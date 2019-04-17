SAP перенесла флагманское решение 4HANA Cloud в московский ЦОД

В мае SAP CIS начнет предоставлять клиентам решение SAP S/4HANA Cloud из своего российского ЦОДа. Другие продукты вендора размещены там же с 2014 г. Компания считает, что теперь в ЦОДе будет все необходимое для цифровой трансформации предприятия.

SAP S/4HANA Cloud в российском ЦОДе

Компания SAP CIS (подразделение SAP в России и странах СНГ) переносит решение SAP S/4HANA Cloud в российский ЦОД. Воспользоваться решением клиенты смогут уже с мая 2019 г. Назначение платформы SAP S/4HANA — переход предприятий к интеллектуальному управлению данными, отмечает компания.

В российском ЦОДе SAP уже размещены другие продукты вендора — с 2014 г. там находятся SuccessFactors, Ariba, IBP, портфолио продуктов SAP Customers Experience и платформа для разработки SAP Cloud Platform. По данным самой SAP, она является единственным вендором, у кого есть собственный ЦОД в России. Компания поясняет, что стремится по максимуму перенести в этот ЦОД ключевые продукты.

SAP S/4HANA Cloud планируется развернуть в облачной инфраструктуре SAP HANA Enterprise Cloud (HEC). Инфраструктура прошла аттестацию по классу 1Г для ИС и соответствует второму уровню защиты персональных данных.

Интеллектуальные предприятия

SAP считает переход к сквозным промышленным системам и концепции интеллектуального предприятия основным трендом 2018 г. По мнению компании, SAP S/4HANA может стать ядром такого перехода, поскольку в ней присутствуют встроенные инструменты прогнозирования и машинного обучения. В 2019 г. разработчики намерены внедрить в SAP S/4HANA RPA-технологии, чтобы добиться уровня автоматизации, необходимого для интеллектуального предприятия.

По словам Дмитрия Красюкова, исполнительного директора SAP CIS, российский бизнес активно проводит цифровизацию и понимает преимущества облачных продуктов. «Мы, в свою очередь, продолжаем инвестировать в облачную инфраструктуру и правильность выбранного курса подтверждается финансовыми результатами: выросла выручка компании до 472,5 млн евро, прибыль увеличилась более чем в 2,5 раза — до 23,1 млн евро», — сообщил Красюков.

SAP перенесла в российский ЦОД облачную платформу для создания умного предприятия

В свою очередь, Андрей Филатов, генеральный директор SAP CIS, отметил, что залогом успешного создания интеллектуального предприятия являются облачные технологии, и что с появлением SAP S/4HANA Cloud в московском ЦОДе будет собран необходимый набор инструментов для трансформации в условиях цифровой экономики.

Что такое SAP S/4HANA

SAP S/4HANA — это флагманская система планирования ресурсов предприятия (ERP), анонсированная SAP в феврале 2015 г. Решение унаследовало возможности систем R/3 и SAP Business Suite. Взаимодействие с пользователем осуществляется через упрощенный пользовательский интерфейс Fiori. Анализ данных SAP S/4HANA производит на базе работающей в памяти (in-memory) СУБД HANA.

Облачная версия платформы позволяет использовать как облачные приложения, так и приложения, которые работают на мощностях клиентов. S/4HANA Cloud состоит из нескольких компонентов, в том числе S/4HANA Professional Services Cloud для комплексного управления проектами, финансового решения с функциями заготовки и управления заказами S/4HANA Finance Cloud, а также S/4HANA Enterprise Management Cloud для управления услугами и финансами. В 2018 г. в SAP S/4 HANA Cloud были встроены сервисы SAP Analytics Cloud.

В системе также функционирует приложение для соотнесения счетов и поступающих платежей SAP Cash Application и приложение для прогнозирования окончания сроков действия контрактов и сроков годности товаров SAP Fiori. Помимо общих функций, таких как управление финансами, цепочкой поставок, продажами и маркетингом, а также производством, в системе имеются отраслевые функции для горнодобывающей и зерноперерабатывающей промышленностей, ритейла и т. д. Предусмотрены также функции контекстной аналитики, цифрового ассистента и машинного обучения.

SAP S/4 HANA используют такие компании как «Белоруснефть», «Первая грузовая компания», Московская международная высшая школа бизнеса (МИРБИС), Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК), АКБА-Кредит Агриколь Банк, Алкогольная сибирская группа и Объединенная вагонная компания. В 2020 г. планируется внедрение в Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС), в 2022 г. — в Российских железных дорогах (РЖД).