Lenovo привезла в Россию особые профессиональные ноутбуки. Цена

В российской рознице появились ноутбуки Lenovo серии Creator, адаптированные под нужды дизайнеров, художников и представителей других профессий, связанных с графикой. Упор в них сделан в первую очередь на качество экрана, а для обработки больших массивов данных в них установлены процессоры Intel десятого поколения и современные видеокарты Nvidia, вплоть до 2080 Super.



«Креативные» ноутбуки Lenovo

Компания Lenovo привезла в Россию ноутбуки новой линейки Creator, ориентированной на создание визуального контента. Как сообщили CNews представители Lenovo, на российском рынке будут доступны три модели этой серии, каждая в эксклюзивном темно-зеленом цвете корпуса под названием Moss Green («зеленый мох») и каждая с экранами, не уступающими по характеристикам профессиональным мониторам.

Серия состоит из моделей Yoga Creator 7, IdeaPad Creator 5 и Legion Creator 7. Все новинки поставляются с процессором Intel Core десятого поколения и видеокартой Nvidia серии GeForce. В российской рознице они появятся в ближайшие дни.

Лэптоп IdeaPad Creator 5 – самый доступный в новой линейке, он стоит от 90 тыс. руб. Базовая стоимость Yoga Creator 7 составляет 120 тыс. руб., а цена Lenovo Legion Creator 7 начинается с 160 тыс. руб. Стоимость всех трех мобильных ПК включает белую светодиодную подсветку клавиатуры и корпуса.

Ноутбуки Lenovo Creator выделяются из общей массы не только возможностями дисплея, но и эксклюзивной расцветкой

Российская премьера ноутбуков Lenovo Creator состоялась значительно позже общемировой. Первый их показ прошел еще в самом начале января 2020 г. на международной выставке потребительской электроники CES 2020 в США.

Возможности IdeaPad Creator 5

Ноутбук IdeaPad Creator 5, открывающий серию Lenovo Creator, характеризуется в первую очередь экраном со 100-процентным охватом цветового пространства Adobe RGB. Это 15,6-дюймовая матрица IPS с разрешением Full HD или 1920х1080 точек, яркостью 500 кд/м2 и частотой обновления 144 Гц. Дисплей располагает заводской калибровкой до значений Delta E<2 – этим могут похвастаться, как правило, профессиональные мониторы для художников и дизайнеров. По заверению Lenovo, лучше всего IdeaPad Creator 5 подойдет для создания сложных графических элементов и видеомонтажа.

Lenovo IdeaPad Creator 5

Ноутбук основан на 14-нанометровом процессоре Intel Core i7-10750H (в максимальной комплектации), выпущенном во II квартале 2020 г., и поставляется с 8 или 16 ГБ оперативной памяти стандарта DDR4. В качестве системного накопителя используется SSD-драйв емкостью до 1 ТБ.

В IdeaPad Creator 5 заявлена технология Lenovo Q-Control для быстрого переключения режимов производительности в различных программах, плюс есть функция Intelligent Cooling, которая одновременно снижает уровень шума от кулеров и продлевает время работы аккумулятора на 20%. Максимальное время работы лэптопа на одном заряде – 8 часов. На сайте Lenovo заявлено наличие в этой модели видеокарты GeForce GTX 1650 или 1650 Ti, HD-камеры, двух портов USB 3.1 Gen 1 и по одному USB-C, HDMI 2.0 и Ethernet.

Более продвинутый Yoga Creator 7

Экран ноутбука Yoga Creator 7 имеет те же диагональ и разрешение, что и дисплей IdeaPad Creator 7, но отличается от него наличием 100-процентного охвата цветовой палитры sRGB и сертификата соответствия Pantone Matching System. В лэптопе установлена видеокарта GeForce GTX 1650, есть технология улучшения звука Dolby Atmos и батарея на 13 часов автономной работы (при просмотре видео), практически не влияющая ни на его вес, ни на габариты. С учетом нее масса ноутбука не превышает 1,9 кг, а его толщина равна 16,4 мм.

Lenovo постаралась как можно сильнее уменьшить рамки экрана в Yoga Creator 7

В Yoga Creator 7 есть технологии Q-Control, Intelligent Cooling, а вместе с ними и функция Modern Standby, позволяющая просматривать уведомления из электронной почты сразу после поднятия крышки ноутбука. Ждать полной загрузки операционной системы при этом не требуется.

Оснащение новинки Lenovo включает модули Bluetooth 5, Wi-Fi 6 (802.11ax) и технологию быстрой зарядки Rapid Charge (за один час заряд достигает 80%).

Флагманский ноутбук Lenovo Legion Creator 7

Самая высокая цена Legion Creator 7 среди всех представителей линейки Creator обусловлена наличием и самого производительного «железа». Ноутбук поставляется с процессором Core i7-10750H или Core i7-10875H, а в максимальной комплектации установлен топовый Core i9-10980HK. Чипы работают с оперативной памятью объемом 16 ГБ (две планки по 8 ГБ DDR4) или 32 ГБ (2х16 ГБ).

Legion Creator 7 подойдет и для работы, и для видеоигр

Экран ноутбука при диагонали 15,6 дюйма и разрешении Full HD отличается кадровой частотой 144 Гц, временем отклика 5 мс, технологиями Dolby Vision и Nvidia G-Sync и полным покрытием пространства Adobe RGB. Дисплей имеет валидацию Pantone и калибровку до значений Delta E<2. Изображение на него выводит, в зависимости от конфигурации, видеокарта GeForce GTX 1660 Ti, RTX 2060, 2070 Max-Q, 2070 Super Max-Q или 2080 Super Max-Q.

В ноутбук устанавливается SSD емкостью 512 ГБ или 1ТБ, плюс возможна установка двух 1-терабайтных SSD в массиве RAID-0. Всю электронику мобильного ПК, в том числе HD-камеру 4-ваттную акустику питает 4-элементный аккумулятор на 80 Втч, заряда которого хватит на восемь часов работы.

Вместе с перечисленными компонентами лэптоп получил два порта USB 3.1 Gen 2, один USB 3.1 Gen 1, HDMI 2.0, Ethernet, USB-C и модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5. Весит Legion Creator 7 2,25 кг при толщине 20 мм.