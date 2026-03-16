В России началось замедление домашнего интернета. Россияне слишком много качают
Провайдер «Дом.Ру» начал резать скорость абонентам своего проводного интернета за превышение суммарного объема скачивания в 3 ТБ. Пока это затронуло лишь жителей Екатеринбурга, Самары и Санкт-Петербурга, но есть вероятность распространения новшества на всю Россию. За восстановление скорости «Дом.Ру» требует денег. Власти уже взяли провайдера на карандаш.
Медленный домашний интернет
Провайдер интернета «Дом.Ру» (входит в холдинг «ЭР-Телеком») ввел новую практику, которая может не понравиться его нынешним и будущим абонентам. Как пишет «Российская газета», он дал себе право искусственно ограничивать скорость интернета своим клиентам, если те качают слишком много информации.
Ежемесячный лимит отныне составляет 3 ТБ, при превышении которого скорость интернета автоматически упадет до 50 Мбит/с. И совершенно не важно, что абонент из своего кармана оплатил, например, тариф на 1 Гбит/с – скорость ему все равно порежут в 20 раз.
Избавиться от ограничения можно лишь двумя способами – или заплатить за это дополнительную сумму (ее размер не раскрывается), или дождаться начала нового расчетного периода.
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) сообщила «Российской газете», что «проведет оценку действий провайдера "Дом.ру" на предмет экономической и технологической обоснованности».
Кто пострадал
К моменту выпуска материала новшество «Дом.Ру» ощутили на себе жители лишь трех российских городов – Екатеринбурга, Самары и Санкт-Петербурга. Редакция CNews обратилась к представителям «Дом.Ру» с вопросами о причинах выбора конкретно этих городов и сроках распространения новых лимитов на остальные города присутствия провайдера и ожидает ответа.
«Дом.ру» – это федеральный интернет-провайдер. Он присутствует в нескольких десятках российских регионов, включая Москву, Алтайский Край, Волгоградскую область, Республики Бурятия и Башкортостан, а также, Липецкую область и пр.
«Всего 1%»
В «Дом.ру» уверяют, что подавляющее большинство абонентов провайдера новые ограничения не коснутся. По оценке экспертов компании, лишь 1% могут попасть под них, а 85% потребляют не более 500 ГБ трафика.
В компании уверены, что те, кому нужно больше 3 ТБ, используют интернет для бизнеса. «По нашим оценкам, "сверхпотребление" трафика прежде всего связано с тем, что домашний интернет используется не в личных, а в коммерческих целях», – сказали представители «Дом.Ру» «Российской газете».
Редакция CNews поинтересовалась у представителей провайдера, может ли новшество привести к оттоку абонентов, и ожидает ответа.
Дурной пример заразителен
«Дом.Ру» – не первый российский провайдер, решивший резать абонентам оплаченную скорость. Как сообщал CNews, летом 2025 г. в этом был уличен «Ростелеком».
Оператор радикально снизил скорость своему абоненту из Новосибирска – с заявленных по тарифу 500 Мбит/с до всего лишь 20 Мбит/с, то есть в 25 раз.
Мотивация была такая же, как у «Дом.Ру» – слишком большой объем входящего трафика. Лимиты были введены после выкачивания пользователем 4 ТБ.
Тогда в «Ростелекоме» сообщили CNews, что публикация istan не имеет ничего общего с правдой, «Информация не соответствует действительности», – заявили в компании.
Однако в компании признались, что скорость проводного доступа в Сеть при потреблении больших объемов трафика действительно может быть снижена, но лишь временно «В случае аномального трафика (в десятки и сотни раз превышающего средний объем потребления) скорость передачи данных может быть снижена для проведения проверки и обеспечения безопасности сетевой инфраструктуры, чтобы все пользователи домашнего интернета могли получать услуги в полном объеме», – сказали CNews в «Ростелекоме».
К слову, «Ростелеком» попался на принудительном ограничении оплаченной скорости не в первый раз. Аналогичные скандалы были в 2017 г., и тогда лимит составлял всего 1 ТБ.
Во имя стабильности
Представители «Ростелекома» прокомментировали нововведение, внедренное компанией-конкурентом. По их словам, подобные механизмы нужны для стабилизации работы интернета у пользователей.
«Задача оператора на массовом рынке – сохранить баланс и возможность получения всеми абонентами услуг без снижения их качества, – сказали CNews представители «Ростелекома». – Под это строятся и сети доступа. Абоненты активно используют интернет: смотрят фильмы и сериалы высокого качества, играют в онлайн-игры, пользуются нейросетями и так далее. В редких случаях фиксируется аномальный трафик, который не характерен для использования интернета в личных целях и, скорее, соответствует бизнес-потреблению. В ситуациях, когда подобная сверхнагрузка приводит к деградации сервиса у соседей, вполне корректно задействовать механизм, защищающий интересы большинства потребителей. Много качающие абоненты, которые используют передачу данных для предпринимательской деятельности, могут подключить выделенную линию по тарифам B2B».
Тарифы B2B – это тарифы для бизнеса. Как правило, они в разы выше расценок на проводной интернет для обычных пользователей. «Дом.Ру» и «Ростелеком» не публикуют цены на интернет для бизнеса на своих официальных сайтах – доступна лишь форма заявки на подключение.
Комментарий «Дом.Ру»
После публикации материала в редакцию CNews поступил официальный комментарий «Дом.Ру». Он приведен без изменений.
«Провайдер цифровых услуг "Дом.Ру" начал тестирование проекта по ограничению скорости интернета среди пользователей с повышенным расходом трафика в трех городах - Санкт-Петербург, Екатеринбург и Самара. При превышении лимита в 3 Терабайта, скорость передачи данных у клиента будет снижена до 50 Мбит/c, что является достаточным для использования основных цифровых сервисов. Пользователь может сохранить скорость за дополнительную плату в размере 100 рублей за каждые 500 Гигабайт или дождаться начала следующего расчетного периода, когда она автоматически восстановится.
Мера не связана с ограничениями в работе мобильного интернета и коснется только сверхпотребителей, превышающих лимит трафика в 3 Терабайта в месяц. Все тарифы оператора являются и остаются безлимитными. Проект был инициирован "Дом.Ру" в связи с результатами проводимых в течение нескольких лет проверок по потреблению трафика и выявленными нарушениями. А именно, в 1 260 случаях сверхпотребления – значимая часть пользователей являются юридическими лицами и используют интернет в коммерческих целях, а также перепродают трафик. Подобные нарушения впрямую влияют на качество предоставляемых услуг для добросовестных клиентов, 1% данных абонентов потребляют более 15% от общего трафика в сети "Дом.Ру"».
«Данные клиенты нарушают правила пользования услугами интернета для частных лиц. По итогам реализации пилота, компания примет решение о дальнейшем масштабировании проекта», – добавили представители «Дом.Ру»