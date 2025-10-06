Искусственный интеллект как новая реальность кибербезопасности: итоги третьего дня GIS DAYS 2025

Третий, деловой день программы ежегодного форума по кибербезопасности GIS DAYS* 2025 был посвящен ключевым вызовам, которые стремительное развитие ИИ бросает отрасли информационной безопасности. Центральным событием дня стало масштабное пленарное заседание «Искусственный интеллект в бизнесе, разработке и ИБ-продуктах».

В дискуссии приняли участие ключевые эксперты рынка: заместитель генерального директора – технический директор «Газинформсервис» Николай Нашивочников, заместитель министра цифрового развития Александр Шойтов, генеральный директор Positive Technologies Денис Баранов, заместитель генерального директора «ИнфоТеКС» Дмитрий Гусев, директор центра технологий кибербезопасности ГК «Солар» Иван Вассунов, и. о. директора АНО «Цифровая экономика» Николай Ляпичев и генеральный директор Security Vision Руслан Рахметов.

Участники единодушно отметили, что главная угроза исходит от скорости развития ИИ, позволяющей злоумышленникам автоматизировать и масштабировать атаки. «Противостояние ИИ против ИИ» становится новой реальностью, где нейросети используются для создания фишинга и перебора векторов атак в реальном времени. Участники пленарного заседания выделили ключевую проблему верифицируемости моделей ИИ, работающих как «черный ящик», и упомянули разработку реестра доверенных технологий.

Особое внимание было уделено кадровым рискам. Денис Баранов указал на риск «слепой веры в технологию» у будущих разработчиков, а Иван Вассунов констатировал тренд на «вымывание джунов», чьи задачи теперь берет на себя ИИ.

Николай Нашивочников высказал более скептическую позицию относительно ближайших трансформаций: «В ближайшие 2-3 года кардинальной смены профессий не произойдет. Сегодня ИИ эффективно автоматизирует лишь 15-20% рутинных функций, например, в SOC. Ждать мгновенного прорыва не стоит, и наша ключевая задача — планомерно повышать квалификацию действующих специалистов для работы с новыми инструментами».

Помимо пленарного заседания, программа дня была насыщена практическими сессиями. Бизнес-трек «Классика и авангард» был посвящен применению LLM для повышения киберустойчивости, защите баз данных с помощью ИИ и проверке безопасности сгенерированного кода. Параллельно прошли технические треки «Безопасность цифрового будущего» и «Оптимум защиты». Своими кейсами поделились специалисты компаний-партнёров форума: Positive Technologies, «Лаборатории Касперского», BI.ZONE, Aquarius, «Код Безопасности», Security Vision, R-Vision, «ИнфоТеКС», UserGate, Xello, ГК «Солар», InfoWatch, «АйТи Бастион», Yadro, УЦСБ, «ICL Системные технологии», Innostage.

Также гостей форума ждала оживленная дискуссия «ИБ-Пророк. Когда сходятся звезды: прогнозы лидеров инфобеза», собравшая ведущих визионеров индустрии. Участники, среди которых были бизнес-консультант по информационной безопасности Positive Technologies Алексей Лукацкий, генеральный директор компании R-Vision Валерий Богдашов, директор по продуктам и технологиям компании BI.ZONE Муслим Меджлумов, архитектор клиентского опыта UserGate Михаил Кадер и начальник аналитического центра компании «Газинформсервис» Лидия Виткова, попытались заглянуть в будущее кибербезопасности на горизонте 3-5 лет. Ключевым трендом, по мнению экспертов, станет тотальная автоматизация как атак, так и защитных мер, что потребует пересмотра роли человека в SOC. Вместо рутинного мониторинга специалистам придётся сосредоточиться на управлении «армиями» защитных ИИ-агентов и расследовании сложнейших инцидентов, которые эти системы не смогут парировать самостоятельно.

Не менее зрелищным событием стал финал конкурса «Биржа ИБ- и IT-стартапов». Из более чем 100 поданных заявок в финал вышли пять лучших проектов: Hive Trace, Ensys, AI DeepFake, «Ключник ГОСТ» и SitePatrol. Компания Yandex Cloud Boost отдала свой голос стартапу Ensys, компания R-Vision наградила проект «Ключник ГОСТ», а победителем от компании «Газинформсервис» и РБК был признан стартап SitePatrol.

Форум GIS DAYS 2025 завершился, обозначив контуры нового баланса сил в кибербезопасности, где главным игроком становится искусственный интеллект, а человек переходит в роль стратега и управленца цифрового фронта.

*Global Information Security Days — дни глобальной информационной безопасности.