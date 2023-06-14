ГК «Астра» и ДОМ.РФ совместно реализуют стратегию ИТ-импортозамещения

В рамках ПМЭФ-2023, состоялось подписание соглашения о сотрудничестве ГК «Астра» и ДОМ.РФ. Компании договорились объединить усилия, направленные на взаимодействие организаций по развитию экосистемы импортонезависимых программных продуктов с применением инновационных технологических наработок вендора, в том числе подтверждение совместимости программных продуктов разработчика с программными и аппаратными решениями сторонних производителей. Документ подписали генеральный директор ГК «Астра» Илья Сивцев и управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

«Мы активно участвуем в реализации цифровой стратегии по переходу на отечественное ПО. Подписанное соглашение направлено на развитие цифровой инфраструктуры, обеспечение непрерывности бизнеса в условиях санкционных рисков и построение технологически независимого ИТ-ландшафта ДОМ.РФ», – сказал Илья Сивцев, генеральный директор ГК «Астра». – Сегодня мы готовы предоставить банковскому сектору надежный программный стек инфраструктурного и системного ПО. В части технологической кооперации мы также делаем ставку на те решения, которые отвечают специфическим потребностям финансовой отрасли. Уже сейчас продукты ГК «Астра» проходят финальные стадии пилотных тестирований в ДОМ.РФ, демонстрируя высокие результаты».

Соглашение предусматривает сотрудничество в рамках подготовки ИТ-кадров для развития цифровой экономики: создание совместных программ обучения, реализацию образовательных, методических и исследовательских проектов, обмен опытом по вопросам их применения и внедрения в практическую деятельность.

«Функциональность технических решений ГК «Астра» оказалась весьма достойной, часто на грани возможного для используемых платформ. Многие наработки мы тестируем уже не один год, и общие положительные впечатления позволили нам перейти на новый уровень сотрудничества», – отметил управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

Также компаниями были выработаны конкретные предложения по вовлечению новых участников и включению их в кооперационные цепочки для совместной разработки российских ПАКов.

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ГК «Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Рупост», «Тантор лабс» и ISPsystem. Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель ГК «Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты ГК «Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

ДОМ.РФ — финансовый институт, который 25 лет занимается развитием жилищной сферы в России.