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SETERE PDF Reader СЕТЕРЕ ПДФ Редактор


СЕТЕРЕ ПДФ Редактор решает проблему замещения иностранного ПО Adobe для корпоративных пользователей отечественных ОС (Astra Linux, РЕД ОС, Альт). В базовой версии ПДФ Редактора реализована функциональность, сопоставимая с коммерческой версией Adobe Acrobat, а его простая графическая оболочка обеспечивает быстрый запуск ПО и  работу для пользователей. ПДФ Редактор позволяет выполнять любые операции с PDF-документами: открывать, просматривать, печатать, комментировать, проверять файлы и, конечно же, выполнять редактирование текста. Ключевым преимуществом Программы перед существующими аналогами является наличие модуля сравнения документов. Проверка документа на возможные изменения отнимает ресурсы, а незамеченная правка может стоить миллионы: встроенный в программу модуль сравнения подсветит все найденные изменения, так что вероятность пропустить важное сводится к нулю.

 


13.02.2025 «Сетере ПДФ Редактор» включен в реестр отечественного ПО 3
16.12.2024 Программы SETERE совместимы с операционной системой «Ред ОС 8» 2
06.11.2024 SETERE выпустила «ПДФ Редактор» для российских ОС 3
09.07.2024 Setere Group переехала на российскую платформу разработки GitFlic 1

Публикаций - 4, упоминаний - 9

SETERE PDF Reader и организации, системы, технологии, персоны:

SETERE - Security Technology Research - ТБИ - Технологии Безопасность Исследования 23 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1912 3
Ред Софт - Red Soft 718 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 147 1
Adobe Systems 1550 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11708 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25472 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19526 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66515 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10800 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27665 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5908 2
Фоторедактор - Photo Editor 238 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 935 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12003 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1138 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29825 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11658 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3840 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12587 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24232 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2025 1
Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect 330 4
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 942 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2042 3
SETERE OCR - SETERE Optical Character Recognition 17 3
Linux OS 10002 2
SETERE Suite 2 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 156 1
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 319 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 196 1
SETERE Notes Manager 1 1
SETERE ARH 1 1
SETERE Photo Editor 1 1
WinRAR - Архиватор файлов и сжатия данных 213 1
Bending Spoons - Evernote 196 1
Adobe Photoshop 764 1
Google Keep 31 1
Corel WinZip - архиватор 50 1
Ивченков Олег 18 4
Козлов Максим 28 1
Россия - РФ - Российская федерация 145071 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8510 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29221 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51298 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4842 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3177 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14431 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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