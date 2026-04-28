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Novafora Transmeta Phoenix BIOS

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


28.04.2026 Китай прибрал к рукам бизнес важной американской компании, без которой не запустятся миллионы ПК по всему миру 1
18.09.2001 МicroMax объявила о выпуске новой встраиваемой промышленной компьютерной системы 1
02.02.2000 Компания Phoenix выпустила BIOS для микропроцессора Crusoe 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Novafora и организации, системы, технологии, персоны:

Novafora - Transmeta 196 1
Phoenix Technologies - Phoenix Software Associates - Phoenix NAP 25 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23235 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3852 1
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 772 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14832 1
Nuvia Phoenix 147 1
Novafora - Transmeta TM Crusoe - Семейство x86-совместимых микропроцессоров 133 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470855, в очереди разбора - 724554.
Создано именных указателей - 200886.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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