Лайфхак
Как найти нишу, которую займет компания в цифровом мире
Интеграция
Лайфхак цифровизации: примите на работу чат-ботов
Инфраструктура
Почему нужно отслеживать новые технологии

Спецпроекты

В России вышел супердешевый смартфон Xiaomi Redmi 7A

6357
Техника
, Текст: Эльяс Касми
Xiaomi пополнила российскую линейку смартфонов моделью Redmi 7A. Это дешевый моноблок стоимостью менее 9000 руб. в максимальной комплектации, с 8-ядерным процессором, защитой от влаги и разблокировкой по лицу. Смартфон поддерживает российские сети LTE и работает на современной ОС Android 9.

Стильный и недорогой

Компания Xiaomi сообщила о старте продаж на территории России нового доступного смартфона Redmi 7A. Моноблок пришел на смену модели Redmi 6A, в сравнении с которой обзавелся внушительным списком изменений и улучшений.

На российском рынке смартфон, мировой анонс которого состоялся 24 мая 2019 г., вышел в двух комплектациях – с 16 и 32 ГБ встроенной памяти стоимостью, соответственно, 7500 и 8500 руб. По состоянию на день старта продаж цена младшей версии была снижена до 5920 руб. Обе комплектации включают 2 ГБ оперативной памяти, хотя для рынка Китая существуют модификации с 3 ГБ. Примечательно, то Redmi 6A в версии с 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти стоит ненамного дешевле – 5900 руб.

Изначально Xiaomi заявляла Redmi 7A для России в четырех цветах корпуса – матовых синем и черном, а также в оттенках «синий изумруд» и «красный изумруд» (в пресс-релизе два последних цвета названы «синий алмаз» и «красный алмаз»). На глобальном сайте Xiaomi эти оттенки не упомянуты.

Стоимость Xiaomi Redmi 7A в России

Модель Объем оперативной памяти, ГБ Объем встроенной памяти, ГБ Стоимость в России, руб. Стоимость с учетом скидки, руб.
Xiaomi Redmi 7A 2 16 7 500 5 920
Xiaomi Redmi 7A 2 32 8 500 8 500

Источник: Xiaomi

На момент публикации материала официальный интернет-магазин Xiaomi предлагал смартфон исключительно в черном цвете.

Отличия от предшественника

В сравнении с прошлогодним Redmi 6A новый Redmi 7A обзавелся более емкой батареей – 4000 мАч вместо 3000 мАч, плюс была добавлена 10-ваттная быстрая зарядка. Xiaomi отказалась от процессора MediaTek Helio А22 в пользу более мощного Qualcomm Snapdragon 439 (оба чипа производятся по 12-нанометровой технологии, но в Qualcomm Snapdragon 439 установлено восемь ядер против четырех в Helio A22). Частота нового процессора достигает 2 ГГц, плюс в него встроена видеокарта Adreno 505 с частотой 650 МГц.

red601.jpg
Два базовых оттенка Redmi 7A - матовый черный и матовый синий

Производитель заявил о наличии в Redmi 7A улучшенных динамиков и защиты от брызг P2i, а также о функции приема сигнала FM-радио без использования наушников в качестве внешней антенны. Другими словами, смартфон можно превратить в портативный громкий радиоприемник. В то же время, в нем сохранен отдельный вход под наушники с 3,5-миллиметровым коннектором.

Дисплей, фотокамеры и защита информации

В плане экрана Redmi 7A не отличается от предшественника – в нем по-прежнему используется IPS-панель с диагональю 5,45 дюйма, соотношением сторон 18:9 и разрешением HD+ (1440х720 пикселей). Экран снабжен широкими рамками по всему периметру и не располагает вырезом под фронтальную камеру.

red603.jpg
Четыре цвета смартфона, доступные на российском рынке

К особенностям дисплея можно отнести технологию фильтрации синего цвета, снижающую нагрузку на глазной аппарат. Эта функция имеет сертификат TUV Rheinland.

Фотокамер у Redmi 7A ровно две. Основной модуль базируется на 12-мегапиксельной матрице с размером пискеля 1,25 мкм, диафрагмой f/2.2 и фазовым автофокусом, тогда как для получения автопортретов используется фронтальный 5-мегапиксельный сенсор с функцией разблокировки по лицу с искусственным интеллектом. Последний требуется для размытия фона и работы режима Beautify. Поддерживается запись видео в формате Full HD с частотой 30 кадров в секунду.

red604.jpg

В день старта продаж Redmi 7A стоил в России менее $100

Отметим, что Face ID в данном случае – это единственный дополнительный способ блокировки смартфона. Сканер отпечатков пальцев в нем производителем не предусмотрен.

Прошивка, интерфейсы и модули связи

В России Redmi 7A продается с предустановленной мобильной ОС Google Android 9 Pie. В качестве дополнительной оболочки используется фирменный интерфейс Xiaomi – MIUI 10, в данном случае глобальная его версия с полноценной поддержкой всех сервисов Google.

red602.jpg
Redmi 7A характеризуется классическим элегантным дизайном

Смартфон рассчитан на работу в сотовых сетях второго, третьего и четвертого поколений, подключение к которым происходит посредством двух SIM-карт. Также в наличии слот microSD под карты памяти емкостью до 256 ГБ.

Список поддерживаемых технологий беспроводной связи включает Bluetooth 4.2, FM, GPS, VoLTE и Wi-Fi 802.11n (технологии Wi-Fi Direct и Wi-Fi Display). Размеры смартфона составили 146х70х10 мм при весе 165 граммов. Корпус аппарата изготовлен из пластика.



Другие материалы рубрики

Московский блогер требует денег у Instagram за моральный ущерб

«Почта банк» «первым в России» запустил подтверждение операций с помощью селфи

Apple выпустит дешевый iPhone в 2020 г. Каким он будет

10 млн пользователей установили приложение, требующее деньги за бесплатные обновления Android

Знаменитый производитель «железа» D-Link проведет 10 лет под пристальной слежкой властей США

Цены на ТВ-панели вот-вот рухнут ниже себестоимости

Техника

Умные весы: хиты продаж

Обзор ViewSonic XG240R: сбалансированный игровой монитор

Собираемся в дорогу. Гаджеты для автомобиля и путешествий

Лучшие морозильные камеры: хиты продаж
Показать еще
Взгляд месяца

Государство должно получать данные напрямую из информсистем компаний

Савва Шипов

Замминистра Минэкономразвития

Стратегия месяца

Уже появляются российские эквиваленты западных решений для банков

Сергей Пегасов

CIO Промсвязьбанка

Бизнес от кибератак защищают искусственный интеллект и большие бюджеты Почему цифровизация без облаков будет длительной и дорогой Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии