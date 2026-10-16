Фиджитал-пространства от Билайна до конца года заработают в 23 регионах России

Билайн запускает масштабный проект по оснащению фиджитал-центров в 23 субъектах Российской Федерации. В рамках контракта с Минспорта России будут поставлены программно-аппаратные комплексы для занятий цифровым и физическим спортом. Они будут открыты на базе действующих физкультурно-оздоровительных комплексов в регионах, при этом Билайн возьмет на себя всю технологическую часть, установит и наладит оборудование, а также обеспечит центры скоростным интернетом. При реализации проекта будет сделан акцент на применении передовых отечественных разработок и программных решений.

До декабря 2026 года фиджитал-пространства от Билайна заработают в Архангельской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Кировской, Курской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Омской, Ростовской, Рязанской, Свердловской, Тамбовской, Тульской, Челябинской областях, республиках Бурятия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Татарстан и Удмуртия, а также Пермском крае и Ямало-Ненецком автономном округе.

Фиджитал-центр (от англ. physical — физический и digital — цифровой) — это гибридное пространство, которое объединяет традиционный и киберспорт, предлагая посетителям условия для соревнований и побед как в реальном, так и в виртуальном мире. Здесь можно поиграть в сетевую или консольную игру, погонять мяч, позаниматься на тренажерах — а специальное оборудование зафиксирует время пребывания участника на той или иной площадке и сохранит информацию о достижениях.

В оснащение фиджитал-центров от Билайна войдут игровые компьютеры и приставки для онлайн-игр, оборудование дополненной и виртуальной реальности, автосимуляторы, комплекты для лазерного боя и гонок дронов, серверное оборудование, а также специализированное ПО.

На текущий момент Билайн уже реализует проекты по строительству модульных фиджитал-центров в городе Стрежевом Томской области и городе Артеме в Приморском крае, а также участвует в строительстве фиджитал-центра в Калининграде.

Михаил Звягинцев, директор департамента по работе с госсектором Билайна:

«Объединение классических тренировок и игр с киберспортивными в едином дружелюбном пространстве — это концептуально новый подход, который позволяет сочетать умственные нагрузки со здоровой физической активностью и развивать выносливость, когнитивные навыки, а также навыки командной работы. Всё это актуально как для детей и подростков, которые только формируются ментально и физически, так и для взрослых людей, которых современные технологии вынуждают вести сидячий образ жизни. Как высокотехнологичная компания, устремленная в будущее, мы рады не просто вносить свой вклад в развитие такой замечательной и актуальной инициативы, но и активно расширять его».