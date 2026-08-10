«Ростелеком» запасается миллионами дешевых SIM-карт перед переделом рынка

ПАО «Ростелеком» договаривается о закупке крупной партии SIM-карт общей стоимостью до 115,6 млн руб. Поставка планируется на фоне ожидаемого включения полностью отечественного чипа для «симок» от ГК «Элемент» в реестр Минпромторга и грядущих законодательных изменений, которые помогут компании продвигать отечественные микросхемы. Эксперты отмечают, что пока российские производители преимущественно используют зарубежные чипы, устанавливая их в отечественный пластик.

«Ростелеком» закупает SIM-карты

ПАО «Ростелеком» планирует закупить 2,57 млн SIM-карт российского производства в течение 2026–2027 гг. Компания ищет партнеров, готовых предложить лучшую цену, на сервисе «Росэлторг», выяснил CNews. В настоящее время закупка почти завершена, идет работа комиссии, которая выявит победителя. Оператор после договоренностей будет закупать карты партиями от 2 тыс. штук, по мере необходимости, в течение двух лет в рамках заявленного объема.

Ожидается, что «Ростелеком» купит 1,8 млн карт для новой выдачи и 200 тыс. — под замену.

Максимальная стоимость закупки определена в 115,6 млн руб. Стоимость каждой карты со всеми расходами не должна превысить 45 руб. Предварительные итоги закупки подведены: четыре участника подали заявки, лишь один готов поставлять карты по цене на 7% ниже заявленной. Все производители допущены к переторжке.

Фото: Роскомнадзор "Ростелеком" договаривается о закупке российских SIM-карт, среди участников рынка называет типографии

Классика для коммерции

Согласно техническому заданию, «Ростелекому» необходимы SIM-карты форм-фактора 2/3/4FF (с толщиной от 0,6 до 0,84 мм), объемом памяти EEPROM не менее 64 Кб (ресурс памяти — не менее 500 тыс. циклов перезаписи). Карты должны соответствовать международным стандартам (ISO 7816, 3GPP, ETSI, Java Card 2.1.1+, Global Platform 2.0.1+). Также требуется лазерная гравировка номера ICCID на Plug-in и основном теле карты, нанесение кодов PIN1/PUK1. Используемые алгоритмы криптографической аутентификации разработаны в США и поддерживаются большинством устройств — это Milenage 2G, Milenage 3G. В документе не заявлены стандарты для eSIM-карт. Таким образом, речь идет о классических картах для коммерческого сектора.

География поставок — это региональные филиалы по всей России (Волга, Дальний Восток, Северо-Запад, Сибирь, Урал, Центр, Юг, Корпоративный центр).

Главное требование закупки — SIM-карты должны быть исключительно российского производства. В соответствии с постановлением Правительства РФ № 1875 и Федеральным законом № 223-ФЗ на закупку установлен запрет на поставку товаров, происходящих из иностранных государств. Замена товара в процессе исполнения договора на иностранный аналог категорически запрещена. Продукция должна входить в российский или евразийский реестры.

Как сообщала «Российская газета», с сентября 2026 г. операторы связи не смогут закупать иностранные SIM-карты — они должны будут использовать только карты, произведенные в России. На сегодняшний день операторы связи активно работают над тестированием отечественных SIM-карт.

«Ростелеком» хочет российские карты



В пресс-службе «Ростелекома» CNews пояснили планы закупки российских карт.

«"Ростелеком" закупает SIM-карты для оказания услуг мобильной связи по модели MVNO, как в составе пакетных предложений с домашним интернетом, так и в виде моно-услуги (с 2025 г.)», — рассказали в компании.

«"Ростелеком" ведет закупки в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ. Также "Ростелеком" соблюдает требования национального режима по постановлению Правительства РФ № 1875 от 23 декабря 2024 г. Этим документом установлен запрет на закупку отдельных видов товаров иностранного происхождения, в том числе SIM-карт. С момента вступления в силу этого постановления "Ростелеком" закупает SIM-карты только российского производства», — пояснили в пресс-службе оператора.

Российские SIM-карты: миф или уже реальность

По информации «Ростелекома», выпуск SIM-карт в России налажен. Оператор упоминает таких производителей, как «Неопринт» (внесен в реестр российской продукции в феврале 2026 г.), «Новопак» (внесен в июле 2026 г.), а также «Исткомпис Рус».

Первые две компании на своих сайтах позиционируют себя как типографии. Действие реестровых записей «Исткомпис Рус», где 81% принадлежат китайской компании Eastcompeace Technology Co., истекло в июне 2026 г. В реестре находились SIM-карты с чип-модулем ECPC206. Это китайский модуль, который как раз и производит китайская компания Eastcompeace. Компания инвестировала 200 млн руб. в завод SIM-карт под Москвой, но о наличии на производстве оборудования для выпуска чипов нигде не упоминалось.

«Ростелеком» готов рассматривать и другие предложения.

