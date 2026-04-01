«Белые списки» стали длиннее. Перечень работающих при блокировках сервисов расширился

Минцифры внесло коррективы в «белый список» сайтов, которые доступны при блокировках мобильного интернета. Отныне в него включены сервисы дистанционного контроля уровня сахара в крови. Списки существуют с августа 2025 г., а интернет россиянам начали блокировать в мае 2025 г., объясняя это заботой об их безопасности.

На несколько оттенков белее

Минцифры России сообщило CNews о внесении изменений в «белые списки» сайтов, которым россиянам дозволено пользоваться при блокировках мобильного интернета. Обновление датировано 1 апреля 2026 г.

Отныне в «белом списке» есть системы дистанционного непрерывного мониторинга глюкозы. С их помощью россияне могут получать на свои смартфоны и планшеты информацию об уровне сахара в крови, которую собирают персональные медицинские приборы.

Напомним, «белые списки» сайтов, работающих при заблокированном мобильном интернете, развиваются с августа 2025 г. При этом блокировки мобильного интернета начались в мае 2025 г. – с тех пор власти объясняют их мерами защиты россиян от БПЛА, а глава Нижегородской области сравнил их с цифровым детоксом.

Мобильным интернетом в России стало пользоваться чуточку проще и немного комфортнее

Иными словами, на протяжении последних восьми месяцев страдающие диабетом россияне и их родственники не могли пользоваться системами дистанционного непрерывного мониторинга глюкозы при блокировках мобильного интернета. Их внесение в «белый список» случилось лишь только после соответствующего поручения Президента России Владимира Путина, которое было сделано 21 января 2026 г. по итогам совещания с членами Правительства.

Глава государства обязал российское Правительство внести эти системы в «белые списки» не позднее 1 апреля 2026 г.

Перечень систем

К моменту выхода материала в «белый список» было внесено более 10 систем дистанционного непрерывного мониторинга глюкозы. Теперь при отключениях мобильного интернета будут работать следующие сервисы: Yuwell Anytime, Follow Anytime, POCTech CGM, «ДиаНянь», iCan Health, iCan Reach, Syai Link, FreeStyle LibreLink, FreeStyle Libre 2, Glutec, Lumiflex, Lumiflex Linx, а также Lumipod, Hematonix, Hematonix Max, MQ CGM, Medtrum EasyPatch, Medtrum EasyTouch, Medtrum EasyFollow и Medtrum EasySense.

Наряду с перечисленными системами в «белый список» было добавлено несколько российских систем дистанционного мониторинга состояния здоровья. В их числе: мобильное приложение «М-Лайн. Дистанционный контроль сахарного диабета», мобильное приложение «Сателлит Online» для дистанционного контроля уровня сахара в крови, платформа удаленного контроля жизненно важных показателей IoMT.Istok, а также мобильное приложение и медицинские изделия Inme для дистанционного контроля артериального давления.

А как же туалеты и Сбербанк

На начальном этапе «белые списки» у каждого оператора были своими и в значительной степени различались между собой. К 1 апреля 2026 г., как убедилась редакция CNews, полностью идентичными они так и не стали. Также в них не было и нет действительно важных сервисов, которые нужны десяткам миллионов россиян – например, поначалу в них отсутствовали мобильные приложения крупнейших банков и навигатор 2ГИС.

Минцифры на регулярной основе пополняет «белые списки», но раз за разом находятся сервисы, которых в них все еще нет, но которые нужны россиянам. В начале марта 2026 г. блокировки интернета накрыли Москву – не работали даже службы вызова такси. Тогда же выяснилось, что из-за таких шатдаунов люди не могут воспользоваться общественными туалетами – их системы оплаты не работают без мобильного интернета.

Владельцы таких туалетов ведут переговоры о добавлении их сервисов в «белый список». К моменту выхода материала Минцифры не делало никаких заявлений на этот счет – вероятно «обелить» общественные туалеты пока не удалось. Мобильный интернет заработал в Москве лишь в конце марта 2026 г.

Не все банки в «Билайне» одинаково доступны

Что не менее важно, россияне до сих пор не могут пользоваться приложениями Сбербанка, «Т‑Банка» и целого ряда других российских банков при блокировках мобильного интернета. Общее количество клиентов этих банков исчисляется десятками миллионов.

В МТС доступных банков еще меньше

Например, в «белом списке» на сайте «Билайна» к 1 апреля 2026 г. присутствовали только «Альфа-Банк», ВТБ, Газпромбанк, ПСБ, «МТС банк», «Яндекс банк», а также платежная система «Мир» и Центральный банк России. У МТС список еще более короткий – только «МТС банк», НСПК (оператор платежной системы «Мир»), «Альфа-Банк», ПСБ и ВТБ.

Домашний интернет не блокируют, но замедляют

В 14:00 31 марта 2026 г. по Москве в ряде российских СМИ появилась информация о тестировании «белых списков» на домашнем интернете. Согласно этим сведениям, эксперимент проходил в сети неназванного провайдера в Ростове-на-Дону.

В 17:50 того же дня в редакцию CNews поступило сообщение «Ростелекома» с опровержением этой информации. Оно приведено без изменений.

«"Ростелеком" категорически опровергает информацию о возможном введении ограничений на домашний интернет с доступом только к "белому списку" интернет-ресурсов. Временные ограничения вводятся уполномоченными органами только на мобильный интернет для безопасности — при наличии угрозы со стороны беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), потому что мобильные сети могут использоваться для их навигации. "Белый список" для мобильного интернета появился, чтобы абоненты даже в условиях ограничений могли пользоваться социально значимыми онлайн-ресурсами. Проводной интернет не может использоваться для навигации БПЛА, поэтому ограничения на доступ к интернет-ресурсам не планируются».

При этом важно отдельно подчеркнуть, что «Ростелеком» не упоминался в оригинальной статье о «белых списках» на домашнем интернете в Ростове-на-Дону.

Добавим также, что в июле 2025 г. «Ростелеком» начал замедлять россиянам домашний интернет за то, что они качают слишком много информации. Как сообщал CNews, скорость падает в несколько раз. В марте 2026 г. его примеру последовал провайдер «Дом.Ру».