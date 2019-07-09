В России вышел супердешевый смартфон Xiaomi Redmi 7A

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Стильный и недорогой

Компания Xiaomi сообщила о старте продаж на территории России нового доступного смартфона Redmi 7A. Моноблок пришел на смену модели Redmi 6A, в сравнении с которой обзавелся внушительным списком изменений и улучшений.

На российском рынке смартфон, мировой анонс которого состоялся 24 мая 2019 г., вышел в двух комплектациях – с 16 и 32 ГБ встроенной памяти стоимостью, соответственно, 7500 и 8500 руб. По состоянию на день старта продаж цена младшей версии была снижена до 5920 руб. Обе комплектации включают 2 ГБ оперативной памяти, хотя для рынка Китая существуют модификации с 3 ГБ. Примечательно, то Redmi 6A в версии с 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти стоит ненамного дешевле – 5900 руб.

Изначально Xiaomi заявляла Redmi 7A для России в четырех цветах корпуса – матовых синем и черном, а также в оттенках «синий изумруд» и «красный изумруд» (в пресс-релизе два последних цвета названы «синий алмаз» и «красный алмаз»). На глобальном сайте Xiaomi эти оттенки не упомянуты.

Стоимость Xiaomi Redmi 7A в России

Модель Объем оперативной памяти, ГБ Объем встроенной памяти, ГБ Стоимость в России, руб. Стоимость с учетом скидки, руб. Xiaomi Redmi 7A 2 16 7 500 5 920 Xiaomi Redmi 7A 2 32 8 500 8 500

Источник: Xiaomi

На момент публикации материала официальный интернет-магазин Xiaomi предлагал смартфон исключительно в черном цвете.

Отличия от предшественника

В сравнении с прошлогодним Redmi 6A новый Redmi 7A обзавелся более емкой батареей – 4000 мАч вместо 3000 мАч, плюс была добавлена 10-ваттная быстрая зарядка. Xiaomi отказалась от процессора MediaTek Helio А22 в пользу более мощного Qualcomm Snapdragon 439 (оба чипа производятся по 12-нанометровой технологии, но в Qualcomm Snapdragon 439 установлено восемь ядер против четырех в Helio A22). Частота нового процессора достигает 2 ГГц, плюс в него встроена видеокарта Adreno 505 с частотой 650 МГц.

Два базовых оттенка Redmi 7A - матовый черный и матовый синий

Производитель заявил о наличии в Redmi 7A улучшенных динамиков и защиты от брызг P2i, а также о функции приема сигнала FM-радио без использования наушников в качестве внешней антенны. Другими словами, смартфон можно превратить в портативный громкий радиоприемник. В то же время, в нем сохранен отдельный вход под наушники с 3,5-миллиметровым коннектором.

Дисплей, фотокамеры и защита информации

В плане экрана Redmi 7A не отличается от предшественника – в нем по-прежнему используется IPS-панель с диагональю 5,45 дюйма, соотношением сторон 18:9 и разрешением HD+ (1440х720 пикселей). Экран снабжен широкими рамками по всему периметру и не располагает вырезом под фронтальную камеру.

Четыре цвета смартфона, доступные на российском рынке

К особенностям дисплея можно отнести технологию фильтрации синего цвета, снижающую нагрузку на глазной аппарат. Эта функция имеет сертификат TUV Rheinland.

Фотокамер у Redmi 7A ровно две. Основной модуль базируется на 12-мегапиксельной матрице с размером пискеля 1,25 мкм, диафрагмой f/2.2 и фазовым автофокусом, тогда как для получения автопортретов используется фронтальный 5-мегапиксельный сенсор с функцией разблокировки по лицу с искусственным интеллектом. Последний требуется для размытия фона и работы режима Beautify. Поддерживается запись видео в формате Full HD с частотой 30 кадров в секунду.

В день старта продаж Redmi 7A стоил в России менее $100

Отметим, что Face ID в данном случае – это единственный дополнительный способ блокировки смартфона. Сканер отпечатков пальцев в нем производителем не предусмотрен.

Прошивка, интерфейсы и модули связи

В России Redmi 7A продается с предустановленной мобильной ОС Google Android 9 Pie. В качестве дополнительной оболочки используется фирменный интерфейс Xiaomi – MIUI 10, в данном случае глобальная его версия с полноценной поддержкой всех сервисов Google.

Redmi 7A характеризуется классическим элегантным дизайном

Смартфон рассчитан на работу в сотовых сетях второго, третьего и четвертого поколений, подключение к которым происходит посредством двух SIM-карт. Также в наличии слот microSD под карты памяти емкостью до 256 ГБ.

Список поддерживаемых технологий беспроводной связи включает Bluetooth 4.2, FM, GPS, VoLTE и Wi-Fi 802.11n (технологии Wi-Fi Direct и Wi-Fi Display). Размеры смартфона составили 146х70х10 мм при весе 165 граммов. Корпус аппарата изготовлен из пластика.