«Закупочная процедура открыта для всех участников рынка и не предполагает преференций каким-либо конкретным поставщикам и производителям. Участником и победителем закупки может стать любая компания, соответствующая требованиям закупочной документации», — пояснили в «Ростелекоме».

Независимый эксперт и автор Telegram-канала RUSmicro Алексей Бойко заявил CNews, что перечисленные «Ростелекомом» производители — это компании, которые только «закатывают» чип в пластик.

«Они работают в основном с зарубежными микросхемами. Но могли бы работать и с российскими, если бы их производили в достаточном объеме», — говорит эксперт.

Компании, которые выпускают и персонализируют готовые SIM-карты, — это «Неопринт», «Новопак», «Исткомпис Рус», «Новакард» и ряд других, при этом важно различать выпуск конечной карты и производство ее критически важных компонентов: российский выпуск пластика еще не означает полной технологической локализации, пояснила CNews директор практики «Цифровая трансформация» Strategy Partners Светлана Архипкина. Определяющее значение имеют происхождение чипа, операционной системы и криптографических модулей.

Алексей Бойко указал, что ему пока не известны российские производители, способные выпускать чипы в таких объемах. Исключение — компания «Микрон» (ГК «Элемент»), которой в списке у «Ростелекома» не оказалось. Также ее продукция пока не фигурирует в реестре Минпромторга. Но вскоре ситуация должна измениться.

Как стало известно CNews, ГК «Элемент» готовит документацию для включения своих решений в реестр российской продукции Минпромторга, что откроет путь к закупкам.

«Основа любой SIM-карты — микросхема. Дочернее предприятие группы компаний "Элемент" — "Микрон" — освоило в серийном производстве полностью отечественную микросхему для SIM-карт. Изделия уже были успешно протестированы операторами связи, рабочие образцы доступны для заказчиков. Сейчас идет процесс подготовки документов для включения микросхемы в разных корпусах в реестр российской промышленной продукции», — заявили CNews в пресс-службе «Элемента».

Передел рынка

По мнению Бойко, после внесения чипов «Микрона» в российский реестр на рынке российских SIM-карт может начаться передел, а у компании появится очевидное преимущество.

«Преимущество, безусловно получит, как единственный, насколько мне известно, производитель отечественных микросхем для SIM-карт», — уточнил Бойко. По его мнению, также может стать выше и цена на российскую продукцию.

В помощь «Элементу» выступят и грядущие изменения российского законодательства. Как сообщал CNews, Минпромторг разработал проект постановления Правительства, который вводит балльную систему оценки локализации для смарт-, SIM- и платежных карт. Документ вступает в силу со дня официального опубликования, а балльные пороги начнут действовать с 1 января 2027 г.

Для SIM-карт без поддержки интероперабельной среды за микросхему первого уровня будет начисляться 60 баллов, за микросхему второго уровня, прошедшую верификационные испытания топологии, — 40 баллов, за печать и финальный контроль — по 10 баллов. Для SIM-карт с поддержкой интероперабельной среды к тем же самым требованиям добавляется 5 баллов за разработку ПО.

«Цель этого постановления — расчистить поле для отечественных производителей, причем первого уровня, — пояснял CNews один из производителей микроэлектроники. — Математика расчетов баллов построена таким образом, что через два года набрать проходной балл можно будет только с кристаллом, сделанным на отечественной фабрике. В настоящее время такого рода кристаллы есть только у "Микрона"».

При этом, отмечает эксперт, в постановлении прописано, что можно получить больше баллов, если монтаж кристаллов в карту будет осуществляться «на предприятии по производстве интегральных схем первого уровня».

По оценкам Светланы Архипкиной, введение балльной системы локализации будет постепенно усиливать требования к «российскости» SIM-карт. Это повысит значение отечественных микросхем и программных решений и поставит компании, ориентированные главным образом на сборку из импортных компонентов, перед необходимостью углублять локализацию или искать российских технологических партнеров.

«Если "Элемент" действительно наладил серийный выпуск SIM-карт на базе полностью российского чипа и включит свою продукцию в реестр Минпромторга, компания получит заметное преимущество в условиях ужесточающихся требований. Однако это не означает автоматического вытеснения действующих поставщиков: для крупномасштабных закупок критичны не только технологическая глубина, но и объемы, надежность логистики, качество персонализации и готовность быстро обеспечивать большие партии», — считает Светлана Архипкина.

По словам эксперта, сегодня корректнее говорить не о состоявшемся «переделе», а о начале структурной перестройки рынка.

«В ближайшие годы операторы, скорее всего, будут тестировать и распределять заказы между несколькими отечественными платформами. Более заметное перераспределение может начаться после ужесточения порогов локализации, когда преимущество получат компании, контролирующие не только выпуск пластикового носителя, но и производство ключевых компонентов SIM-карты», — констатировала эксперт.

По оценкам Архипкиной, сегодня в России действует около 284 млн активных SIM-карт, а ежегодный спрос на новые формируется за счет новых подключений, замены и перевыпуска карт, корпоративных проектов и M2M-решений.