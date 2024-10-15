Облачные сервисы 2024
11.10.2024
Санкции ускорили миграцию в облака: российский рынок растет в 2 раза быстрее мирового
Темпы роста российского облачного рынка по-прежнему характеризуют двузначные цифры, к переходу в облака заказчиков подталкивают санкции, нехватка специалистов и продолжающаяся цифровизация. Тем не менее, уровень проникновения облачных технологий в России отстает от общемировых показателей, и потенциал для дальнейшего роста остается высоким.Читать полностью
CNews Analytics: Крупнейшие поставщики IaaS в России
|№ 2023
|№ 2022
|Компания
|Выручка IaaS в 2023 г., млн ₽, с НДС
|Выручка IaaS в 2022 г., млн ₽, с НДС
|Рост выручки 2023/2022, в %
|1
|1
|РТК-ЦОД
|24 804
|18 500
|34,1%
|2
|2
|Cloud.ru
|22 431
|15 045
|49,1%
|3
|3
|Selectel
|10 717
|8 537
|26,0%
|4
|5
|Yandex Cloud
|8 770
|5 210
|68,0%
|5
|4
|MWS
|7 182
|5 166
|39,0%
Провайдеры облаков борются за звание российского Amazon
Выручка топ-10 российских провайдеров IaaS в 2023 г. выросла на 35%, и в ближайшие годы высокие темпы роста сохранятся. Уже сейчас два поставщика значительно опережают своих конкурентов по объемам бизнеса, однако еще рано говорить об окончательном формировании топового пула поставщиков по аналогии с Amazon-Google-Microsoft на глобальном уровне. Согласно новому рейтингу CNews, на рынке присутствует около двух десятков крупных провайдеров с оборотом более ₽1 млрд, что свидетельствует о высокой конкуренции. И пока возможностей для роста хватает для всех ввиду продолжающейся цифровизации, импортозамещения, внедрения искусственного интеллекта. Свою роль также играет нехватка оборудования на рынке, что заставляет заказчиков пристальнее смотреть на публичные облака, которые представляют собой альтернативу закупке ИТ-железа.
Российский рынок SaaS за год вырос почти в полтора раза
Выручка ведущих поставщиков SaaS по итогам 2023 г. выросла на 40%, что в 2 раза выше общих темпов рынка ИТ. Аренда приложений требует меньше инвестиций и времени для внедрения. Кроме того, одним из важных факторов роста оказалось импортозамещение и, в частности, отказ от решений SAP. Также следует отметить, что общее количество участников рейтинга значительно увеличилось, таким образом, исследование лучше отображает разнообразие отечественных продуктов, поставляемых по модели SaaS. Сразу семь поставщиков по итогам 2023 г. заработали более ₽4 млрд, годом ранее этот порог удалось преодолеть только четырем участникам.Читать полностью
Рынок SaaS растет за счет СRM и аналитики маркетплейсов
По итогам 2023 г. состав участников рейтинга CNews SaaS был расширен до 90 участников. Несмотря на это с точки зрения объема выручки сохраняется доминирование поставщиков ЭДО и электронной отчетности. Однако по темпам роста бизнеса гораздо более высокие показатели у разработчиков CRM, маркетинговых инструментов и средств аналитики для маркетплейсов. Треть участников рейтинга увеличила свою выручку в 2023 г. в полтора раза или более.Читать полностью
PaaS — самый быстрорастущий сегмент облаков в России
Выручка ведущих российских PaaS-провайдеров выросла более чем в 2 раза в годовом исчислении, и запас роста в этом сегменте остается огромным благодаря платформенным сервисам для внедрения продуктов на основе искусственного интеллекта. Для создания подобных ИИ-сервисов потребуются крупные инвестиции в строительство дата-центров c графическими ускорителями (GPU). Но, возможно, торопиться с запуском таких ЦОД не стоит: как свидетельствует опыт Китая, есть риск переоценки спроса на ИИ, что ведет к простою дорогостоящих мощностей, эксплуатация которых обходится в сотни миллионов долларов в год.Читать полностью
