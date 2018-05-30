Nokia выпустила три дешевых смартфона на «чистом» Android

Три новых смартфона Nokia 5.1, Nokia 3.1 и Nokia 2.1 под управлением «чистого» Android Oreo интересны увеличенными характеристиками процессоров и экранов, а также бюджетной ценой.

Тройной удар по бюджетному сегменту

Компания HMD Global, владеющая торговой маркой на мобильную технику Nokia, анонсировала расширение линейки своих Android-смартфонов сразу тремя новинками.

Представленные компанией три обновления прошлогодних моделей Nokia 5.1, Nokia 3.1 и Nokia 2.1, работают под управлением «чистой» версии операционной системы Android, что означает гарантированное обновление до Android P, ив перспективе – возможность первыми получать обновления ОС на протяжении двух и более лет. В дополнение, аппараты с «чистым» Android также обеспечивают доступ к новейшим сервисам Google, таким как Google Assistant.

Операционная система смартфонов Nokia 3.1 и Nokia 5.1 поддерживается по полноценной программе Android One, смартфона Nokia 2.1 – по версии Android Oreo (Go edition) для моделей с минимальными аппаратными ресурсами.

Ранее в семействе Android One были представлены смартфоны Nokia 8 Sirocco, Nokia 7 plus и Nokia 6.1.

Смартфоны из новой линейки имеют экраны с большей диагональю при прежнем компактном размере корпуса, при этом производительность смартонов увеличилась до 50% благодаря использованию обновленного процессора.

Nokia 5.1: классика в новом исполнении

Смартфон Nokia 5.1 выполнен в корпусе из алюминия 6000 серии, прошедшего процесс анодирования и полировки. Смартфон обладает габаритами 151,1 x 70,73 x 8,27 мм и представлен медным (Copper), каленым синим (Tempered Blue) и черным (Black) вариантами цветового исполнения корпуса.

Смартфон Nokia 5.1

Смартфон получил 5,5-дюймовый дисплей на матрице IPS с разрешением Full-HD+ и соотношением сторон 18:9. Диагональ экрана стала на 0,33 дюйма больше, чему у предыдущей модели, при том корпус устройства стал на 2 мм уже. Экран защищен специальным стеклом Corning Gorilla Glass 3.

Nokia 5.1 работает по управлением 8-ядерного процессора MediaTek Helio P18 (MT6755S) с частотой 2 ГГц. По данным производителя, это обеспечивает прирост производительности на 40% по сравнению с предшественником.

Смартфон будет доступен в вариантах с 2 ГБ или 3 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ или 32 ГБ накопителем e-MMC 5.1. Кардридер поддерживает карты памяти MicroSD емкостью до 128 ГБ. Поддержка NFC, и в том числе технологии оплаты Google Pay, позволяет удобно и безопасно оплачивать покупки с помощью телефона.

Смартфон Nokia 5.1 в синем корпусе

Nokia 5.1 поддерживает работу в сетях LTE Cat. 4, оснащена интерфейсами WiFi 802.11 a/b/g/n и Bluetooth 4.2, навигацией GPS/AGPS/GLONASS.

Смартфон оснащен основной камерой 16 МП с фазовым автофокусом и светодиодной вспышкой, а также фронтальной селфи-камерой 8 МП. Встроенный в аппарат аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч, что достаточно для 19 часов разговоров, до 24,5 дней работы в ждущем режиме, до 52,7 часов прослушивания музыки или до 9,4 часов просмотра видео с качеством 1080p.

Nokia 3.1: обновление хита продаж

По данным производителя, на сегодняшний день Nokia 3 - самый успешный и продаваемый смартфон в линейке Nokia. Обновленный смартфон Nokia 3.1 представляет собой сочетание обновленного дизайна, качественных материалов и оптимальной для повседневного использования производительности.

