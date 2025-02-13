SETERE PDF Reader СЕТЕРЕ ПДФ Редактор
СЕТЕРЕ ПДФ Редактор решает проблему замещения иностранного ПО Adobe для корпоративных пользователей отечественных ОС (Astra Linux, РЕД ОС, Альт). В базовой версии ПДФ Редактора реализована функциональность, сопоставимая с коммерческой версией Adobe Acrobat, а его простая графическая оболочка обеспечивает быстрый запуск ПО и работу для пользователей. ПДФ Редактор позволяет выполнять любые операции с PDF-документами: открывать, просматривать, печатать, комментировать, проверять файлы и, конечно же, выполнять редактирование текста. Ключевым преимуществом Программы перед существующими аналогами является наличие модуля сравнения документов. Проверка документа на возможные изменения отнимает ресурсы, а незамеченная правка может стоить миллионы: встроенный в программу модуль сравнения подсветит все найденные изменения, так что вероятность пропустить важное сводится к нулю.
SETERE PDF Reader и организации, системы, технологии, персоны:
|SETERE - Security Technology Research - ТБИ - Технологии Безопасность Исследования 23 4
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1912 3
|Ред Софт - Red Soft 718 1
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 147 1
|Adobe Systems 1550 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11708 2
|Ивченков Олег 18 4
|Козлов Максим 28 1
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