Дмитрий Юдин, Cloud.ru: ML-платформы гарантируют эффективность и большую вычислительную мощность
Генеративный искусственный интеллект за последние три года стал неотъемлемой частью бизнес-моделей многих российских компаний. По оценкам аналитиков, полный экономический потенциал ИИ в России к 2028 г. составит 22-36 трлн руб. в номинальных ценах, а реализованный эффект к 2028 г. может достичь 4,2-6,9 трлн руб. Во многих компаниях ИИ-разработки уже прошли фазу R&D и применяются в бизнес-процессах, улучшении клиентского опыта и оптимизации операционного управления, в том числе в ритейле и ecom.Читать полностью
Евгений Мартынов, Рег.ру: Фокус на облака подразумевает для хостеров серьезные инвестиции в собственную разработку
Какие вызовы стоят сегодня перед российским рынком облаков, а также какие продукты и сервисы будут развиваться в ближайшее время, рассказал Евгений Мартынов, директор по информационным технологиям облачного провайдера Рег.ру.Читать полностью
Константин Симонов, DataSpace: В области информационной безопасности существует множество заблуждений
В мире, где киберугрозы становятся все более изощренными, облачные решения представляют целую экосистему, способную адаптироваться под конкретные бизнес-задачи. ИТ-директор DataSpace Константин Симонов рассказал о том, как компания запускает проекты и почему индивидуальный подход становится главным преимуществом в конкурентной борьбе.Читать полностью
Сергей Наумов, CEO Timeweb Cloud: Выгоднее уйти в облако, а не поддерживать «железо» у себя
Российский рынок облаков активно меняется — иностранные поставщики ушли, бизнес мигрирует в отечественные решения. Сергей Наумов, CEO Timeweb Cloud, рассказал CNews, как изменились запросы клиентов и в какой стек нужно вкладываться провайдеру.Читать полностью
Максим Завьялов, K2 Cloud: Даже крупной компании сложно самостоятельно провести локализацию
Сегодня потребность в локализации на российском рынке становится все более актуальной. Но сами по себе подобные проекты — сложные и достаточно затратные. О возможных сценариях процесса локализации и его оптимизации с учетом рыночных реалий CNews поговорил с Максимом Завьяловым, руководителем практики локализации K2 Cloud.Читать полностью
Гибридные облака: ищем баланс между преимуществами облаков и стоимостью ИТ-инфраструктуры
Резкий всплеск инфляции и рост ключевых ставок по всему миру вынуждает компании сокращать затраты. Как следствие, стратегия полного перехода в публичные облака (all-in) многими компаниями стала рассматриваться с осторожностью. Эффективное использование публичных облаков требует развитых практик и инструментов контроля стоимости (FinOps). Для России стоимость инвестиций и контроль расходов являются еще более актуальной проблемой. Изучая и внедряя лучшие мировые практики, отечественный бизнес может избежать ошибок, уже совершенных на мировом рынке облачных вычислений.Читать полностью
Как сократить затраты на ИТ при работе с крупными цифровыми продуктами
Об использовании облака с технической стороны говорят достаточно часто и подробно, но есть и финансово-экономическая составляющая. Рассмотрим ее на примере совместного проекта облачного провайдера «Рег.ру» и разработчика Ctrl2GO.Читать полностью
Тренд года — миграция в российские облака. Что могут предложить провайдеры?
В последние годы российский рынок облачных сервисов сильно изменился, особенно после ухода крупных зарубежных провайдеров и введения санкций. Это стимулировало его развитие и миграцию бизнеса в российские облака. Отечественные платформы стали активно модифицировать свои сервисы и уже сейчас предлагают клиентам решения, которые могут заменить иностранные.Читать полностью