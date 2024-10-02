Аналитика МТС: каждый пятый турист Национального центра В.П. Астафьева оказался столичным жителем

МТС с помощью геоаналитической платформы «Геоэффект» проанализировала посещаемость Национального центра В. П. Астафьева за весенне-летний сезон и нарисовала портрет среднестатистического культурного туриста. Выяснилось, что турпоток в село Овсянка по сравнению с 2023 г. вырос практически в два раза, а в тройку регионов, откуда гости приезжали чаще всего, вошли Новосибирская, Московская и Иркутская области. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным Big Data МТС, география туристов, посетивших музейный комплекс Виктора Петровича Астафьева в теплый сезон с мая по август 2024 г., охватила многие города России — Калининград, Санкт-Петербург, Москву, Краснодар, Нижний Новгород, Челябинск, Ханты-Мансийск, Владивосток и другие. Москвичи и питерцы в 2024 г. приезжали в Овсянку чаще — на туристов из обеих столиц пришлось порядка 20% от всего турпотока, а количество гостей из Москвы и Санкт-Петербурга увеличилось в два с половиной раза год к году.

Согласно исследованию МТС, турпоток в музейный комплекс В. П. Астафьева, куда ранее входили дома писателя и его бабушки Екатерины Потылициной, а сейчас добавилось здание Национального центра, по сравнению с прошлым годом увеличился на 47%. Более того, открытие новой культурной институции в Овсянке привлекло ранее не приезжавших в эти места туристов из СЗФО — Архангельска и Карелии, ЦФО — Калужской и Владимирской областей, северного Кавказа — республик Дагестан и Кабардино-Балкария, Поволжья — Нижегородской и Саратовской областей, Юга — Ростова-на-Дону, а также Дальнего Востока — Камчатского края и Еврейской АО.

Самыми многочисленными гостями из регионов России, посетившими культурные мероприятия в мемориальном комплексе в Овсянке, оказались туристы из соседних сибирских регионов — Новосибирской, Иркутской, Томской и Кемеровской областей, республик Алтай и Хакасия, а также Кузбасса. На долю сибирских путешественников пришлось порядка 50% от общего количества гостей музейного комплекса, а количество сибиряков, прибывших в Овсянку в 2024 г., выросло по сравнению с 2023 г. практически в два раза.

Самой многочисленной возрастной группой туристов в музейном комплексе В. П. Астафьева оказались люди среднего возраста от 35 до 44 лет. На втором месте — туристы в возрасте от 45 до 54 лет, а на третьем — молодые люди от 25 до 34 лет. 51% от всего турпотока составили женщины, 49% — мужчины. Подобный анализ обезличенных данных с помощью геоаналитической платформы может использоваться при планировании программы развлекательных мероприятий для качественной проработки тематических активностей для разных групп посетителей.

«Открытие в этом году Национального центра, посвященного известнейшему в Красноярском крае и за его пределами писателю Виктору Астафьеву — безусловно, одно из самых знаковых в этом году культурных событий региона. Big Data МТС дала возможность глубже проанализировать турпоток в Овсянку после открытия новой институции, чтобы тщательнее рассмотреть профиль типичного его гостя, понять его интересы, географию проживания и многое другое. На основе такой информации можно корректировать программу событий, оценить достаточность сопутствующей инфраструктуры», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

Национальный центр Виктора Астафьева открылся 1 мая 2024 г. к столетию со дня рождения писателя. В трехэтажном здании общей площадью более 2,5 тыс. кв. метров разместились музей, выставочный зал, интеллект-центр, детский центр, конференц-зал, сувенирный магазин и кафе. Смысловое и визуальное наполнение двадцати экспозиций посвящено разным периодам жизни и творчества Виктора Астафьева — признанного «певца русской деревни» и военного прозаика.

По данным музейного комплекса, в день открытия Национальный центр В.П. Астафьева посетило 2000 человек, а за четыре с половиной месяца здесь побывали 120 тыс. туристов. В новом центре проводятся выставки, образовательные мероприятия, конкурсы, конференции, творческие встречи и другие события разного масштаба.