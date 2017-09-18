Россияне создали «официальную» приставку для Android TV

Российская экспансия на рынок больших экранов

Компания SPB TV объявила, что ее платформа SPB TV Home M2 получила сертификацию Google как продукт, полностью соответствующий требованиям стандарта Android TV.

По данным компании, решение SPB TV Home M2 стало первой российской Android TV приставкой, сертифицированной Google. В SPB TV подчеркивают, что решение создано «с чистого листа» и имеет 2 международных патента. Стратегия развития продукта подразумевает привлечение новых b2b и b2c заказчиков наряду с переходом уже существующих мобильных пользователей к потреблению высококачественного контента на большом экране.

Решение SPB TV Home M2 представляет собой готовую к массовым продажам программно-аппаратную платформу, сочетающую телевизионную приставку (Set-Top Box) в корпусе нано-фактора, полностью интегрированное с программной платформой SPB TV Rosing. В комплект поставки решения также входит разработанный специально для платформы SPB TV Home пульт дистанционного управления с поддержкой множества функций.

Платформа SPB TV Home также поддерживает все возможности OpenGL фреймворка SPB TV Genie, обеспечивая полную кастомизацию пользовательского интерфейса на большом экране.

Медиацентр SPB TV Home M2 на выставочном стенде SPB TV на IBC 2017

«Мы видим спрос на качественное программно-аппаратное решение для данных проектов, поэтому приняли решение вывести на международный b2b и b2c рынок собственную приставку на Android TV. В первую очередь мы планируем воспользоваться всеми возможностями Operator Tier, чтобы создавать кастомизированные операторские решения; также есть интерес дотянуться до b2c абонентов через розничные сети. Включение нашей разработки в «семью Android TV» является международным успехом», - сказал генеральный директор SPB TV Кирилл Филиппов.

Как рассказал CNews в эксклюзивном интервью Денис Перепелицын, директор по внешним коммуникациям компании SPB TV, компания планирует использовать для продаж приставки SPB TV Home M2 все доступные способы дистрибуции, включая продажи со своего сайта, через сайты партнеров, оффлайн/онлайн ритейл и др.

В настоящий момент компания финализирует договоренности и составляет финальный список партнеров, отметил Денис Перепелицын. Цена приставки и сроки начала ее поставок будут названы в течении месяца.

Особенности технической реализации

Компактный медиацентр SPB TV Home M2 выполнен на базе 64-битного мультимедийного процессора AmLogic S905X, основанного на четырех ядрах ARM Cortex-A53 с тактовой частотой 1,5 ГГц, и графического ядра ARM Mali-450 с тактовой частотой 750 МГц и поддержкой OpenGL ES 1.1/2.0 и OpenVG 1.1. Чип также поддерживает AES/AES-XTS шифрование с ключами длиной до 256 бит и шифрование транспортного потока DVB-CSA.

Процессор AmLogic S905X поддерживает на аппаратном уровне кодеки VP9, H.265 HEVC с разрешением до 4Kx2K до 60 кадров в секунду, H.264 AVC до 30 кадров в секунду и H.264 MVC до 1080p 60 кадров в секунду. Поддерживается расширенный динамический диапазон HDR10 и обработка в цветовых пространствах REC709/BT2020.

Приставка оснащена Ethernet портом и может быть подключена к Wi-Fi и Bluetooth сетям. Для обеспечения защиты контента используются сертифицированные системы DRM.

Приставка комплектуется пультом со специальным дизайном, подключаемым через беспроводной интерфейс Bluetooth LE. Помимо общих ТВ-функций, пульт ДУ позволяет настраивать уведомления и открывать профили пользователей. С SPB TV Home каждый член семьи получает доступ к персональному профилю простым нажатием кнопки.

Наиболее необычной функцией медиацентра SPB TV Home M2, по словам Дениса Перепелицына, является возможность автоматической настройки «корбочки» под любую телевизионную систему, вне зависимости от бренда производителя – будь то Samsung, LG или что-либо другое. Все, что требуется со стороны пользователя – подсоединить приставку к телевизору и включить их. Устройство само автоматически настраивается под управление ТВ вне зависимости от модели.

По словам представителя компании, приставка поддерживает создание до 10 профилей, но по результатам маркетинговых исследований компании выяснилось, что, как правило, востребовано не более 3 профилей на одну семью (домохозяйство). Именно поэтому первыми на рынке в SPB TV создали три отдельные аппаратные кнопки на пульте для переключения, уточнил Денис Перепелицын.

Пульт ДУ для приставки SPB TV Home с интерфейсом Bluetooth

Пользователи могут управлять своим ТВ-просмотром одним пультом вместо двух, так как пульт SPB TV Home позволяет настраивать основные параметры телевизора.

Особенностью платформы SPB TV Home является функция «позвонить на пульт», благодаря которой он не потеряется за диваном, в шкафу или холодильнике. Функция, по словам Дениса Перепелицына, работает следующим образом: пользователь скачивает на свой смартфон приложение и может в буквальном смысле «позвонить пульту». Как отметил представитель SPB TV, «с учетом большого количества детей или забывчивых домодчадцев функция более чем востребованная».

Приставка SPB TV Home имеет очень компактные габариты и может быть прикреплена к задней телевизора.

Компактная телеприставка SPB TV Home M2 на задней панели ТВ

SPB TV Home использует все технические возможности SPB TV Genie - фреймворка для разработки пользовательских интерфейсов, основанного на OpenGL и созданного по аналогии с игровым движком.

Настраиваемый пользовательский интерфейс SPB TV Home

Медиацентр SPB TV Home максимально использует возможности Genie для создания интерфейса на больших экранах.

По словам представителя компании, медиацентр SPB TV Home M2 поддерживает как функцию отложенного просмотра, так и функцию «паузы живого эфира» (Time Shift) для последующего просмотра с момента паузы (Hold On).

В то же время, в отличие от большинства рыночных решений подобного класса, медиацентр SPB TV Home M2 не нуждается во встроенном или съемном накопителе для хранения отложенной записи, пояснил Денис Перепелицын. Функцию «накопления» обеспечивает серверная часть сервиса SPB TV, полностью освобождая пользователя от решения этой проблемы.

О компании

В декабре 2011 г. российский холдинг Яндекс объявил о приобретении компании SPB Software за 1,2 млрд руб. Месяцем ранее из ее состава была выделена SPB TV, которая с тех пор функционирует в качестве самостоятельной независимой компании с собственной инфраструктурой, службой поддержки и маркетинга.

Российская компания SPB TV является разработчиком производительных технологических решений для трансляции теле- и видеоконтента на различные экраны: мобильные телефоны, планшеты, компьютеры и телевизоры. Решения SPB TV в области OTT/IPTV интегрированы крупнейшими российскими и некоторыми зарубежными мобильными операторами.

В настоящее время количество установок продуктов SPB TV на мобильных устройствах превысило 70 млн по всему миру, большинство из них – пользователи Android. SPB TV является разработчиком таких мобильных платформ как MTS TV, Lebara (Великобритания), Амедиатека HBO, Velcom и другие.