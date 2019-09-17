Huawei запустила новый пилотный проект в Казани

Компания Huawei запустила в тестовую эксплуатацию многофункциональную опору освещения. Решение, созданное совместно с российской компанией VITRULUX, интегрирует подсистемы «умного города» в общественные городские пространства, формирует единый современный облик города, при этом делая его более комфортным и безопасным.

Республика Татарстан на протяжении многих лет является лидером по уровню информатизации, проведению исследований и разработок, а также внедрению технологических решений с привлечением российских и зарубежных компаний, а Казань традиционно занимает одну из ведущих позиций в рейтинге умных городов России.

Являясь стратегическим партнером республики в реализации инфраструктурных проектов, направленных на повышение экономической эффективности организаций и уровня жизни населения за счет внедрения информационных технологий, компания Huawei многие свои внедрения и пилотные проекты проводит именно в Казани.

В последние годы Казань демонстрирует бурный рост плане информатизации. Так, например, в ходе подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 руководством города была поставлена задача обеспечить туристические зоны высокоскоростным мобильным доступом в интернет и высококачественным Wi-Fi-доступом. В ходе совместного проекта компании Huawei и Управления информационных технологий и связи Казани на территории нескольких парков и скверов, а также на Кремлевской набережной были установлены распределенные базовые станции мобильной сети и высокопроизводительные точки доступа Wi-Fi, обеспечивающие высокую плотность покрытия. В основе решения, использованного на Кремлевской набережной и у Центра семьи «Казан», лежала высокопроизводительная оптическая сеть и оборудование ADAS, которое имеет активную распределительную антенную систему и наиболее эффективно при проведении массовых мероприятий, так как проект в значительной части окупается за счет потребляемого трафика и использования этой инфраструктуры одновременно несколькими операторами мобильной связи. В результате жители и гости города могли беспрепятственно делиться впечатлениями от матчей в социальных сетях, выкладывать фото и видео даже в часы пиковых нагрузок. Использование в своей основе оптической сети и высокопроизводительного коммутационного оборудования позволило помимо услуг сотовой связи реализовать возможность предоставления услуг видеонаблюдения и беспроводного доступа по технологии Wi-Fi с единой «бесшовной» авторизацией, в том числе с использованием ЕСИА.

Данный проект был реализован с использованием решений Huawei в рамках поручения Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова по итогам его рабочего визита в Китай в 2018 году о расширении сотрудничества между Республикой Татарстан и компанией Huawei.

Решение доказало свою уникальность, обеспечив услугами связи рекордные 738 тысяч человек и одновременными интернет-сессиями до 30 тысяч человек в период проведения чемпионата мира по футболу. Используемые ранее на городских мероприятиях передвижные базовые станции оказались в таких условиях малоэффективными.

Продолжением работы по внедрению в городскую жизнь Казани современных телекоммуникационных решений стал следующий проект УИТиС Казани и компании Huawei, базирующийся на необходимости повышения качества имеющихся сервисов.

Ко дню города и дню Республики Татарстан, традиционно отмечающихся 30 августа, у одного из самых посещаемых мест города – Центра семьи Казан впервые в России была интегрирована многофункциональная опора освещения – базовая часть городской телекоммуникационной инфраструктуры. Без дополнительных строительно-монтажных работ, перекрытия улиц, в течение одного дня была заменена традиционная опора с оборудованием сотовой связи на МФО с интеграцией в городскую систему видеонаблюдения, Wi-Fi доступом для горожан. Опора была подключена к общегородской системе освещения, а интерактивная составляющая обеспечила звуковое и световое сопровождение праздника. Технологическая составляющая опоры состоит из 2-х камер видеонаблюдения высокой четкости, точки доступа Wi-Fi для организации публичного доступа к сети интернет, антенного модуля сотовой связи стандарта 4G для расширения покрытия мобильной связи, системы звукового оповещения граждан, и интерактивного экрана.

