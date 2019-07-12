Nokia выпустила в России сверхдешевый смартфон на чистом Android с батареей больше, чем у iPhone

Nokia против Xiaomi

В России начались продажи смартфона Nokia 2.2. Аппарат – прямой конкурент вышедшему в июле 2019 г. Xiaomi Redmi 7A со схожими параметрами и невысокой рекомендуемой стоимостью.

Международный анонс Nokia 2.2 состоялся 6 июня 2019 г., то есть до России он добирался полтора месяца. Смартфон работает на полноценной ОС Android 9 Pie и участвует в программе Google Android One, что обеспечивает ему доступ ко всем обновлениям Android сроком на два года с момента релиза и еще один год доступа к актуальным патчам безопасности. Наличие чистого Android без дополнительных интерфейсов и приложений в данном случае преимущество: ненужное ПО не будет нагружать электронику смартфона, что позволит ему работать быстрее при выполнении любых задач.

Nokia 2.2 выполнен по всем правилам современного дизайна

В России стоимость Nokia 2.2 составляет ровно 7000 руб. ($110 по курсу ЦБ на 12 июля 2019 г.). Смартфон доступен лишь в одной комплектации, с 2 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной памяти. Для сравнения, на момент старта продаж в Индии 6 июня 2019 г. смартфон в этой версии стоил ровно $100 (около 6300 руб.), а за $115 (около 7200 руб.) можно было приобрести модификацию с 32-гигабайтным накопителем. Российским покупателям она пока не предложена, но зато они могут выбирать из двух цветов корпуса – темно-серого (стального) и черного. К тому же, у смартфона имеется съемный аккумулятор емкостью 3000 мАч, и это больше, чем у iPhone XS (2920 мАч) стоимостью 89,5 тыс. руб.

Особенности внешности

Аппарат определенным образом связан с классическими смартфонами Nokia на базе ОС Symbian. От них ему досталась поддержка сменных панелей Xpress-On, позволяющих оперативно поменять дизайн и цвет смартфона на любой понравившийся. Отдельно отметим место дислокации основного динамика – его вывели на тыльную панель, что нехарактерно для подавляющего большинства смартфонов 2019 г.

Сменные панели в Nokia 2.2 позволят кастомизировать смартфон и сделать его узнаваемым

Nokia 2.2 также располагает одной чертой, заимствованной у современных флагманов Samsung – отдельной кнопкой вызова голосового помощника. Но если в Samsung это Bixby, за два года своего существования так и не выучивший русский язык, то в Nokia 2.2 это Google Assistant, который, в отличие от этого самого Bixby, русскую речь вполне воспринимает.

Аппаратные спецификации

Nokia 2.2 заменил собой модель Nokia 2.1, тоже доступную в России за те же, как ни странно, 7000 руб. Новый смартфон экипирован экраном 5,71 дюйма на базе матрицы IPS с соотношением сторон 18:9, углами обзора 178 градусов (по вертикали и горизонтали) и разрешением HD+ (1520х720 пикселей). Дисплей занимает 79% площади лицевой панели и располагает каплевидным вырезом под фронтальную камеру на 5 МП без вспышки. Основная его камера получила 13-мегапиксельный сенсор, диафрагму f/2.2, поддержку HDR, собственную вспышку и функцию записи Full HD-видео с частотой 30 кадров в секунду. Обе камеры дополнены специальными алгоритмами, позволяющими получать качественные снимки даже в условиях недостаточной освещенности.

В России можно купить не только Nokia 2.2, но и его предшественника, Nokia 2.1

Основу смартфона составил произведенный по 12-нанометровому техпроцессу процессор Mediatek MT6761, также известный под названием Helio A22. Это 4-ядерный чип (используются ядра ARM Cortex A53) с частотой до 2 ГГц, содержащий в себе видеокарту PowerVR GE8320. В связи с небольшим объемом встроенной памяти в Nokia 2.2 предусмотрена поддержка сменных накопителей microSD вместительностью вплоть до 400 ГБ.

У Nokia 2.2 есть отдельная кнопка запуска Google Assistant

Моноблок поставляется с поддержкой двух SIM-карт и сотовых сетей GSM, 3G и LTE, в его распоряжении есть отдельный 3,5-миллиметровый разъем под наушники, а также набор базовых модулей беспроводной связи – Wi-Fi 802.11n с поддержкой режима точки доступа, Bluetooth 4.2, FM для прослушивания радиостанций и ресиверов GPS и ГЛОНАСС. Быстрая зарядка в смартфоне отсутствует, как и интерфейс USB-C – вместо него используется устаревший microUSB 2.0. Вес Nokia 2.2 при размерах 146х71х9 мм составляет 153 грамма. Сканер отпечатков пальцев тоже не установлен, но зато есть разблокировка по лицу с применением фронтальной фотокамеры.