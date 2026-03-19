Комфортабельные кемпинги, северное сияние и курс на Азию: «ЮMoney» и Отелло подвели итоги зимнего туризма

Аналитики кошелька «ЮMoney» и сервиса бронирования «Отелло» узнали, где и как россияне отдыхали этой зимой. Оказалось, что 80% опрошенных провели зимний отпуск в путешествиях по России, а основными статьями расхода стали еда, развлечения и проживание. Также этой зимой вырос интерес к комфортабельным кемпингам (глэмпингам), а в список «направлений мечты» вошли Алтай, Камчатка, Арктика и Якутия. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Ключевые тренды

80% зимних поездок — по России, 14% — за границу, 6% — комбинировали оба варианта.

Самые популярные направления в России по бронированиям на Отелло: Москва (20%) и Санкт‑Петербург (11%), далее — Казань, Новосибирск, Екатеринбург, Краснодар, Владивосток и Сочи (включая Адлер и Эстосадок).

Лидерами среди зарубежных направлений стали Турция, Таиланд и Беларусь, заметно вырос спрос на бронирование проживания во Вьетнаме, Казахстане и Китае.

Спрос на комфортабельные кэмпинги (глэмпинги) зимой 2025/26 вырос на 33% год к году.

Ключевые статьи расходов – еда и развлечения (34%) и проживание (32%).

Как считали

Исследование проводилось аналитиками «ЮMoney» и «Отелло» в марте 2026 г. «ЮMoney» проанализировали данные онлайн-опроса, который проводился среди более 1,8 тыс. пользователей сервиса. В выборку вошли россияне в возрасте от 25 до 54 лет, среди которых 70% мужчин и 30% женщин. Также в исследовании использованы обезличенные данные «Отелло» по бронированиям за период с 1 декабря 2025 г. по 28 февраля 2026 г., динамика по направлениям сравнивалась с аналогичным зимним периодом прошлого сезона.

Внутренний туризм удерживает лидерство – 80% провели зимний отпуск в России

По результатам опроса «ЮMoney», 51% опрошенных брали отпуск этой зимой, еще 12% до сих пор находятся на отдыхе, однако 37% решили обойтись без зимнего отпуска. Из тех, кто отдыхал зимой, подавляющее большинство (80%) провели каникулы в России, 14% ездили за границу, а 6% успели совместить оба формата.

По данным «Отелло», этой зимой чаще всего бронировали размещение в Москве — на нее пришлась пятая часть (20%) от всех бронирований на этот период. Вторым по популярности направлением стал Санкт‑Петербург (11%). Важно отметить, что это обусловлено не только туристической привлекательностью, но и тем, что эти города часто посещают транзитом. В число наиболее востребованных также вошли Казань, Новосибирск, Екатеринбург, Краснодар, Владивосток и Сочи, включая Адлер и Эсто‑Садок.

По сравнению с прошлым зимним сезоном (декабрь-февраль 2024-2025 гг.) заметно вырос интерес к Краснодару, который с десятого места переместился на шестое. Из топ-10 направлений у него самый большой рост доли бронирований (от общего количества броней за период по всем направлениям) – на 10% по сравнению с прошлой зимой.

Из топ-50 направлений заметно вырос интерес к Вологде и Смоленску – в среднем на 30%. Также в топ-50 популярных направлений входят сразу 3 города Золотого кольца – Ярославль, Владимир и Кострома. Примечательно, что доля бронирований в исторических городах маршрута (10 городов) выросла в среднем на 21% по сравнению с прошлой зимой. Средний чек за одну ночь по топ-50 направлениям вырос в среднем на 17% по сравнению с прошлой зимой (2024-2025 гг.)

Зарубежные маршруты: азиатский вектор

Хотя основная доля зимних поездок приходится на Россию, данные опроса «ЮMoney» показывают, что 14% опрошенных отдыхали за границей. По данным Отелло, из зарубежных направлений чаще всего бронировали проживание в Турции, Таиланде и Беларуси. Также в десятку лидеров вошли Армения, Казахстан, ОАЭ, Узбекистан, Вьетнам, Грузия и Китай.

Аналитика зарубежных бронирований показывает четкий тренд: россияне активно осваивают Азию. Заметно вырос интерес к Вьетнаму, Казахстану и Китаю – эти направления показывают наибольший рост доли бронирований от общего количества за зимний период.

Популярный формат отдыха: комфортабельные кемпинги (глэмпинги)

Пользователи «Отелло» чаще всего бронировали проживание в отелях и апартаментах – эти форматы размещения традиционно самые популярные. Однако заметен рост спроса на загородный отдых в комфортабельных кэмпингах (глэмпингах) – доля бронирований с декабря 2025 по февраль 2026 выросла на 33% по сравнению с тем же периодом годом ранее.

Результаты опроса «ЮMoney» подтверждают рост интереса к такому формату – этой зимой треть респондентов (30%) отдыхали в комфортабельных кэмпингах (глэмпингах), а 41% поделились, что пока не пробовали, но хотели бы. 18% опрошенных предпочитают останавливаться в частном секторе или апартаментах, ещё 11% выбирают классические отели.

В комфортабельных кэмпингах (глэмпингах) респонденты прежде всего ценят уединение и близость к природе (30%), а также комфорт без отрыва от цивилизации (29%). Для 23% опрошенных ключевым фактором стала возможность самостоятельно готовить еду на мангале и ходить в баню, а 18% ехали за необычным опытом и фотогеничными локациями.

За чем едут туристы: от красивой природы и местной кухни до северного сияния

Опрос «ЮMoney» показывает, что при выборе места для зимнего отдыха респонденты в первую очередь ориентируются на красивую природу (36%). Важными также оказались наличие возможностей для активного отдыха (20%) и архитектура (18%).

Среди главных впечатлений этой зимы 45% опрошенных выделили прогулки по заснеженному лесу, еще 43% запомнили, как они попробовали необычную кухню. Почти треть (31%) отметили, что в этом зимнем сезоне им удалось погулять по льду Байкала, а 30% увидели северное сияние.

Согласно опросу «ЮMoney», главным местом притяжения, которое россияне мечтают посетить, стал Алтай – туда хотят отправиться 52% опрошенных. Также в список «направлений мечты» входят Камчатка (45%), Арктика (30%) и Якутия (29%). Данные бронирований на «Отелло» подтверждают рост спроса на необычные направления внутри страны. Доля бронирований на Алтае и в Мурманской области этой зимой выросла в среднем на 17% по сравнению с прошлым сезоном.

Экономика зимних путешествий: еда, развлечения и комфортное проживание – ключевые статьи бюджета

По данным опроса «ЮMoney», в зимнем отпуске 34% опрошенных уложились в бюджет от 30 до 70 тысяч рублей на человека, включая дорогу, проживание, питание и развлечения. Еще по 23% потратили от 70 до 150 тыс. руб. или более. А 20% уложились в сумму до 30 тыс. руб. Показательно, что основная часть бюджета у 34% респондентов ушла на еду и развлечения во время отдыха, ещеу 32% – на комфортное проживание. По 11% опрошенных ответили, что больше всего денег потратили на транспорт и сувениры и подарки из поездки.