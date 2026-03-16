В России началось замедление домашнего интернета. Россияне слишком много качают

Провайдер «Дом.Ру» начал резать скорость абонентам своего проводного интернета за превышение суммарного объема скачивания в 3 ТБ. Пока это затронуло лишь жителей Екатеринбурга, Самары и Санкт-Петербурга, но есть вероятность распространения новшества на всю Россию. За восстановление скорости «Дом.Ру» требует денег. Власти уже взяли провайдера на карандаш.

Медленный домашний интернет

Провайдер интернета «Дом.Ру» (входит в холдинг «ЭР-Телеком») ввел новую практику, которая может не понравиться его нынешним и будущим абонентам. Как пишет «Российская газета», он дал себе право искусственно ограничивать скорость интернета своим клиентам, если те качают слишком много информации.

Ежемесячный лимит отныне составляет 3 ТБ, при превышении которого скорость интернета автоматически упадет до 50 Мбит/с. И совершенно не важно, что абонент из своего кармана оплатил, например, тариф на 1 Гбит/с – скорость ему все равно порежут в 20 раз.

Избавиться от ограничения можно лишь двумя способами – или заплатить за это дополнительную сумму (ее размер не раскрывается), или дождаться начала нового расчетного периода.

rawpixel.com / Freepik Россиян лишают быстрого домашнего интернета, за который они заплатили

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) сообщила «Российской газете», что «проведет оценку действий провайдера "Дом.ру" на предмет экономической и технологической обоснованности».

Кто пострадал

К моменту выпуска материала новшество «Дом.Ру» ощутили на себе жители лишь трех российских городов – Екатеринбурга, Самары и Санкт-Петербурга. Редакция CNews обратилась к представителям «Дом.Ру» с вопросами о причинах выбора конкретно этих городов и сроках распространения новых лимитов на остальные города присутствия провайдера и ожидает ответа.

Города присутствия «Дом.Ру»

«Дом.ру» – это федеральный интернет-провайдер. Он присутствует в нескольких десятках российских регионов, включая Москву, Алтайский Край, Волгоградскую область, Республики Бурятия и Башкортостан, а также, Липецкую область и пр.

«Всего 1%»

В «Дом.ру» уверяют, что подавляющее большинство абонентов провайдера новые ограничения не коснутся. По оценке экспертов компании, лишь 1% могут попасть под них, а 85% потребляют не более 500 ГБ трафика.

В компании уверены, что те, кому нужно больше 3 ТБ, используют интернет для бизнеса. «По нашим оценкам, "сверхпотребление" трафика прежде всего связано с тем, что домашний интернет используется не в личных, а в коммерческих целях», – сказали представители «Дом.Ру» «Российской газете».

Редакция CNews поинтересовалась у представителей провайдера, может ли новшество привести к оттоку абонентов, и ожидает ответа.

Дурной пример заразителен

«Дом.Ру» – не первый российский провайдер, решивший резать абонентам оплаченную скорость. Как сообщал CNews, летом 2025 г. в этом был уличен «Ростелеком».

Оператор радикально снизил скорость своему абоненту из Новосибирска – с заявленных по тарифу 500 Мбит/с до всего лишь 20 Мбит/с, то есть в 25 раз.

Мотивация была такая же, как у «Дом.Ру» – слишком большой объем входящего трафика. Лимиты были введены после выкачивания пользователем 4 ТБ.

Тогда в «Ростелекоме» сообщили CNews, что публикация istan не имеет ничего общего с правдой, «Информация не соответствует действительности», – заявили в компании.

Однако в компании признались, что скорость проводного доступа в Сеть при потреблении больших объемов трафика действительно может быть снижена, но лишь временно «В случае аномального трафика (в десятки и сотни раз превышающего средний объем потребления) скорость передачи данных может быть снижена для проведения проверки и обеспечения безопасности сетевой инфраструктуры, чтобы все пользователи домашнего интернета могли получать услуги в полном объеме», – сказали CNews в «Ростелекоме».

К слову, «Ростелеком» попался на принудительном ограничении оплаченной скорости не в первый раз. Аналогичные скандалы были в 2017 г., и тогда лимит составлял всего 1 ТБ.

Во имя стабильности

Представители «Ростелекома» прокомментировали нововведение, внедренное компанией-конкурентом. По их словам, подобные механизмы нужны для стабилизации работы интернета у пользователей.

«Задача оператора на массовом рынке – сохранить баланс и возможность получения всеми абонентами услуг без снижения их качества, – сказали CNews представители «Ростелекома». – Под это строятся и сети доступа. Абоненты активно используют интернет: смотрят фильмы и сериалы высокого качества, играют в онлайн-игры, пользуются нейросетями и так далее. В редких случаях фиксируется аномальный трафик, который не характерен для использования интернета в личных целях и, скорее, соответствует бизнес-потреблению. В ситуациях, когда подобная сверхнагрузка приводит к деградации сервиса у соседей, вполне корректно задействовать механизм, защищающий интересы большинства потребителей. Много качающие абоненты, которые используют передачу данных для предпринимательской деятельности, могут подключить выделенную линию по тарифам B2B».

Тарифы B2B – это тарифы для бизнеса. Как правило, они в разы выше расценок на проводной интернет для обычных пользователей. «Дом.Ру» и «Ростелеком» не публикуют цены на интернет для бизнеса на своих официальных сайтах – доступна лишь форма заявки на подключение.

Комментарий «Дом.Ру»

После публикации материала в редакцию CNews поступил официальный комментарий «Дом.Ру». Он приведен без изменений.

«Провайдер цифровых услуг "Дом.Ру" начал тестирование проекта по ограничению скорости интернета среди пользователей с повышенным расходом трафика в трех городах - Санкт-Петербург, Екатеринбург и Самара. При превышении лимита в 3 Терабайта, скорость передачи данных у клиента будет снижена до 50 Мбит/c, что является достаточным для использования основных цифровых сервисов. Пользователь может сохранить скорость за дополнительную плату в размере 100 рублей за каждые 500 Гигабайт или дождаться начала следующего расчетного периода, когда она автоматически восстановится.

Мера не связана с ограничениями в работе мобильного интернета и коснется только сверхпотребителей, превышающих лимит трафика в 3 Терабайта в месяц. Все тарифы оператора являются и остаются безлимитными. Проект был инициирован "Дом.Ру" в связи с результатами проводимых в течение нескольких лет проверок по потреблению трафика и выявленными нарушениями. А именно, в 1 260 случаях сверхпотребления – значимая часть пользователей являются юридическими лицами и используют интернет в коммерческих целях, а также перепродают трафик. Подобные нарушения впрямую влияют на качество предоставляемых услуг для добросовестных клиентов, 1% данных абонентов потребляют более 15% от общего трафика в сети "Дом.Ру"».

«Данные клиенты нарушают правила пользования услугами интернета для частных лиц. По итогам реализации пилота, компания примет решение о дальнейшем масштабировании проекта», – добавили представители «Дом.Ру»