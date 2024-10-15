Выручка топ-10 российских провайдеров IaaS в 2023 г. выросла на 35%, и в ближайшие годы высокие темпы роста сохранятся. Уже сейчас два поставщика значительно опережают своих конкурентов по объемам бизнеса, однако еще рано говорить об окончательном формировании топового пула поставщиков по аналогии с Amazon-Google-Microsoft на глобальном уровне. Согласно новому рейтингу CNews, на рынке присутствует около двух десятков крупных провайдеров с оборотом более ₽1 млрд, что свидетельствует о высокой конкуренции. И пока возможностей для роста хватает для всех ввиду продолжающейся цифровизации, импортозамещения, внедрения искусственного интеллекта. Свою роль также играет нехватка оборудования на рынке, что заставляет заказчиков пристальнее смотреть на публичные облака, которые представляют собой альтернативу закупке ИТ-железа.

