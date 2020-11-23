Huawei привезла в Россию быстрый ноутбук дороже новых MacBook

В России готовится к началу продаж ноутбук Huawei Honor Hunter V700 с процессорами Intel десятого поколения и с дискретной графикой Nvidia. Он стал одной из последних новинок Honor, выпущенных до продажи бренда, и в России такой ноутбук стоит вдвое дороже, чем Китае.

Слишком дорогой ноутбук

Компания Huawei привезла в Россию игровой ноутбук Hunter V700, который она намерена продавать под своим дочерним брендом Honor. Как сообщили CNews ее представители, мобильный ПК поступит в продажу 24 ноября 2020 г. а 23 ноября 2020 г. на него можно оформить предварительный заказ с дополнительной скидкой.

Покупателям Honor Hunter V700 доступен в базовой версии с процессором Intel Core i5-10300H и видеокартой Nvidia GeForce GTX 1660 Ti за 140 тыс. руб., а топовая модификация с Core i7-10750H и дискретной графикой Nvidia GeForce RTX 2060 обойдется в 160 тыс. руб. Предзаказ дает право на скидку в размере 20 тыс. руб. на младшую версию и 32 тыс. руб. – на старшую. Обе укомплектованы 16 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем на 512 ГБ.

В российской рознице геймерский ноутбук Honor Hunter V700 стоит дороже, чем новейшие Apple MacBook Pro 13 и Air на чипе Apple M1, дебютировавшие в середине ноября 2020 г. Они стоят от 130 и 100 тыс. руб. соответственно. Более того, в Китае стоимость Honor Hunter V700, по данным портала Gizmochina, начинается с $1000 (75,9 тыс. руб. по курсу ЦБ на 23 ноября 2020 г.), то есть в России он стоит почти вдвое дороже.

Экран и процессор

Ноутбук Honor Hunter V700 поставляется с дисплеем на 16,1 дюйма по диагонали. Вне зависимости от стоимости его разрешение составит 1920х1080 точек, и это формат Full HD – 4К и даже 2К экран мобильного ПК не поддерживает. При этом частота его обновления составляет 144 Гц, что будет играть большую роль в динамичных видеоиграх.

В Hunter V700 немало внимания уделено визуальной составляющей

Толщина рамок вокруг экрана ноутбука составляет 4,7 мм. Производитель утверждает, что благодаря этому габариты ноутбука сопоставимы с размерами обычных 15,6-дюймовых моделей.

К прочим спецификациям дисплея относятся 100-процентный охват цветового пространства sRGB при максимальном контрасте до 1000:1 и яркости до 300 кд/м2.

Процессоры для Honor Hunter V700 компания Huawei выбрала 14-нанометровые, несмотря на то, что сентябре 2020 г. Intel выпустила линейку производительных мобильных чипов Tiger Lake на 10 нанометрах. Intel Core i5-10300H и Core i7-10750H выпущены во II квартале 2020 г. и располагают четырьмя и шестью ядрами соответственно (восемь и 12 потоков).

Core i5-10300H работает на частоте от 2,5 до 4,5 ГГц, имеет 8 МБ кэша третьего уровня, а уровень его тепловыделения (TDP) равен 35 Вт. Старший i7-10750H при большем количестве ядер имеет тот же TDP, но разгоняется с 2,6 до 5 ГГц и располагает 12 МБ кэша L3.

Дискретные видеокарты в обеих комплектациях располагают 6 ГБ видеопамяти GDDR6 и 192-битной шиной.

Игровые особенности

Для соответствия статусу «игровой ноутбук» в Honor Hunter V700 есть многоцветная подсветка кнопок клавиатуры в дополнение к настраиваемой подсветке самого корпуса. Для того чтобы лэптоп не грелся в играх, его оснастили системой охлаждения, состоящей из воздухозаборников Wind Valley с поворотным механизмом, теплоотводов Obsidian и двух вентилятора со встроенной системой самоочистки от пыли. Помимо этого, инженеры интегрировали в корпус систему вентиляции клавиатуры.

Так реализована подсветка корпуса

Когда крышка ноутбука закрыта, охлаждающая панель скрыта в корпусе. В рабочем состоянии она открывает вентиляционное отверстие шириной 8,5 мм для увеличения объема проходящего через корпус воздуха на 40%.

В дополнение к перечисленному у ноутбука есть отдельная кнопка Hunter для быстрого переключения между игровым, сбалансированным и тихим режимами работы системы охлаждения в зависимости от текущего уровня нагрузки.

Интерфейсы и программное обеспечение

Несмотря на массивную систему охлаждения, все компоненты Honor Hunter V700 уместились в корпусе толщиной около 20 мм. На его торцах есть два порта USB 3.2, один USB 2.0 и еще один USB-C – он может использоваться для подключения внешнего монитора или как обычный USB-порт для передачи данных.

Над дисплеем можно увидеть едва заметный глазок веб-камеры

Внешний экран можно подключать и по HDMI 2.0 – он здесь тоже имеется. В распоряжении пользователя также окажутся Ethernet для подключения к проводной сети и разъем 3,5 мм для акустики или наушников.

Honor Hunter V700 работает под управлением ОС Windows 10 от Microsoft. По заверению производителя, после нажатия кнопки включения (в нее встроен сканер отпечатков пальцев), ноутбук загрузится и будет готов к работе через восемь секунд.

Honor сменит владельца

Ноутбук Hunter V700 – это одна из последних новинок, выпущенных Huawei под своим дочерним брендом. В ближайшем будущем компания передаст все права на него консорциуму из более чем 30 китайских организаций, включая государственные, чтобы спасти его от американских санкций.

После закрытия сделки Huawei больше не будет иметь никакого отношения к Honor. Пока неизвестно, останется ли этот бренд в России, но в настоящее время его продукция пользуется очень большим спросом среди российских потребителей.