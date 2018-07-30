Google Ассистент заработал на русском языке

Google наделила своего голосового помощника возможностью понимать и воспроизводить русскую речь. «В ближайшие дни» русскоязычный Google Ассистент станет доступен на Android-устройствах с версией ОС 5.0 и выше и на устройствах под управлением iOS версий 10 и выше.

Русскоязычный Google Ассистент

Цифровой помощник Google Ассистент стал доступен на русском языке, то есть теперь ему можно отдать голосовую команду или задать вопрос по-русски. Об этом Дмитрий Кузнецов, управляющий директор Google Россия, сообщил в блоге компании. О том, что компания приступила к тестированию русскоязычной версии помощника, было объявлено в январе 2018 г.

Чтобы запустить Google Ассистент на устройстве под управлением Android, нужно сказать «Окей, Гугл» или просто нажать и в течение какого-то времени удерживать кнопку главного экрана. Пользователям iOS потребуется скачать соответствующее приложение в App Store.

Компания обещает, что русскоязычный Google Ассистент заработает «в ближайшие дни» на Android-устройствах с версией ОС 5.0 и выше и на устройствах под управлением iOS версий 10 и выше.

О чем говорить с помощником

Предназначение Google Ассистента — сделать более быстрым решение повседневных задач, которые требуют использования мобильных устройств и интернета. «Попросите его перевести мили в километры или евро в рубли; спросите, когда сегодня закат во Владивостоке, или как сказать «арбуз» по-английски. Ассистент ответит за секунду в формате обычного диалога», — поясняет Кузнецов. С выходом русскоязычной версии все это можно сделать на русском языке.

Google Ассистент стал доступен на русском языке

Google Ассистент способен работать с другими приложениями, установленными на устройстве, подчиняясь командам пользователя. Его можно попросить отправить сообщение через WhatsApp или Viber, при этом текст самого сообщения можно просто продиктовать помощнику. Ассистент может установить будильник или таймер, включить прослушивание плейлиста и т. д. С его же помощью осуществляется поиск контента, географических локаций и нужной пользователю информации в интернете.

Кроме выполнения каких-то полезных задач Google Ассистент предназначен и просто для развлечения: он может рассказать анекдот или загадать загадку, сообщить интересный факт, познакомить пользователя с гороскопом и т. п. При этом у помощника есть собственная личность, со своими симпатиями и предпочтениями — например, любимыми фильмами — с которой пользователь может познакомиться. Помощник может отвечать в том числе на абстрактные и философские вопросы, например, «что такое хорошо, а что такое плохо», сообщает компания.

На каких устройствах работает Google Ассистент

Google Ассистент — это умный персональный помощник от Google, который компания представила в мае 2016 г. В проекте наблюдаются преемственность по отношению к голосовому помощнику Google Now, который был запущен в 2012 г. и перестал поддерживаться в 2017 г., однако Google Now не умел поддерживать двусторонний диалог. С Google Ассистентом можно общаться как с помощью голосового ввода, так и используя клавиатуру.

Google Ассистент может отправить вместо пользователя сообщение в WhatsApp

Google Ассистент входит в состав приложения для обмена сообщениями Google Allo, умной колонки Google Home, умных часов Android Wear и смартфонов Google Pixel, доступен также на смартфонах сторонних производителей. На CES 2018 были анонсированы умные дисплеи — фактически, умные колонки с экранами — в которые интегрирован Google Ассистент. Выпуск первого такого дисплея запланирован на июль 2018 г.

В мае 2018 г. Google представила расширение для Google Ассистента под названием Duplex, которое позволяет помощнику совершать вместо пользователя голосовые звонки, имитируя при этом человеческий голос. Благодаря этому помощник может, например, позвонить в парикмахерскую и назначить время стрижки.