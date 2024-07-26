Отвертеться не выйдет. Утвержден таинственный список российских приложений для предустановки на ПК, смартфоны, планшеты и ТВ

Правительство утвердило новый расширенный список российских приложений, обязательных к предустановке на продаваемую в стране умную электронику. Он касается планшетов, смартфонов и смарт-ТВ, а также компьютеры, и содержит десятки пунктов. При этом названия большинства программ пока держатся в тайне.

Россиянам – российское ПО

Российское Правительство утвердило обновленный список отечественных приложений, которые должны быть установлены на различные гаджеты, если производители хотят продавать их на территории России. Требование распространяется на компьютеры, ноутбуки, моноблоки, умные телевизоры, а также на смартфоны и на планшеты и будет действовать с 2025 г.

К моменту выхода материала Правительство не раскрывало полный перечень обязательных к предустановке российских приложений – известны были лишь некоторые из них, а также суммарное их количество для ряда устройств. Но этой информации достаточно, чтобы сделать вывод – утилит, которые пользователь в обязательном порядке увидит на свежекупленном телевизоре или смартфоне, стало больше в сравнении с самой первой редакцией списка почти четырехлетней давности. При этом важно отметить, что власти пока не требуют делать такое ПО неудаляемым, то есть пользователь вправе избавиться от ненужного ему предустановленного приложения, чтобы освободить память или установить привычную ему альтернативу.

Десятки суверенных приложений

Согласно официальной информации, на одни только телевизоры со встроенной полноценной ОС с 2025 г. будут устанавливаться 18 приложений. В Правительстве отметили, что среди них будут «различные видеосервисы, программы для доступа к интернету и социальным сетям».

Госуслуги Удалять предустановленное российское ПО пока не запрещают

Объем предустановленного софта для смартфонов и планшетов оказался еще больше. При первом включении таких устройств россияне увидят список из 19 российских программ. По данным властей, потребителей будут ждать отечественные навигаторы, поисковик, клиент электронной почты, приложение «для доступа к социальным сетям», голосовой помощник, мессенджер, а также платёжный сервис «Мир», «Госуслуги» и российский магазин приложений RuStore – CNews писал, что он работает в стране с мая 2022 г.

Меньше всего софта будет «из коробки» в памяти ноутбуков, компьютеров и моноблоков (монитор со встроенным компьютером). В них внедрят лишь офисное ПО, браузер и антивирус. Пока нет данных, кто именно является из разработчиком, потому что в России существует несколько отечественных браузеров (как минимум «Атом» от холдинга VK и «Яндекс Браузер»), не меньше двух офисных пакетов («МойОфис» и «Р7-офис»), а также антивирусы компаний «Доктор Веб» и «Лаборатория Касперского».

Стоит отметить также, что российский софт часто можно встретить предустановленным на устройства, которые не относятся ни к планшетам, ни к смартфонам, ни к ПК, ни к телевизорам. Например, сейчас в России продаются электронные книги и медиаплееры, в прошивку которых встроен RuStore.

Нужно больше российских программ

Перечень обязательных к предустановке российских программ существует достаточно давно – как сообщал CNews, первую его версию власти подготовили в самом начале 2021 г. В дальнейшем он регулярно трансформировался – одни программы из него исчезали, другие добавлялись, но в целом их количество всегда росло.

Для сравнения, в самой первой редакции было лишь 16 приложений для смартфонов и планшетов, теперь же их 19. Но еще заметнее рост на примере смарт-ТВ – 11 обязательных приложений в начале 2021 г. и 18 сейчас.

При этом некоторые программы были исключены из перечня. Так, в самом начале в нем фигурировал мессенджер ICQ, но теперь можно с уверенностью утверждать, что производителям больше не нужно устанавливать его на свои смартфоны и планшеты – в конце июня 2024 г. завершилась история этого сверхпопулярного ранее сервиса, начавшаяся в 1996 г. Сейчас ICQ больше не функционирует.

Немаловажен и тот факт, что в ранних версиях проекта по импортозамещению ПО в гаджетых фигурировали еще и смарт-часы, но в итоге их производителей избавили от принудительной установки российского софта.

Все по закону

Производители техники не могут обойти требование по предустановке российского ПО на свою продукцию. Следовать ему их обязывает действующий в России соответствующий закон, вступление в силу которого неоднократно переносилось. Сам закон о предустановке отечественного ПО был подписан Президентом России Владимиром Путиным еще в декабре 2019 г. Документ за номером 425-ФЗ первоначально должен был заработать летом 2020 г., затем – в апреле 2021 г., а потом – в июле 2021 г. Причина переносов – пандемия коронавируса, к тому же власти сформировали первую версию списка обязательных к предустановке программ лишь в январе 2021 г.