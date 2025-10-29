Получите все материалы CNews по ключевому слову
Регард
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
Регард и организации, системы, технологии, персоны:
|Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 81 1
|Кристалл Ювелирный дом 1 1
|Савёловский ТК - торговый комплекс 12 1
|Рыбаков Михаил 16 1
|Асадчев Андрей 3 1
|Шмургалкин Олег 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1396474, в очереди разбора - 732135.
Создано именных указателей - 185028.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.