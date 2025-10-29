Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 185028
ИКТ 14364
Организации 11147
Ведомства 1492
Ассоциации 1067
Технологии 3522
Системы 26329
Персоны 79597
География 2978
Статьи 1568
Пресса 1255
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2732
Мероприятия 873

Регард


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


29.10.2025 Суперкомпьютер для российского региона построят на американской платформе. Китайской окончательно отказано 1
04.02.2016 Ювелирная сеть перевела сотрудников на Skype для бизнеса 2
27.12.2010 В России появились «серые» материнские платы для новых процессоров Intel 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Регард и организации, системы, технологии, персоны:

Gigabyte Technology 384 1
Biostar - Biostar Microtech 32 1
Microsoft Corporation 25180 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2092 1
Intel Corporation 12502 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 897 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 672 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 81 1
Кристалл Ювелирный дом 1 1
Савёловский ТК - торговый комплекс 12 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8246 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12241 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4235 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13264 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1369 1
Электронный акцион - интернет-аукцион - онлайновый аукцион - online auction 499 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5305 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8786 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10034 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72053 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21689 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8420 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16623 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13236 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1567 1
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 255 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1474 1
Intel Sandy Bridge 145 1
Intel Core - Семейство процессоров 1232 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2102 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 882 1
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 184 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1775 1
Рыбаков Михаил 16 1
Асадчев Андрей 3 1
Шмургалкин Олег 1 1
Казахстан - Республика 5768 1
Беларусь - Белоруссия 6000 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1438 1
Россия - РФ - Российская федерация 155136 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1396 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 473 1
Малайзия 889 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25715 2
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 222 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3167 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 648 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1315 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1396474, в очереди разбора - 732135.
Создано именных указателей - 185028.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока AOpen WA272: труженик цифрового мира

Как корректно поставить задачу ИИ и избежать ошибок при запросе: советы ZOOM

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Показать еще

Наука

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/