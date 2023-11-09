ИТ-тандем SuperSCADA и ОС Astra Linux прошел испытания на совместимость

«Группа Астра» провела серию испытаний совместимости операционной системы Astra Linux Special Edition и ПО для диспетчеризации SuperSCADA от компании «РТК автоматика», входящей в ГК «Московский завод тепловой автоматики» (МЗТА). По результатам тестирования «РТК Автоматика» получила сертификат, подтверждающий корректную работу своего решения под защищенной ОС. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Интегрированная среда SuperSCADA предназначена для разработки и практической реализации систем мониторинга и подходит для большинства общепромышленных автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП). В связке с ОС Astra Linux она позволяет проектировать высоконагруженные диспетчерские решения, обрабатывающие большие потоки данных, с максимальной степенью защиты от взлома, что актуально, например, для КИИ. Для пользователей ОС специального назначения доступна как десктопная версия, с которой работают диспетчеры, наладчики и разработчики систем автоматизации, так и серверная, необходимая для построения серверов сбора данных, архивации и управления уровня SCADA и выше. Оба продукта зарегистрированы в «Реестре российского программного обеспечения» Минцифры России.

«Сейчас российские компании-разработчики стали больше фокусироваться на совместимости собственного ПО с решениями, которые есть на рынке, и мы рады, что из всех импортонезависимых операционных систем они выбирают в основном Astra Linux. В свою очередь мы, предлагая нашу ОС, расширяем линейку совместимого программного стека для всех сфер экономики, не уступающего по функционалу и качеству зарубежным аналогам, плюс гарантируем его корректную работу. Тому подтверждение — технологический тандем ИТ-решений МЗТА и «Группы Астра», который можно использовать в любых организациях, даже на объектах критической информационной инфраструктуры», – сказал Кирилл Синьков, руководитель отдела по работе с технологическими партнерами «Группы Астра».

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ПАО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Рупост», «Тантор лабс», «Ресолют», ISPsystem и «Номари сиайэс». В портфель «Группы Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты «Группы Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

«Московский завод тепловой автоматики» (МЗТА) — разработчик и производитель аппаратных и программных средств АСУ ТП. Для автоматизации и диспетчеризации техпроцессов и инженерных систем МЗТА предлагает решения: от локальных установок, таких как индивидуальный тепловой пункт, насосная станция, котельная, до территориально-распределенных объектов ТЭК, ЖКХ, энергоснабжающих организаций, водоснабжения и промышленных предприятий. Отрасли применения продукции МЗТА включают автомобильную промышленность, нефте- и газодобычу, металлургию, пищевое производство, энергетику, машиностроение, АПК и др.