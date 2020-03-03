Huawei выпустила дешевый долгоиграющий смартфон с гигантским аккумулятором. Видео

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Huawei пополнила модельный ряд смартфонов моделью Enjoy 10e с аккумулятором 5000 мАч. Моноблок стоит $140 и может заряжать другие устройства от своей батареи. Продажи Enjoy 10e начнутся 5 марта 2020 г.



Бюджетный китайский смартфон

Компания Huawei разработала новый смартфон Enjoy 10e из семейства бюджетных с двойной фотокамерой и большим аккумулятором. Продажи гаджета на территории КНР начнутся 5 марта 2020 г., но дата его появления в других странах на момент публикации материала установлена не была.

Huawei Enjoy 10e – своего рода «родственник» модели Enjoy 10, вышедшей в октябре 2019 и тоже отнесенной к базовому сегменту. Новая модель получила аккумулятор большей емкости, стала более компактной (за счет дисплея меньшей диагонали), но обзавелась фотокамерой с меньшим разрешением и процессором MediaTek вместо Kirin – чипа, разработанного самой Huawei.

Оригинальным дизайном Enjoy 10e не наделен

В то же время Enjoy 10e заметно подешевел: в базовой комплектации, включающей 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти моноблок стоит $140 (9300 руб. по курсу ЦБ на 3 марта 2020 г.). Также доступен вариант с накопителем емкостью 128 ГБ и оперативной памятью 6 ГБ – он стоит $170 (11,3 тыс. руб.). Enjoy 10 на день релиза оценивался в те же $170, но за минимальную конфигурацию.

Enjoy 10e поступит в продажу в трех расцветках – белой, зеленой и черной. Градиентные оттенки для данной модели пока недоступны.

Процессор и аккумулятор

Huawei установила в Enjoy 10e восьмиядерный процессор Helio P35 производства тайваньской компании MediaTek (вместо Kirin 710F в Enjoy 10). В его составе находятся ядра Cortex-A53 с частотой до 2,3 ГГц и графическая подсистема PowerVR GE8320, частота которой – 680 МГц. В процессоре есть модем LTE Cat.13, ресиверы GPS, ГЛОНАСС, Galileo и Beidou, модули Wi-Fi 5 (802.11ac) и Bluetooth 5 и поддержка до 6 ГБ оперативной памяти.

Премьера Huawei Enjoy 10e

Штатный аккумулятор новинки Huawei располагает емкостью 5000 мАч, но время автономной работы производитель не приводит. Батарея не обладает поддержкой ускоренной зарядки в современном понимании – в смартфоне нет разъема USB-C, и максимум на что можно рассчитывать, это на 10 Вт (5 вольт, 2 ампера) по microUSB 2.0. В то же время смартфон поддерживает так называемую «обратную» зарядку, что дает возможность использовать его в качестве мобильного аккумулятора для подзарядки других гаджетов.

Enjoy 10e доступен в классическом черном исполнении

Предыдущая модель (Enjoy 10) характеризуется АКБ 4000 мАч, тоже без быстрой зарядки.

Дисплей и фотокамеры

В Enjoy 10e присутствует классический IPS-дисплей с каплевидным вырезом под камеру и широкой нижней рамкой. Его диагональ – 6,3 дюйма при соотношении сторон 20:9. а поддерживаемое им разрешение – 1600х720 пикселей (HD+).

В экране смартфона нет встроенного дактилоскопа

В экранном вырезе располагается камера для «автопортретов» с разрешением 8 МП и диафрагмой f/2,0. Основной модуль состоитз сенсоров 13 МП (f/1,8) и 2 МП (f/2,4). Для сравнения, в Enjoy 10 используется 48-мегапиксельный главный сенсор.

Дополнительные спецификации

В Enjoy 10e предусмотрена актуальная ОС Android 10 с прошивкой EMUI 10. Слот под SIM-карты в данной модели полноценный – два отдельных SIM и дополнительный под карты памяти microSD. В наличии отдельный вход для подключения проводных наушников.

Предшественник Enjoy 10e, смартфон Enjoy 10

Размеры смартфона составляют 159х74х9 миллиметров при весе 185 граммов. Сканер отпечатков пальцев в данной модели отсутствует.

Чем ответит Xiaomi

В линейке компании Xiaomi еще с октября 2019 г. имеется конкурент как Enjoy 10, так и более современному Enjoy 10e – бюджетный смартфон Redmi 8. В день своего дебюта, как сообщал CNews, он стоил в пределах $130 (8600 руб.) в комплектации с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти плюс была доступна базовая версия с оперативной 3 ГБ и флэш-памятью 32 ГБ за $112 (7400 руб.). На момент публикации материала Redmi 8 был доступен и на российском рынке – минимальная конфигурация оценивалась в 10 тыс. руб., а максимальная в 12 тыс. руб.

Redmi 8 вышел практически за полгода до релиза Enjoy 10e

Список характеристик Redmi 8 включает аккумулятор 5000 мАч (зарядка 18 Вт по USB-C), 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 439, IPS-экран с диагональю 6,22 дюйма и разрешением 1520х720 точек (HD+), фронтальную фотокамеру 8 МП при диафрагме f/2,0 и основной двойной модуль камеры. В его состав входят сенсоры Sony IMX363 с разрешением 12 МП (f/1,8) и дополнительная 2-мегапиксельная матрица. Сканер отпечатков пальцев в смартфоне присутствует и находится на тыльной панели корпуса.