в качестве вспомогательного инструмента

CNews: Какие запросы на развитие сервисов электронного правительства вы сегодня получаете от ваших заказчиков?

Юрий Гилев: Это, в частности, интеграция существующих систем со СМЭВ, выстраивание взаимодействия ведомственной системы электронного документооборота с системой межведомственного электронного документооборота (МЭДО), разработка портала открытых данных будь то ведомственного, федерального или регионального уровня, а также перевод услуг в электронный вид и вывод региональных госуслуг на единый портал. На каждом из этих этапов мы готовы оказывать в том числе услуги методической поддержки, формирования и согласования технической документации, обучения персонала заказчика работе с новыми системами и пр.

Сергей Стрелков: Еще одно техническое направление – внедрение интеграции ведомственных систем с сервисом гибридной почты, который предлагает Почта России для обеспечения взаимодействия государства и граждан. Такое решение реализовано нами для Управления по обеспечению деятельности мировых судей Москвы, которые получили возможность отправлять судебные повестки на Почту России в электронном виде. Для абонентов, которые подписаны на получение корреспонденции в электронном виде, корреспонденция доступна в личном кабинете, в противном случае – повестки распечатываются, вкладываются в конверты и доставляются гражданину «традиционным способом», то есть в бумажном виде. При наличии соответствующей нормативно-правовой базы и при условии развития сервиса гибридной почты, в смысле обеспечения возможности использования его не только организациями, но гражданами, возможно организовать и обратный процесс – приходящие на почту документы могли бы передаваться в органы власти или суды в электронном виде, что существенно ускорило бы процесс их доставки.

Мы также предлагаем региональным властям использовать чат-бота в качестве помощника при организации взаимодействия граждан с порталом госуслуг. Это новый тренд, который уже завоевал популярность на западе. Сегодня люди все чаще используют для доступа в интернет мобильные устройства, и с помощью чат-ботов им гораздо удобнее общаться с поставщиками услуг. Бот может подсказать человеку, какие услуги он может получить, какие документы для этого необходимы, каков порядок предоставления того или иного сервиса. Некоторые простые госуслуги, например, такие как замена водительских прав или регистрация транспортного средства, можно даже заказать через чат-бота. Также бот позволит оперативно получать информацию о качестве оказания услуги.

CNews: Минэкономразвития заявляет, что следующим шагом в развитии электронных госуслуг должно стать их предоставление не только государственными, но и коммерческими структурами, например, банками. Как это будет выглядеть?

Сергей Стрелков: Для коммерческого сектора это возможность предложить новые услуги новым клиентам. Речь идет, например, о банках, у которых уже прекрасно отработана процедура идентификации гражданина. Кроме того, уровень информатизации организаций финансового сектора является, пожалуй, самым высоким. Таким образом, банки могут стать провайдером множества госуслуг для предпринимателей.

Еще одно направление – подключение к СМЭВ операторов связи для того, чтобы они могли идентифицировать абонентов, то есть проверять – действительно ли такой-то человек является зарегистрированным абонентом, а не купил сим-карту где-то в переходе. И, наконец, сегодня обсуждается возможность предоставления муниципальных услуг не только государственными организациями, но и социальными службами, которые могут привнести большую вовлеченность населения и расширить спектр предоставляемых сегодня услуг.

Благодаря тому, что мы имеем огромный опыт интеграции различных информационных систем между собой и их подключения к СМЭВ, мы можем реализовать такие решения любой сложности.

CNews: Расскажите о самых интересных проектах последнего времени.

Сергей Стрелков: В рамках построения КИС СОЮ мы создали личный кабинет гражданина, который располагается на едином портале судов общей юрисдикции Москвы и интегрирован с ЕСИА. С его помощью можно получить доступ к материалам дела, включая акты и видеозаписи судебного разбирательства, а также подавать документы в суд в электронном виде. Также в рамках этого проекта нами было организовано электронное взаимодействие между 36 судами Москвы и московскими Управлениями Федерального Казначейства, Федеральной службы судебных приставов, Федеральной службы исполнения наказаний, Главным следственным управлением Следственного комитета РФ, Прокуратурой Москвы и еще рядом ведомств.

Для Администрации Пермского края нами была внедрена система электронного документооборота, которая интегрирована с МЭДО, СМЭВ и региональным порталом госуслуг. Сегодня в системе уже более 10 миллионов документов, в том числе более 500 тысяч обращений граждан. Ее пользователями является более 20 тысяч сотрудников органов исполнительной власти региона.

А в Росатоме внедренная нами единая отраслевая система электронного документооборота за счет интеграции с МЭДО позволяет более 50 000 сотрудникам атомной отрасли обмениваться электронными документами не только друг с другом, но и с госведомствами.

Также в качестве интересного кейса можно отметить проект для Московской городской избирательной комиссии. Здесь, благодаря интеграции АИС «Население» со СМЭВ осуществляется проверка сведений о юридических лицах, пожертвовавших деньги в фонды кандидатов и сведений о кандидатах.

Юрий Гилев: Также ряд проектов реализован «Крок» для Федерального дорожного агентства. В частности, ведомственная система электронного документооборота интегрирована с МЭДО. А на едином портале госуслуг размещен целый ряд услуг этого ведомства, в частности, выписка из реестра автомобильных дорог. А благодаря подключению к СМЭВ Росавтодор получает необходимые для их оказания сведения у ФНС России, Росреестра, Пенсионного фонда и целого ряда других ведомств.

CNews: В каком направлении, на ваш взгляд, будет развиваться электронное правительство в ближайшие годы?

Юрий Гилев: Я думаю, в ближайшее время начнется постепенный отказ от бумажных документов во всех отраслях и областях, которые связаны с государством, начиная от обращений граждан и заканчивая техническим документооборотом. Первоисточником информации должен стать электронный документ, а бумажный – всего лишь его копией.

Ведомства постепенно начнут переходить к единой нормативно-справочной информации (НСИ) – только так они смогут заговорить на одном языке. Единая НСИ также будет использоваться во всех открытых данных, которые будут выкладывать государственные ведомства. И таких данных будет становиться все больше и больше.

Еще одно важное направление развития – контроль качества предоставления государственных услуг. И, конечно, вовлечение в процесс их предоставления коммерческих структур там, где это применимо без риска компрометации персональных данных.