Смартфон Nokia 3.1 в черном корпусе

Смартфон Nokia 3.1 обладает габаритами 146,25 x 68,65 x 8,7 мм при весе 138 г. Аппарат оснащен 5,2-дюймовым экраном HD с соотношением сторон 18:9 и 2,5D-покрытием из ударопрочного стекла Corning Gorilla Glass. Смартфон будет доступен в корпусе цветов индиго (Black/Chrome), черном (Black/Chrome) и белом (White/Iron).

Nokia 3.1 выполнен на 8-ядерном чипе MediaTek 6750 (вместо 4-ядерного в предыдущей версии) с тактовой частотой 1,5 ГГц. Обновление чипсета, по данным производителя, обеспечило рост производительности минимум на 50%.

Смартфон Nokia 3.1 в белом корпусе

Основная улучшенная камера оснащена сенсором 13 МП с автофокусом и оптикой с апертурой f/2. Фронтальная камера 8 МП оснащена оптикой f/2 с углом раскрыва 84,6 градусов. Полный набор сенсоров, ранее доступный только в премиальных моделях, дает возможность пользоваться популярными AR-приложениями, такими как Pokémon Go, делать панорамные снимки, а также безопасно оплачивать покупки с помощью Google Pay.

Аппарат поддерживает сети LTE Cat. 4, интерфейсы WiFi 802.11 a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.0, навигацию GPS/AGPS, GLONASS и Beidou. На рынке смартфон будет доступен в версиях с 2 ГБ или 3 ГБ оперативной памяти и с накопителем 16 ГБ или 32 ГБ с интерфейсом e-MMC 5.1. Слот под карты MicroSD поддерживает флешки емкостью до 128 ГБ.

Смартфон оснащен встроенной батареей емкостью 2990 мАч.

Nokia 2.1: недорого, работает долго

Смартфон Nokia 2.1 оснащен аккумулятором емкостью 4000 мАч, которого хватает на два дня работы и развлечений. Обновленная модель заряжается быстрее предшественника. Смартфон также интересен фронтальными стереодинамиками.

Nokia 2.1 выполнена в традиционном лаконичном стиле, с металлическими деталями корпуса и закругленным дизайном. Задняя панель из поликарбоната устойчива к царапинам.

Смартфон Nokia 2.1 в корпусах различного цвета

Смартфон имеет 5,5-дюймовый экран HD, диагональ которого на 20% больше, чем в предыдущей модели. Габариты смартфона 153,7 x 77,7 x 9,35 мм.

Смартфон выполнен на чипсете Qualcomm Snapdragon 425 дает, что, по данным производителя, дает прирост производительности на 50%. Смартфон оснащен двумя камерами: основной 8 МП и фронтальной 5 МП. Объем оперативной памяти LPDDR3 составляет 1 ГБ.

Тыльная и фронтальная поверхность Nokia 2.1

Новая Nokia 2.1 будет поставляться в трех цветовых сочетаниях: синий с медью (Blue/Copper) синий с серебром (Blue/Silver) серый с серебром (Grey/Silver.

Об Android One

Смартфоны Nokia с Android One обеспечивают долгую работу от одного заряда батареи и поддерживают технологии искусственного интеллекта Google.

Nokia 5.1 и Nokia 3.1 будут получать ежемесячные обновления функций безопасности в течение трех лет и обновления ОС в течение двух лет в рамках программы Android One. Это обеспечит высокий уровень безопасности и защищенности данных устройств. Кроме того, смартфоны будут получать регулярные обновления сервисов Google, таких как Google Assistant и Google Фото c безлимитным сервисом хранения фотографий и видео.

Nokia 2.1 поставляется с Android Oreo (версия Go edition), созданной для смартфонов с оперативной памятью 1 ГБ и меньше, которая обеспечивает оптимальную работу Android и меньшее потребление энергии.

Даты начала продаж и цены

Nokia 5.1 поступит в продажу в июле 2018 года, ориентировочная розничная цена составит 189 евро за версию с 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти. Nokia 2.1 поступит в продажу в июле 2018 года, ориентировочная розничная цена составит 99 евро.

Nokia 3.1 уже доступен для предзаказа в России по ориентировочной розничной цене 11 990 руб. за версию с 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти. В продажу новинка поступит 8 июня.