Ключевыми характеристиками современной ИКТ-инфраструктуры является ее унифицированность, доступность и возможность масштабирования и уплотнения по мере развития технологий и потребностей пользователей. Нельзя снова и снова организовывать прокладку новых проводных сетей связи, по мере роста числа базовых станций сотовой связи или видеокамер. Существуют и ограничения, связанные с зонами охраны памятников архитектуры, других достопримечательностей, где необходима максимальная потребность в качественных услугах, но порой нет возможностей для дополнительного строительства. А в случае с организацией городских пространств важную роль играет и архитектурная составляющая. Обеспечение не только высокой функциональной работоспособности оборудования, но и стильного внешнего вида, вписывающегося в современную городскую архитектуру – зачастую именно такую задачу ставит руководство города перед ИТ-службами. А внедрение технологии 5G и федеральная программа цифровизации городов потребует внедрения оборудования нового поколения – более компактных ретрансляторов, обладающих более высокой плотностью размещения. Именно поэтому наличие современной кабельной инфраструктуры и требование по модернизации оборудования без дополнительных строительно-монтажных работ явилось возможностью для внедрения умной опоры на реальный городской ландшафт.

Многофункциональная опора освещения – это современное комплексное модульное решение, предназначенное для эффективного решения растущих телекоммуникационных потребностей современных городов, а также повышения комфорта проживания в городах и безопасности общественных пространств. Оно обладает широким набором функций таких как: LED освещение, Wi-Fi-доступ, видеонаблюдение, модуль для инфраструктурных операторов сотовой связи, датчики погодных условия и экологической обстановки, оперативная связь с экстренными службами, подзарядка личных электрических транспортных средств, информирование горожан посредством аудиовизуальных средств – динамиков и LED-экранов.

Основным преимуществом многофункциональной «умной» опоры освещения является модульность её конструкции. Использование расширяемой технологической платформы позволяет создавать необходимые конфигурации под задачу и легко масштабировать проект тогда, когда это необходимо. К примеру, сейчас проходит тестирование базовой функциональности: освещение, Wi-Fi, видеонаблюдение, оповещение и информирование граждан, совместное использование операторами мобильной связи модулей 4G и т.д.

Впоследствии подобные конструкции станут базой для беспилотного транспорта, интернета вещей и всевозможных сервисов, связанных, с 5G.

«Для реализации актуальной концепции «умный город» (Smart City) компания VITRULUX разработала и изготовила варианты многофункциональных опор городского освещения (смарт-опоры). Главной их особенностью является модульность конструкции, позволяющий легко изменять и дополнять ее функции в зависимости от задач решаемых городской инфраструктурой. Это позволяет оптимизировать как процесс градостроительства, так и последующую эксплуатацию построенных объектов в том числе при взаимодействии с различными операторами информационных и телекоммуникационных услуг, – сказал Бронислав Горлинский, генеральный директор VITRULUX. – Минимизация габаритных параметров, компактное размещение всех электронных и оптических компонентов МФО – это новый прогрессивный тренд индустриального дизайна: industrial fashion в градостроении, в формировании новой коммуникационной платформы и качественном улучшении проживания в современных мегаполисах».

«Умный город» – это, зачастую, не столько технологический, сколько социальный проект, имеющий стратегическое значение для конкретного города. Оптимизация многих рутинных вопросов, например: автоматизация транспортных задач, упрощение взаимодействия населения с государственными органами и организациями, повышение безопасности городских территорий – все это способствует не только более комфортному проживанию в городах, но и развитию экономики муниципалитета. Люди чувствую себя спокойней, развивается туризм, территории становятся более привлекательными для нахождения там граждан, развивается розничная торговля, малый и средний бизнес, сфера обслуживания. Всё это, в конечном итоге приведет к росту ВРП и неналоговых доходов муниципалитетов. Видя положительные изменения вокруг себя, люди начинают больше задумываться о том, как им улучшить жизнь в своем городе, а не ищут возможности для переезда. И здесь, безусловно, хоть сами по себе технологии и не являются краеугольным камнем этих процессов, но в текущем «цифровом» мире они играют в них очень важную роль», – уверен Константин Савченко, руководитель отдела по работе с клиентами ПФО Huawei Enterprise в России.